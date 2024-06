Enroque Corto

Pretto muscula en el territorio

El viceintendente Javier Pretto aceleró fuerte con el desembarco oficial a la estructura del Concejo Deliberante de Yanina Vargas, la secretaria general del PRO en la Capital. Por eso, el informante amarillo llamó al periodista.

Informante PRO: Sigue engordando Pretto...

Periodista: Lo vi hace unos días. No me pareció...

IP: No hablo desde lo físico, tiene que deconstruirse. No se habla más de eso. Le digo en lo político.

P: Ah, diga.

IP: Resulta que se confirmó algo que en los pasillos del Concejo se rumoreaba fuerte y es la entrada de Yanina Vargas a la estructura como Secretaria de Coordinación en lugar de Gustavo Altavista.

P: Ajá..

IP: Algo que cayó bien por cómo venía la mano con el manejo anterior del área, pero no tanto por las caras de algunos concejales. Del oficialismo y del PRO. Ni le cuento, por ejemplo, la cara de Soher El Sukaría, a quien dicen que Vargas ya le arrebató varias seccionales de la Capital.

P: Upa...

IP: Vargas va a tener la interacción con el resto de las áreas administrativas y todos los bloques. Una venia muy grande, lógicamente, del intendente Daniel Passerini. Preste atención a eso...

Bernando por Bolivia

El legislador Bernardo Knipscheer Reyna presentó la moción en la Legislatura para repudiar el intento de golpe de estado en el vecino país de Bolivia.

Informante: Bernardo lo logró. Propuso el proyecto casi en vivo y en directo y obtuvo el acompañamiento casi unánime del cuerpo. Con una excepción. Alfil: ¿Cuál? A nivel país, todo el arco político respaldó al presidente de Bolivia, Luis Arce, y repudió el intento de golpe... Informante: El ex lilito Hérnandez Maqueda no apoyó. En un tuit, habló de la "dictadura de Evo Morales". Alfil: Pero si el presidente es Arce, que encima tiene un internón con Evo.... Informante: Cosas veredes, Sancho.

Negri (Jr.) 2027

El ex concejal radical volvió al ruedo en una reunión con más de 400 vecinos de la capital y adelantó que “el sueño de gobernar Córdoba sigue intacto”.

Informante Radical: Amigo, tengo una para usted.

Periodista: A ver, ¿de qué viene el asunto?

I.R.: El ex concejal y jefe de campaña de Rodrigo de Loredo a la Intendencia en las últimas elecciones hizo una reunión importante, con vecinos alrededor de 400 vecinos del sector noroeste de la ciudad, y avisó que va a hacer “lo que tenga que hacer” para gobernar esta ciudad. Aunque a renglón seguido dijo que no debía ser interpretado como un lanzamiento anticipado…

P.: Vamos… si eso no es un lanzamiento…

I.R.: Y sí… más allá de eso, también hizo una alegoría un poco rara. Dijo, textualmente, “Todo fue cambiando, el mundo cambió y nosotros queremos todavía vender guías de teléfono, cuando ya nadie tiene teléfono fijo, no es un problema de los que tienen que vender la guía (los candidatos), el problema es que la gente no las quiere porque no las necesita. Entonces ¿Qué vamos hacer? ¿Esperar a que nos toque? O nos vamos a poner de pie y a comenzar hacer las cosas bien”.

P.: A la fresca… ¿qué significaría eso?

I.R.: Mire, así descontextualizado, pareciera ser un guiño al sector de la UCR que se quiere “aggiornar” a los nuevos tiempos, o sea, a los tiempos libertarios. Pero, pero, pero… lo cierto es que en la charla tiró palos para todos lados. Cuestionó a los que se suben a la “moda” de la ideología de derecha, y también a los que “se cruzan enfrente”, o sea, al partido cordobés… todo muy críptico.

P.: Se interpreta que quiere actualizar a la UCR, pero sin dejar de lado sus banderas…

I.R.: Esa sería la interpretación… lo que pasa es que no dijo cómo… Y vio… esa estaría siendo la clave…

Mucho beneplácito y poco proyecto

La concejala del bloque Cordobeses por la Libertad objetó ayer el contenido “poco profundo” que tienen las sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad.

Informante: Lo que hizo Jessica Rovetto Yapur fue poner en la mesa el papelón que están siendo las sesiones del Concejo capitalino en cuánto a la profundidad del debate y discusión.

Periodista: ¿Tanto así?

I.: Según se quejó la concejala, por poner el último ejemplo de lo que pasó, ayer fue la sesión número 14. Había 20 temas en el orden del día… ¿sabe cuántos proyectos serios?

P.: ¡Uno sólo! 19 eran beneplácitos. Un solo tema serio para discutir, a usted le parece que no hay cosas importantes que debatir en esta ciudad. Hambre, inseguridad, salarios de miseria, falta de cloacas, problemas con el transporte…sólo por mencionar algunos temas que Yapur enumeró. La edila, colocó unos carteles en su banca donde pidió terminar con los beneplácitos sin sentido.