Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Tesio acentúa perfil opositor

El informante llegaba a la periodista con un comentario sobre las recientes declaraciones del tribuno de cuentas de PAIS, Yvon Tesio. El dirigente de la tercera fuerza hizo alusión al pedido de aumento del boleto de transporte y manifestó al portal web La Ribera que “(Julio) Titarelli es el funcionario más caro que tiene la municipalidad. El otro es (Marcelo) Bressán”.

Informante: ¿Ha notado que Tesio se está poniendo más “picante”? Por decirlo de alguna manera. No hay que olvidarse que estamos a menos de un año de que termine la gestión Llamosas y a unos meses de las próximas elecciones municipales. Debe estar buscando posicionarse más y acentuó el perfil opositor. Le tiró varios dardos a Bressán sobre todo.

Periodista: Puede ser. El tema del aumento le dio la oportunidad perfecta para hacerlo.

I: Convengamos que los tribunos de cuentas, en general, suelen tener un perfil bajo en esta ciudad pero Tesio parece que está buscando posicionarse. Por otro lado, es interesante ver cómo PAIS fue aliado a nivel provincial pero en la municipal no. Hay una delgada línea…

P: ¿Y qué piensa sobre eso?

I: Inevitablemente, PAIS ha tenido que participar de cuestiones de la campaña de Llaryora pero también se ven en el lugar de marcarle algunas cosas a la gestión Llamosas. A la vez, hay que ver qué ocurre con las PASO. ¿A quién bancará el armado local de PAIS? Si bien esto no quiere decir que Tesio esté con Bullrich, le cuento que lo vi en un fragmento de un video de la llegada de Luis Picat a Río Cuarto.

P: ¿Ah sí?

I: Picat estuvo recorriendo empresas, cooperativas y se reunió con distintas organizaciones. La cooperativa Granja de Ideas es la pata social de PAIS en la ciudad y a Picat le habrá interesado el trabajo que hacen. Pero a mí también me lleva a preguntarme si no habrá cierta afinidad con la línea Bullrich o si fue simplemente una reunión institucional. En épocas de campaña, ya sabemos cómo se leen estas cosas…

Reducción: cada vez más cerca de las urnas

El periodista dialogaba con un informante de mucho recorrido por la región sur de la provincia.

Informante: Veo que están todos medio dormidos y se olvidan de que todavía hay municipios que no renovaron autoridades. Uno de esos casos se da en Reducción, donde me cuentan que está bastante movida la cosa.

Periodista: ¡Es cierto! ¿Cuándo votan ahí?

Informante: El 23 de julio. De aquí a dos domingos. Le digo, se está poniendo picante la campaña.

P: ¿Ah sí? Cuénteme por qué.

I: El domingo pasado inauguraron el Parque Solar de Reducción, una obra icónica porque es el primero de la provincia con esa capacidad y porque es una obra que fue impulsada desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Reducción. ¿Sabe quién es el gerente de la cooperativa?

P: ¿Puede ser que haya escuchado que es un ex intendente?

I: ¡Así es! Jorge “Cacho” Grazziano. Dejó el poder en 2015 tras perder contra el actual intendente, Andrés Passero Garay. La cuestión es que ese domingo se realizó el acto inaugural del Parque y estuvieron todos, incluso Passero. Podría decirse que fue una imagen de la anti-grieta, de la unidad pese a las diferencias, de la celebración del bien común. Ahora, yo le aseguro que ahí se abrió la parte más fuerte de la campaña.

P: ¿Usted cree?

I: No tengo dudas. Grazziano sigue siendo alguien muy bien posicionado en Reducción y, ahora que Passero no se presenta por la cuestión que impide la re-re, está queriendo volver al lugar que gobernó, creo que durante cuatro mandatos consecutivos. Passero puso de candidata a su esposa, Valeria Andrada. No tengo ningún adelanto de encuestas, pero me dicen que “Cacho” Grazziano está muy entusiasmado. Parece que Juntos por el Cambio está metiéndose ahí para recuperar un poco de la energía que perdieron en las provinciales y la vuelta de Grazziano sería un titulazo para ellos.