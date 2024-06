Volviendo de los feriados

Por Javier Boher

Esta última semana ha sido bastante rara. Con tres feriados en el medio, apenas si esta es la cuarta nota en diez días, con la extraña sensación de que en este país algunas veces es mejor evitar estar informado. No se puede disimular el alivio que significa mantenerse ajeno a los vaivenes de la política. Como muchas de las cosas que pasaron fueron rápidamente olvidadas, esto será un reflejo de las pocas que fui apuntando a lo largo de estos días.

Libertad de prensa

El debate sigue instalado desde el primer día. Al poder no le gusta que le pregunten, pero acá ya nos acostumbramos a que se pauten previamente los temas o que los políticos solamente accedan a responder si enfrente tienen a algún periodista de punta roma.

A la periodista Silvia Mercado no le renovaron sus credenciales en la Casa Rosada y por lo tanto quedaría sin posibilidad de hacerle preguntas al vocero presidencial. Tal vez por error o quizás pensando que iba a pasar desapercibido, el gobierno incurre en una falta que lleva las cosas un poco más allá en lo que hace al aislamiento del gobierno respecto al periodismo. Es una extraña forma de ser liberal esta de no dejar a algunos colegas que ejerzan la libertad de prensa.

Como siempre el kirchnerismo trató de señalar lo malo de todo esto, cuando durante los 12 años de kirchnerismo puro no hubo una sola conferencia de prensa, que llegaron con Alberto y Cerrito en el ocaso “socialdemócrata” del presidente que no debería haber sido.

Radio Nacional

Relacionado con esto por el tema medios está el llanto generalizado por Radio Nacional, un medio público que no tiene mirada federal, sino que es un empleador público a lo largo y ancho del país para que se difunda una visión sesgada de las cosas. Cueva de militantes, Radio Nacional es otra muestra de cómo lo que parece bueno en los papeles termina siendo pésimo en la ejecución.

Este fin de semana fue noticia porque algunos atribuyeron los problemas por el temporal en la Patagonia a la falta de una red de radios AM para alertar a la gente. No sé cómo será la gente en aquella zona, pero si dependen de que un locutor les diga que hay una tormenta de nieve muy peligrosa para no salir a la ruta, casi casi que le están dando la razón a Darwin de que sólo los más aptos sobreviven. En esas zonas sobran empleados públicos, pero por algún motivo no hay suficiente gente para poner unos conos en la ruta para decirles que no es una gran idea salir a la estepa con un metro de nieve acumulada en los campos.

Conservadurismo unitario

Este tema de achicar el déficit cerrando dependencias públicas en el interior del país en lugar de hacerlo en la capital es una muestra del rostro que adopta el liberalismo porteño cada vez que se mete en la historia argentina: son conservadores unitarios que creen que todo se puede digitar desde el puerto. No digo que Radio Nacional deba permanecer abierta, pero ¿por qué se tienen que cerrar las del interior en lugar de cerrar la de Buenos Aires?¿Acaso no es lo mismo producir contenido en Jujuy o en Santa Cruz para repetir en la capital?

Este problema es un poco más grave cuando pensamos en otras dependencias, como pueden ser el INTA, el INTI o el Senasa, que no se pueden digitar desde el puerto. Si el Estado se achica en todo el país para seguir atendiendo en CABA, no se resuelve ningún problema, sino todo lo contrario.

Caso Loan

La noticia que arrancó poco política y terminó demostrando que los dedos de la política están en todos lados fue la de la desaparición de Loan, el nene correntino. Lo que empezó como una posible fuga o extravío de su casa tomó un giro ¿inesperado? al conocerse el rol que habría tenido un matrimonio de funcionarios públicos en connivencia con la policía local. Según las versiones que circulan ahora al niño lo habrían secuestrado para cruzarlo a la provincia del Chaco y venderlo allí. Es increíble que esas cosas sigan pasando a esta altura del partido.

No vamos a profundizar la cuestión policial, porque no es tema nuestro, pero sí hay que llamar la atención sobre la pelea de desinformación que se desató en las redes, con kirchneristas y libertarios tratando de atribuirle la militancia de la gente en cuestión al otro bando político. Con una bajeza absoluta, se olvidaron del sufrimiento del nene y de la preocupación de quienes lo extrañan para entregarse al barro de una pelea en la que afloraron todo tipo de bajezas.

El verdadero problema de todo esto es no querer ver el descontrol que existe en algunas zonas del país. Hay que recordar que el año pasado en el Chaco desapareció una mujer que se cree fue arrojada a los chanchos porque incomodaba al poderoso matrimonio de piqueteros amigos del ex gobernador Capitanich. A principios de este año se destapó una red de trata de personas y explotación sexual vinculada al uso extorsivo de pla es sociales en la misma provincia, algo que casi no fue levantado por ni gun medio. Ni hablar de aquello de hace unos años sobre la pensión de Independiente y la red de prostitución infantil en los clubes de fútbol. Pasa todo el tiempo porque la política, la justicia y la policía lo dejan pasar, a pesar de la rarísima condena a José Alperovich (que matiza con el silencio por tantos otros, como Fernando Espinoza, el hombre fuerte de La Matanza).

Este tema también caerá en el olvido hasta que aparezca otro caso que nos haga recordar la lista de antecedentes que no se termina nunca, porque nadie parece querer que se termine alguna vez.

Lo que sí se terminó, al menos por ahora, es la saga de feriados extralargos. Poco a poco vamos a volver a la rutina y a la normalidad de vivir con máxima intensidad las noticias, a pesar de que la mayoría de las veces bien vale la pena ignorarlas.