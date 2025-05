Enroque corto

La elección por el centro vecinal Observatorio caldeó los ánimos en el PJ

Todo quedó bastante tenso puertas adentro de la bancada de Hacemos en el Concejo Deliberante por lo que fueron las elecciones de ayer en algunos centros vecinales. Particularmente en uno: el de Observatorio.

Informante Capital: Sigue muy caliente el clima en el peronismo de la Capital…

Periodista: ¡Epa! ¿Qué pasó?

IC: Las elecciones en los centros vecinales. Yo sé que ustedes en el diario se toman el lunes para el análisis como corresponde, pero déjeme que le adelante un par de datos.

P: Cuente.

IC: La bronca viene por el centro vecinal de barrio Observatorio. Resulta que el peronismo se dividió y al concejal Casado, que le fue bien en muchos, en esta se le complicó porque ¡una compañera de bloque se juntó con un opositor dentro del mismo Concejo!

P: ¿Ehh?

IC: Sí, el tema es así. Casado iba con La Cámpora y al frente se le paró el radicalismo con el concejal Sergio Piguillem y ¡la peronista Rossana Pérez!

P: Mmm…

IC: ¡Imagine cómo están las cosas!

P: Veo.

IC: El PJ sumó casi 28 centros vecinales, en algunos hubo unidad y en este hubo una alianza entre oficialistas y opositores del Concejo. Raro que ciertos peronistas vayan juntos con juecistas y radicales, pero fue un buen resultado para los ganadores: 531 votos a 318.

P: Bien…

IC: Ah, en Juniors le fue muy bien a la lista de Vecinos Unidos, muy vinculados a Llaryora y Passerini que le ganaron al kirchnerismo por 411 votos a 260. La ganadora fue Carla Giesenow.

Gran preocupación en la UCR por la salud del legislador Carlos Briner

Informante: Durante gran parte del domingo, el ex intendente de Bell Ville estuvo en terapia intensiva, aunque ingresó consciente al hospital de Bell Ville. Fue como consecuencia del tremendo choque que protagonizó el legislador en la ruta Provincial 3 y el cruce con la localidad de Justiniano Posse, en el departamento Unión. Una mujer falleció.

Alfil: Tremendo impacto. Mucha preocupación.

Informante: Si. Por supuesto que no va a estar en la sesión del martes de la Legislatura, pero eso es lo de menos, todos preocupados por su salud.

Palpitando la previa

El periodista llamó a su informante municipal para saber cómo marchaba el segundo turno electoral de Centros Vecinales. El informante le dijo que los resultados iban a llegar tarde, pero para matar el tiempo tuvieron esta conversación.

Informante Municipal: No sea ansioso… usted sabe que esto demora…

Periodista: Bueno, aunque no estén los resultados chárleme de algo… ¿vio el comunicado del bloque de concejales UCR?

I.M.: ¿El que se quejaba de una supuesta falta de transparencia en el proceso electoral?

P.: El mismo… ¿qué dicen de eso?

I.M.: Qué quiere que le diga… en 400 elecciones algunas fallas habrá… ahora, los que complicaron el proceso fueron ellos…

P.: Por la suma de requisitos…

I.M.: Exacto. Ellos pidieron introducir en la ordenanza muchos más requisitos para quienes quieran integrar una lista… Y casi todas las impugnaciones que hay vienen por ese lado, que antes no era un problema.

P.: Más requisitos para controlar, más chances de perder en el escritorio…

I.M.: Y… esas son las acusaciones… Si le traen pruebas de alguna, me pago el asado.

De la Sota y Alfonsín, buena onda

La diputada cordobesista y el candidato a legislador porteño cruzaron mensajes de buena sintonía en la red social X.

Informante: Hace poco más de un año, Natalia de la Sota y Ricardito Alfonsín coincidieron en la localidad cordobesa de Cintra para la inauguración de dos bicisendas bautizadas con el nombre de José Manuel de la Sota y Raúl Alfonsín. Ya ahí mostraron buena onda y coincidencias políticas frente al gobierno de Javier Milei.

Periodista: ¿Y ahora se volvieron a ver?

I.: No. La cosa fue así. La diputada De la Sota dio una extensa entrevista en un medio de Buenos Aires, y el hijo del ex presidente tuiteó para recomendarla. Dijo: “Les recomiendo esta entrevista a Natalia de la Sota en “Politicar Magazine”. Es un ejemplo de política en serio. Por favor no dejen de leerla. Espero no perjudicarte por tuitearte estimada Natalia”.

P.: Y hubo respuesta imagino.

I.: Claro: “Gracias querido Ricardo por tus palabras. Es lo que pienso y con lo que insisto desde el 10 de diciembre de 2023. Este modelo económico no pone el foco en la producción y el empleo. Le está haciendo daño a Córdoba y el país. Desde mi lugar, pelearé por una Argentina distinta”. -

Locro radical con buen resultado para Carrizo

La que estuvo de locro el sábado por el Día del Trabajador fue la diputada radical Soledad Carrizo. Dicen que hubo buena convocatoria y que así la parlamentaria pone un pie fuerte en la Capital.

Informante Radical: Tremendo locro, amigo…

Periodista: ¿Hoy? Pero no era el Día del Trabajador…

IR: Sí, es que no daban algunos tiempos. En definitiva, lo importante no es eso, sino que se juntó mucha gente y suenan los teléfonos.

P: ¿Ah sí?

IR: Carrizo igual fue prudente. En sus redes mostró el encuentro, lo celebró y dijo “en nuestro encuentro de militantes reafirmamos la esperanza y el compromiso de construir una provincia mejor. Lo mejor está por venir. Construyendo Juntos”.