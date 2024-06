Con los deberes cumplidos con Bases, Llaryora reclamó por la Caja

Por Bettina Marengo

Con los “deberes cumplidos” con el paquete de leyes de Javier Milei, el triunfo electoral de Río Cuarto bajo el brazo, el paraguas de la Región Centro y la preocupación creciente por los números de provincia, el gobernador Martin Llaryora reclamó al gobierno nacional la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba y los fondos mensuales cortados desde el inicio de la gestión libertaria.

Fue en el marco de un encuentro institucional de la Región Centro que se hizo ayer en la ciudad de Santa Fe, donde estuvieron también los gobernadores Maximiliano Pullaro, el radical local, y el entrerriano Rogelio Frigerio, del PRO, todos con cajas jubilatorias no transferidas al Anses y afectados por el mismo corte de flujos que sufre Córdoba. Hubo discursos fuertes pero no de ruptura con Milei. Para el jefe del Panal, fue la ocasión de marcar su punto sin quedar expuesto en soledad, como en enero cuando se diferenció de la primera ley Bases y pagó costos ante su electorado, y además sorteando la dificultad de no jugar en ninguna liga política de gobernadores.

La policromática foto entusiasmó al llaryorismo, que destacó que allí estaba el 40 por ciento del PBI nacional del que se nutre Milei para sus planes en la macro. En estado más incipiente, empieza a haber también un posicionamiento de “modelo de país” que está vinculado a las proyecciones para 2025 y 2027 del equipo que conforma el sanfrancisqueño con Juan Schiaretti. La idea que inspira es que el libertario encarna un modelo que protege el extractivismo, y por eso el RIGI para grandes emprendimientos mineros, y que penaliza y manotea en la zona núcleo y la agroindustria, a quien aplica retenciones y le retacea beneficios en biocombustibles. “Como los K”, arriesgaron.

El pedido por la Caja se concretó mediante un documento firmado por los tres mandatarios que ahora impulsarán sea avalado por las respectivas legislaturas provinciales. Llaryora se lo pidió el apoyo a los legisladores presentes, oficialistas y opositores, que fueron parte de la comitiva al acto. “Dejen de pensar en las próximas elecciones y piensen en las próximas generaciones”, les dijo. En un tramo de su mensaje sostuvo que la Nación manda “cero peso” al sistema previsional y recordó que la Provincia está cumpliendo con el pago a los jubilados pese al recorte nacional. “Esto no es de un país normal”, afirmó. “No solo nos pegan con las retenciones, sino que no cumplen con el envío de los fondos, y todos se hacen los distraídos”, se quejó. Hay que recordar que hace dos semanas, el jefe del Panal mantuvo una reunión con el dueño de la lapicera, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por la obra pública nacional transferida a la provincia. De ella, tanto Llaryora como Guillermo Acosta, su ministro de Finanzas, salieron muy conformes. “No pagan la deuda ni los flujos mensuales”, se exasperó en su exposición de ayer en el salón blanco de la Casa Gris, la sede del poder santafesino.

Cerca del sanfrancisqueño señalan que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estaba “muy desinformado” de la situación cuando el jefe del Panal le planteó verbalmente el reclamo en algunas de sus conversaciones. En cuanto al monto de la deuda, en términos de plata de hoy, en la Provincia calculan que, contando los seis meses de “cero peso” de Milei, asciende a mil millones de pesos. Cabe recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández hubo pagos pero con diferencias en el cálculo de la tabla mensual y en las actualizaciones, lo que llevó al exgobernador Juan Schiaretti a presentar un recurso en mayo del 2023 ante la Corte Suprema. La movida de ayer funge también de recordatorio al máximo tribunal de Justicia del país, en un momento donde la relación de los supremos con Milei está inquieta por la elección del juez Ariel Lijo como posible reemplazo de la jueza jubilada Helena Highton de Nolasco. Ahora, el Panal espera una reunión con el gobierno nacional para destrabar el tema. De no prosperar la vía política y la acción judicial en curso, la intención del Panal es escalar el reclamo. Paso a paso como el Mostaza Merlo, aseguran en el Panal.