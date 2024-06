Por Francisco López Giorcelli

Con el correr de las semanas el “autoajuste” que denunciaban docentes y nodocentes universitarios se empieza a concretar, sobretodo, en los Servicios de Radio y Televisión de la UNC. El multimedio atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia ya que desde el directorio avanzan con un gran ajuste presupuestario que deriva en el recorte de, por lo menos, el 50% del personal.

Esta historia se empieza a escribir en el mes de marzo cuando en el Honorable Consejo Superior se presentó el proyecto que recorta y ajusta al multimedio. Proyecto impulsado desde el rector de la UNC, John Boretto, el cual había acordado incluir a las y los trabajadores en la toma de decisiones en este sentido.

El pasado 11 de junio la intersindical, que representa a todas las personas que integran los SRT, se hizo presente en el Honorable Consejo Superior de la UNC junto a más de 500 personalidades, estudiantes, docentes y nodocentes quienes brindaron total apoyo al reclamo impulsado desde marzo y que mes a mes se va profundizando.

Mientras que el 25 de junio se reunieron a las afueras del edificio donde funciona el Superior no para pedir “explicaciones” sino que ahora buscan rechazar el “Plan de Procedimiento Preventivo de Crisis” presentado por las autoridades en la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Este viernes habrá audiencia de conciliación y el asesoramiento al directorio corre por cuenta del abogado José Linares del estudio de Jorge Sappia, histórico laboralista radical.

La presentación ante la autoridad laboral contempla nada menos que 80 despidos (que se sumarán a las 63 desvinculaciones que se produjeron desde marzo, por retiros voluntarios). Las cesantías se plantean con el pago del 50% de la indemnización que corresponde por ley.

El tremendo ajuste en el multimedio, implicará la reducción de su planta de personal a la mitad –a alrededor de 72 trabajadores-, con un solo turno de televisión, una de las dos radios y el desmantelando del portal digital de noticias Cba24N.

“Después de cuatro meses de agonía e incertidumbre, las autoridades de la UNC y el directorio de la empresa finalmente blanquearon su plan: achicar a la mitad la planta de trabajadores y trabajadoras; despedir 80 compañeros con el 50% de indemnización; unificar las dos radios; y reducir la producción de TV en un solo turno”, sostuvo en un comunicado la Asamblea de Trabajadores de los SRT.

Desde la Asamblea denuncian que “si el procedimiento preventivo de crisis avanza en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, quedarían entre 72-80 trabajadores de un total de 240 que éramos en febrero: un 30% de la planta.” resaltando, además, que a pesar de la actualización presupuestaria que confirmó el Ministerio de Capital Humano, la gestión de Boretto pretende avanzar de igual manera en el plan de ajuste.

Al mismo tiempo denuncian que Daniel Barraco (ex decano de FAMAF), presidente de los SRT, junto a Andres Biga (abogado), vicepresidente del multimedio, pretenden avanzar en el gran ajuste pese a que el justificativo del mismo era que “no había una actualización presupuestaria” por lo que complicaba el normal funcionamiento de los SRT. Pese a que se confirmó una actualización del 270% del presupuesto, el plan sigue en pie.

Por lo que se puede dar por caída la excusa en torno a un presupuesto desactualizado. Es por esto que también endurecen el posicionamiento los y las trabajadoras quienes sostienen que el plan se enmarca “bajo una ineficiente, poco creativa, desprolija y oscura lógica de sustentabilidad” al mismo tiempo que posicionan a Boretto como autor de este mismo plan.

Además los y las trabajadoras denuncian que este plan significa “la desaparición de programas, voces que se callan. Es un atentado contra la libertad de expresión en donde la democracia muestra cada vez más fragilidades” enfatizaron en el comunicado difundido en los últimos días a través de redes sociales.

Los trabajadores también cuestionaron los nombramientos de los directivos, en tanto ambos carecen de antecedentes y conocimientos sobre medios de comunicación, y se sostuvo que la intención de los nuevos directivos al hacerse cargo de los SRT no fue otra que ejecutar el “achicamiento” de la empresa.

Mientras que los SRT juntan cada vez más apoyo, Boretto se ve encerrado por el conflicto. Por un lado su enfrentamiento con el multimedio lo está complicando cada vez más a la hora de tratar de tender puentes con otros sectores de la UNC, al mismo tiempo que sigue sin definir una postura clara frente a la licuación salarial de docentes y nodocentes.

La estrategia oficialista parece ser enfriar el conflicto o bajarle el precio. Algo que no se está logrando y, por el contrario, el conflicto va creciendo y no parece tener un horizonte claro. La terminación del primer semestre está marcado por el conflicto, una antesala de lo que será el segundo semestre, el cual corre peligro si docentes y nodocentes no llegan a un acuerdo salarial.