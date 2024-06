Macho Grabois

Por Javier Boher

[email protected]



La política es una actividad en la que es fundamental saber leer los tiempos. Algunos se desesperan, se van de boca y terminan desgastados antes de tiempo. Otros especulan tanto con el momento de lanzarse que cuando finalmente lo hacen ya hay alguien que les ganó de mano.

Si algo nos marca la historia Argentina reciente es que los candidatos permanentes tienen menos suerte que las cañitas voladoras que aparecen en las fiestas. Pero no solo eso: los dos últimos presidentes apenas si antes habían ganado una elección legislativa (aunque, para ser honestos, Alberto ganó escondido en una lista sábana). Parece que cada vez importa menos ser político y conocer cómo funcionan las cosas.

El que está desesperado por ser candidato a presidente del progresismo es Juan Grabois. Probablemente tenga miedo de que Martín Lousteau le gane de mano, especialmente porque tiene más pinta de radical que de menesteroso y eso pega mejor entre los sectores acomodados que creen que apoyar las mismas causas que apoyaban en el secundario es tener conciencia social.

Grabois está intentando cultivar un perfil diferente al del ex ministro de economía, que casi con certeza terminará apoltronado en el legislativo como buen radical al que le gusta la plata pública pero tiene fobia a ejercer el gobierno. El piquetero papal anda circulando por la televisión mostrándose como si fuese un guapo, un matón, un macho alfa que puede imponerse sobre el resto de la gente a los gritos y con chicanas. Nadie se imaginaba que el estilo de Intratables iba a salir de la pantalla para convertirse en el lenguaje típico de una clase dirigente que pone una vara intelectual cada vez más baja.

Hace un tiempo Grabois se cruzó con el legislador porteño Ramiro Marra. Por momentos se tiraban dardos como los boxeadores en el pesaje, pero sin la parte interesante de saber que después se van a subir al ring a mostrar efectivamente quién es mejor. Estos partieron cada uno a sus redes sociales donde sus partidarios los llenaron de elogios y los dieron por ganadores. Demasiado acting patriarcal para dos nenes bien que juegan a ser duros con las palabras para que no se les arruinen las refinadas manos de artista de origami.

En ese momento estaba empezando a aparecer el conflicto de los comedores truchos, así que fue uno de los elementos de disputa. Después Grabois tuvo mucho protagonismo con el tema de los alimentos y se mantuvo activo cuestionando al gobierno. Presentó su lista alternativa de comedores, la que también tenía consignados datos de lugares que no funcionaban como comedores.

Todo el tema condujo al papelón de ayer, la audiencia que se dio entre el dirigente social y la responsable del área legal en el Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni. La funcionaria tiene pasado kirchnerista, de la clase de militantes que graba sus convicciones en su piel usando tatuajes de dudoso criterio estético. La falta de cuadros que afecta al gobierno libertario y su visión virulenta de la política expulsó a los históricos dirigentes liberales que respetan las formas y propició la absorción de esta clase de advenedizos que no quieren soltar el cheque del Estado. La casta está fuerte.

Grabois y Gianni se acusaron de robarle la comida a la gente, más o menos lo mismo que se venía leyendo en redes. Los gritos en los pasillos de Comodoro Py fueron de una vulgaridad propia de cierta clase de gente que no tuvo -ni tiene- las posibilidades de estos dirigentes, un espectáculo digno de esos videos que nos hacen reír porque gordas señoras teñidas se agarran de las mechas y ruedan por el piso disputándose el amor de algún flaco infiel. Lamentable.

Grabois luego arremetió contra otro funcionario que estaba allí presente, usando un apodo despectivo al mejor estilo Donald Trump o Javier Milei, el día lo neoliberal que tanto rechazan los kirchneristas. Hay que dejar de confundir la grosería y los gritos con la capacidad de llegarle a la gente y demostrar firmeza.

Tal vez Grabois quiere seguir levantando el perfil para ser candidato por los problemas que está teniendo con la Justicia, que lo ha imputado por irregularidades con planes de vivienda. Algunos aseguran que allí hay un negocio millonario en el que fueron bastante descuidados y que podría significarle a Grabois y a algunos de los suyos alguna que otra temporada a la sombra. Cuesta creer que eso sea posible en este país, pero tal vez el súbito protagonismo del monaguillo preferido de Francisco sea para construir un apoyo que le permita influir sobre la justicia.

El dirigente social está subido a la carrera por 2027, pero tal vez se anticipe y vaya por un 2025 que le asegure los fueros con los que se cubren los que andan con algunos temitas judiciales. Si se está apurando lo vamos a descubrir cuando se definan efectivamente las alianzas y candidaturas.