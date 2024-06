Enroque Corto

El reencuentro

El informante peronista le mandó al periodista una foto acompañada de varios emoticones que lloraban de la risa.

Periodista: ¿Qué me manda?

Informante Peronista: ¿Qué, no ve? Una foto de (Alejandra) Vigo junto a Nadia Fernández, en el Senado.

P.: Y las risas son por…

I.P.: Ja, no se haga el sonso… usted sabe mejor que yo. Cuándo arrancó la sucesión, Fernández estuvo entre las primeras que se alinearon con el nuevo gobernador… Es más, hasta manifestó su respaldo a Sergio Massa en el balotaje, siendo que la posición del matrimonio (Schiaretti-Vigo) era muy distinta.

P.: Ja, ja… es que es más divertido cuando al archivo lo sacan ustedes, los “compañeros”, que cuando lo hacemos los periodistas…

I.P.: Bue… archivo… esto pasó hace tan poco que ni siquiera está archivado…

P.: No sea rencoroso. Mire la cara de Vigo… ella sonríe para la foto...

I.P.: Ja. No se vaya a creer…

Hermetismo por el robo al banco de Mondino

Las primeras horas del día de ayer se vieron envueltas en distintas noticias que iban marcando la agenda de los cordobeses. El transporte, la presentación de Llaryora con los patrulleros y… el robo al Banco Roela. Por esto, un funcionario provincial habló con el periodista.

Funcionario Provincial: Es raro lo que pasó.

Periodista: ¿Qué pasó?

FP: Lo del banco de Mondino.

P: Ah, sí. ¿Hablaron?

FP: Sí, se comunicaron del entorno. Pero es raro, no hay dinero, no hay cámaras de seguridad, no hay alarma… en una palabra no hay nada. En Seguridad hay cautela, mucho hermetismo. Algunos dicen que está fulero el tema. Esperemos que se calme todo y se haya tratado de un hecho más, aunque le soy franco, olvídese de que esto fue al boleo.

Cita amable a Caputo El bloque legislativo Construyendo Córdoba que conduce el radical Dante Rossi quiere convocar a la Unicameral al ministro de Economía de la Provincia, Luis "Toto" Caputo. Eso sí, aseguran los legisladores que teniendo en cuenta que el gobernador Martin Llaryora "le perdona todas" al funcionario nacional, la convocatoria está planteada "amablemente". Informante: Caputo es el responsable junto al presidente Milei de la deuda que tiene la Nación con Córdoba por tema Caja de Jubilaciones y Fonid. Que venga a las comisiones pertinentes de la Legislatura y hable. "Es fácil ser ministro rockstar", chicaneó Rossi. Alfil: Entiendo el punto, pero le digo que va estar difícil, por no decir imposible. Milei acaba de decir que Caputo es el más firme de sus ministros. Informante: Lo cierto es que Llaryora dijo en una nota periodística que la Nación le ha hecho perder no menos de 250 mil millones. "El problema es que no es plata del Gobernador, es plata de los cordobeses. Parece que Llaryora no se hace problemas",agregó el radical. Alfil: Y, usted vio, hay deudores y deudores.

Córdoba lanzó temporada de invierno



La Agencia Córdoba Turismo lanzó ayer la temporada de invierno en la provincia. Muchos presentes y una ausencia llamativa.

Informante: Estuve en el acto, Córdoba es el primer destino del país en lanzar su temporada de invierno. Se presentaron festivales y eventos multitudinarios, todo lo que significará un movimiento económico regional muy importante. Lo presidió el titular de la Agencia, Darío Capitani. Buena concurrencia.

Periodista: ¿Quiénes fueron?

I.: Muchísima gente. Como el turismo de espectáculos y eventos es un eje central del turismo cordobés, fue interesante el conversatorio que se desarrolló por parte de quienes organizan los grandes eventos en Córdoba como José Palazzo, Ricardo Taier de Quality, Carli Jiménez de UJ producciones, y Héctor Tori Baistrocchi, productor de eventos.

P.: Y de la política, ¿quiénes?

I.: Autoridades provinciales y municipales…mucho intendente, pero una ausencia muy notoria.

P.: ¿Quién?

I.: Esteban Avilés, nada más ni nada menos que de Carlos Paz. Una de las ciudades más turísticas de Córdoba por excelencia no participó del evento.