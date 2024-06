Con la movilidad jubilatoria, la UCR busca el cenital en Diputados

Por Bettina Marengo

La Cámara de Diputados tendrá hoy una jornada intensa con dos sesiones especiales pedidas por la oposición: una a las 11 horas, convocada por el sector dialoguista de la UCR que encabeza el cordobés Rodrigo de Loredo, para tratar la movilidad jubilatoria, y otra pedida por Unión por la Patria, oposición dura, para tratar de reinstalar el Fonid y establecer el presupuesto universitario, y también por la ley previsional que impulsa el bloque que conduce Gerardo Martínez.

La primera sesión tiene chances de prosperar pero no hay nada claro. En este caso, la UCR llega con un dictamen unificado con Hacemos Coalición Federal, donde están los cinco diputados del cordobesismo, Coalición Cívica e Innovacion Federal. Además, hay despachos por separado de Unión por la Patria, el de mayoría, con 33 votos, del PRO y de La Libertad Avanza. “Entre el Disney de los kirchneristas y la nada que proponen el PRO y el oficialismo nuestra propuesta es la única votable”, dijo De Loredo, que se entusiasma con anotarse un triunfo parlamentario en un tema sensible como el previsional. El cordobés aseguró que toda la ley implica el 0.4% del PBI y que por lo tanto está en línea con la responsabilidad fiscal que preconiza el presidente Javier Milei, quien advirtió que vetará toda propuesta que, vía erogaciones, afecte el equilibrio de las cuentas. Aunque se dice que el proyecto de UP no está tan lejos del acordado por los dialoguistas, la diferencia en costo fiscal sería bastante, según señaló De Loredo, quien manifestó que la iniciativa del bloque de Martinez implica una carga cercana a los dos puntos del PBI. Como sea, la aprobación de cualquiera de los proyectos sería una derrota para Milei, con costo para De Loredo llegado el caso.

Se descuenta que el oficialismo y el macrismo no darán quórum y hay dudas sobre lo que hará UP, toda vez que los radicales que lidera De Loredo no están dispuestos a debatir el tema Fonid ni el presupuesto universitario en la segunda sesión especial de este martes. En el entorno del jefe del bloque dicen que lo universitario quedó prácticamente resuelto en el último acuerdo Gobierno-CIN y que lo del Fonid es materia de negociación entre la Nación y las provincias, aunque admitiendo que el resultado es incierto.

En el caso de HCF, la pregunta es si las buenas nuevas relaciones entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei interferirán en la intención de los cordobesistas de bajar al recinto para mejorar los ingresos de los jubilados. Fuentes del bloque indicaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le pidió a Miguel Pichetto, presidente de la bancada, que no dé quórum. De todos modos, esto se debatirá en la reunión de bloque que se realizará dos horas antes del inicio de la primera sesión. En el Panal evitaron definiciones. Es posible que no haya una única posición, pero dentro del grupo mediterráneo parece un hecho que la líbera Natalia de la Sota va a participar de ambas sesiones. No estaría sola: hay que recordar los acercamientos entre De la Sota, los socialistas y, en forma transversal, los radicales que responden a Facundo Manes.

La iniciativa de los dialoguistas legisla por encima de lo que dice el DNU 274 del mes de abril, por el cual desde mayo se aplica el IPC del Indec para actualizar los haberes jubilatorios, con un incremento en abril del 12,5% para paliar la inflación del primer trimestre del 2024, que cerró en un 51%. La propuesta es otorgar un 8% a partir de abril (además del 12% ya dado,) y mantener la indexación mensual vía inflación del Indec. Más allá de la movilidad, el proyecto incluye el pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas por las provincias, como la de Córdoba, para lo que se usaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, un aspecto defendido desde el bloque Córdoba por la diputada Alejandra Torres, que dentro de HCF es quien se puso al hombro el proyecto. El FGS también se usaría para pagar los 85 mil juicios ya consolidados de jubilados en contra de la Anses. El uso del FGS es el principal punto de distancia con el proyecto del peronismo K que comanda Martínez, que se niega a usar ese colchón para deudas con las provincias. Otro punto que establece el dictamen de los dialoguistas es la creación de una garantía de haber mínimo equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor fijada también por el Indec en 260 mil pesos. También se incluyó un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC en el hipotético caso de que la inflación baje y los sueldos se valoricen.

Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea de UP y la dialoguista no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición. Con eso sobre la mesa, la definición final está más vinculada a la política y la rosca que a los números.