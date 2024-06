Por Bettina Marengo

Quedaron conformes en el Panal con lo que dejó el súper miércoles nacional para Córdoba. Una hora veinte de charla entre Martin Llaryora, el ministro de Finanzas Guillermo Acosta y el rockstar de Javier Milei, Luis “Toto” Caputo, la autopista 19 transferida a la provincia, que financiará su finalización con créditos internacionales a reactivar, fondos propios y posterior cobro de peajes -podrían ser hasta tres cabinas- y el compromiso de la Nación de hacerse cargo de lo que resta de la ruta 8 Río Cuarto-Homberg y de la circunvalación Villa Maria, cerraron un buen miércoles. En el Senado, Alejandra Vigo convalidó el acuerdo entre el cordobesismo y los libertarios y cerró heridas, una posición que seguramente se mantendrá en el bloque Córdoba Federal cuando las iniciativas vuelvan a Diputados.

“Sancionamos en el @SenadoArgentina la Ley Bases que le otorga al Gobierno Nacional una herramienta para su gestión. Sabemos que una ley no solucionará todos los problemas de los argentinos, pero considero que esta sanción acompaña la expectativa de una gran mayoría del país. En definitiva, el pueblo argentino es el que pone el esfuerzo para seguir adelante. Espero que al Gobierno Nacional le sirva esta ley para ordenar la economía y superar la crisis profunda que padece el país”, expresó la senadora, que se movió en general y en particular en el mismo sentido que los aliados directos de Milei, sus pares Luis Juez y Carmen Alvares Rivero. La esposa de Juan Schiaretti destacó haber logrado “incorporar modificaciones que propuse referidas tanto a la moratoria previsional, que seguirá en vigencia, y garantizar la continuidad del funcionamiento de organismos fundamentales de la cultura, la ciencia, la tecnología y la educación”. Habrá que ver cómo se posiciona cuando el Senado trate el proyecto de movilidad jubilatoria que llegará con amplio respaldo de la cámara baja.

Con Caputo hablaron de la deuda en pesos que tomó la provincia para costear la deuda en dólares de la era Schiaretti y de los créditos en dólares que tiene Nación, que no va a ejecutar, y que Córdoba podría usar para terminar no solo la autopista 19, sino otros proyectos pendientes. Llaryora le preguntó por los fondos adeudados de la Caja de Jubilaciones y quiso saber de la eventual coparticipación del impuesto Pais, que el propio Caputo prometió volver a los 7,5 puntos de los tiempos de Sergio Massa si se aprobaba la ley de Bases. No trascendió si parte de la charla fue sobre los subsidios al transporte urbano, el principal reclamo a la Nación del intendente Daniel Passerini que hoy luce como el principal crítico a Milei del primer círculo de políticos cordobeses.

El rechazo del Senado a la reinstalación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de trabajadores, modificación que supondría más recursos coparticipables para las provincias, no le cambió el humor a los llaryroristas. En el entorno del gobernador hacen cálculos y sostienen que Ganancias y Bienes personales “se equilibran bastante”. Es que, si bien la cámara alta votó en contra del capítulo V del paquete fiscal que grava los salarios de los trabajadores de la cuarta categoría, rechazó también el título III que modifica el régimen de Bienes Personales (que afecta la tenencia de propiedades en el país y en el exterior) con una suba del piso a 100 millones el piso. “No significa mucho para la provincia” el no contar con Ganancias, se relajan en el Panal, aunque admiten que “ayuda” la coparticipación del producto del blanqueo de capitales, aprobado también con cambios en la cámara alta, aunque se trata de una transferencia por única vez.

No es lo que dice Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Milei con quien Llaryora se reunió a solas luego de la firma del acuerdo por las obras. El funcionario nacional sostuvo que, tras hablar con “todos los gobernadores” que quisieron reunirse con él, comprobó que “todos estaban esperando esta ley (por Ganancias) para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio”. “Entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos”, dijo a horas de la votación.

Hay un veranito de San Juan entre el gobierno nacional, al menos entre los hombres de la gestión de Milei, y Llaryora, y con los pendientes más o menos acomodados, se empieza a esbozar el tobogán que lleva a la campaña electoral 2025, en la que seguramente querrán mostrar algunas de las obras cerradas el miércoles y donde la “defensa de Córdoba” del gobierno nacional puede ser un slogan piantavotos. Hay que atravesar Río Cuarto antes, y los hombres del Gobernador gastan suelas en el imperio del sur.

En el deseo de Llaryora está la candidatura de Juan Schiaretti para la lista de Diputados por Córdoba. La lógica que el mandamás le quiere transmitir a su antecesor es que sin 25 no hay 27, y que la oposición no K, incluidos los radicales y los PRO no Milei, debe ser expresada nacionalmente por el Gringo. “Si tiene la decisión de liderar este espacio nacional, hay que jugar en 2025”, lanzan, con la cabeza puesta en un fortalecimiento del mandatario a partir de una buena elección del Gringo en Córdoba. Del otro lado está Juez y el esquema libertario anti PJ. Falta mucho. Por ahora el Panal transita el veranito.