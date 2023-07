Por Gabriel Silva

“Agüero está procesado y ya tiene una acusación formal de la fiscalía por integrar una banda que se dedicaba al narcotráfico”. El que dijo estas palabras ayer en radio Pulxo (95.1FM) fue el fiscal federal Maximiliano Hairabedián y se refiere, ni más ni menos que a Lucas Agüero, pareja de Jéssica Rovetto Yapur, la candidata a concejala de Juntos por el Cambio, en la lista que encabeza para la intendencia el radical Rodrigo de Loredo. Es la primera vez que Hairabedián habla públicamente de la causa –la segunda dentro de una misma lista- que involucra a quien, además de ser la pareja de Rovetto Yapur y compartir un hijo con la candidata del PRO, tuvo a la mujer del espacio amarillo como su abogada en la causa que se dirime en el fuero federal.

En el juzgado federal n° 1 que tiene como juez subrogante a Alejandro Sánchez Freytes.

El lunes último, Alfil publicó una columna en torno al silencio (¿incómodo?) de De Loredo no sólo por este caso, sino también por una situación similar en una causa de narcomenudeo que se investiga en la Justicia provincial y donde el involucrado es el noveno candidato de la misma lista, el radical Cristian Chesarotti. Ni en el caso del radical que milita hace años para el hombre de Evolución, como así tampoco en la mujer que llegó al 10° escalón de la boleta con un fuerte aval de Patricia Bullrich, De Loredo se manifestó de manera contundente y públicamente.

Prefiere, De Loredo y su entorno subestimar la denuncia, condicionar el debate con la negativa a que se traten este tipo de asuntos poco prolijos y devolver la pelota a un peronismo que, como también se señaló el pasado lunes, fue poco prolijo en su estrategia a la hora de visibilizar la situación que atraviesan los dos candidatos al Concejo en la boleta de Juntos.

Lo cierto ahora es que, para confirmar el radical que no son lo mismo que muchos candidatos del peronismo o el kirchnerismo, lo interesante es hacer frente a los errores. No tergiversarlos, no esperar que pasen de largo, elegir la crítica liviana al periodismo o ver el fantasma de las operaciones en todos lados. Como cuando, al ser consultado horas antes de confirmar su aspiración a la intendencia, tanto él como dirigentes muy cercanos en contacto con este mismo diario e incluso con periodistas de otros medios, optaron por la descalificación y tildaron aquella tapa de “operación”.

Tapa que, por otra parte, se terminó confirmando horas más tarde y de boca del propio De Loredo. Entenderá, el radical, quien es seguramente uno de los dirigentes más lúcidos de su generación, que no siempre se puede estar jugando a las escondidas, al misterio. Ni con los propios o socios circunstanciales, como así tampoco con los medios; pero, por sobre todo, con una sociedad que probablemente le dé un amplio respaldo en las urnas el próximo 23 de julio.

Tanto aquellos que lo voten, como quienes decidan no hacerlo, merecen una aclaración en torno a dos miembros de su lista de candidatos a concejales y ambos con claras chances de ingresar al Concejo.

Esconder y entrar en el lodo de manera permanente son hábitos de la vieja política. La nueva dirigencia –como también aquellos que pretenden ser gobernados por la misma- exigen y demandan algo más que popularidad en las redes sociales de moda. Con la dinámica del impacto de las redes, probablemente se gane; pero no se gobierna. Gobernar, es otra cosa.