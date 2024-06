Por Bettina Marengo

El bloque Hacemos Coalición Federal donde están los diputados cordobesistas que responden al gobernador Martín Llaryora y/o a Juan Schiaretti rechazó la posibilidad de que la cámara baja reinstale las modificaciones en la moratoria previsional y todo el capítulo destinado a los cambios jubilatorios de la ley Bases, y también las privatizaciones no incluidas por el Senado, con el argumento de que la cámara revisora “no consideró” esos puntos y por ello no entraron al recinto. En cambio, confirmó la decisión de insistir con los cambios en Bienes Personales y la restitución del Impuesto a las Ganancias que el Senado rechazó sin cambios del paquete fiscal con el argumento de que estos capítulos sí fueron tratados y bochados por el cuerpo que preside Victoria Villarruel. Salvo lo mencionado en la parte impositiva, los representantes del oficialismo provincial están dispuestos a votar las leyes con los cambios aplicados en el Senado. Lo anterior es el extracto de la reunión de bloque de ayer a la tarde donde estuvieron presentes el presidente, Miguel Angel Pichetto, los cordobeses Alejandra Torres y Juan Brugge (por zoom este último), los dos de Hacemos Unidos por Córdoba, Oscar Agost Carreño, también cordobés pero del PRO, igual que Emilio Mozó y Nicolas Massot, el socialista Esteban Paulon y el entrerriano Francisco Morchio. Recién salidos de la elección municipal de Río Cuarto, donde el gobernador Martín Llaryora se anotó un poroto político grande, Ignacio García Aresca y Carlos Gutierrez estuvieron ausentes con aviso. La reunión fue previa a la que mantenían al cierre de esta nota Pichetto y Agost Carreño con el presidente de la cámara, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Esos son los acuerdos a los que los dialoguistas arribaron ayer, aunque las fuentes admiten que puede haber matices en la sesión. Para hoy está previsto, a las 11 o a las 12, la visita al bloque del gobernador Llaryora, y de otros mandatarios con diputados en el espacio. Como se dijo en este espacio ayer, el sanfrancisqueño tiene cita en Pasteur 366 de CABA a para participar de los actos por el aniversario del atentado contra la AMIA, y a la tarde expondrá en el evento anual de la Cámara Argentina de la Construcción -Camarco- junto a pares de Mendoza, Alfredo Cornejo y de la Región Centro, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.

En materia de privatizaciones, LLA y el bloque PRO que conduce Cristian Ritondo pretenden insistir con la inclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios de Radio y Televisión Argentina (RTA) que fueron extraídos del corpus Bases antes del debate en la cámara de Senadores, como parte de una acuerdo con los sectores no oficialistas para que la norma pueda avanzar. “Para nosotros, las privatizaciones que quedaron en pie son las de las empresas Aysa, Intercargo, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina y Trenes Argentinos”, enumeró una fuente que estuvo presente en la reunión de bloque. “Ese es nuestro criterio de legalidad”, agregó. En cuanto a las leyes jubilatorias, la posición es no volver atrás con la posición que, entre otros, defendió la senadora Alejandra Vigo, en el sentido de sostener el plan de pagos vigente hasta su finalización, en marzo del año que viene, y con respecto a la Prestación de Retiro Proporcional, tampoco considerada por el Senado, por la cual el gobierno quiere crear un haber mensual equivalente al valor de la Prestación Universal al Adulto Mayor ( 80% de la jubilación mínima) para quienes no completen los años de aportes.

Mientras todo esto se cuece en Diputados, el presidente Javier Milei está en Europa, desde donde nuevamente acusó a los diputados de la oposición de “degenerados fiscales”, mientras los mercados se muestran nerviosos y reclaman por el fin del cepo al dólar y la devaluación del peso.. "Cuando los degenerados fiscales, que quieren romper el equilibrio fiscal y lo hacen con la peor malicia que se pueda haber, porque lo hacen explícitamente, entonces eso generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos, y el precio de bonos cayeron y el riesgo país subió", se quejó el presidente en una nota con Radio Mitre.