Enroque Corto

“Saladita” la cena en Perón, Perón…

La noche del lunes en Córdoba estuvo plagada de repercusiones, mensajes, llamados, enojos, celos, advertencias y todo lo que dejó la liturgia por el aniversario 50° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Al punto, que la cena en el local gastronómico dejó varias perlitas que el informante del PJ le contó al periodista.

Periodista: Y, ¿cómo le fue?

Informante PJ: Bien, un poco de todo.

P: A ver… resuma. Arranque con algo que me interesa.

IPJ: Por empezar, no nos dijeron nada de los celulares. Así que todos los celulares en las mesas sin problemas. Eso por un lado, por el otro, cuentan que una persona de la Vieja Guardia del PJ le hizo saber a uno de sus pupilos que no le gustó que vaya.

IPJ: Apa…

IPJ: Sí, el hombre respondió y se amparó al decir que “era una convocatoria del gobernador”. Simple.

P: ¿Qué más?

IPJ: Los Radicales Auténticos, ese espacio que activan algunos peronistas en la Capital, cantando la Marcha Peronista fue un capítulo aparte desopilante. Creí haberlo visto todo, pero…

P: Jaja. No deja de sorprenderme.

IPJ: Espere, falta lo mejor. Eso llegó al final.

P: ¿Qué pasó?

IPJ: ¡Había que pagar!

P: Epa, los imagino sorprendidos a varios.

IPJ: Y sí… entre 35 mil y 40 mil pesos por cabeza tuvieron que poner cada uno de los muchachos. Mucha marcha, pero a esta no se la esperaban. Lo dejo.

Reencuentro

La imagen la publicaron ambos en sus cuentas de ‘X’ ayer después de las 19. Tiene que ver con una foto del diputado Rodrigo de Loredo y el senador Luis Juez. Por esto, el informante opositor llamó al periodista.

Informante: Le voy a pasar una foto que se hará pública en un rato…

Periodista: A ver…

I: Luis y Rodrigo hace un rato en la estación de servicio en la que se juntan siempre en zona sur.

P: ¿Cómo estuvo el encuentro?

O: Bien, tranquilo. Hay que pensar en lo que viene y es fundamental, sobre todo para nosotros, comunicar que están juntos y está todo bien. Que el peronismo no se confunda.

P: Lo noto muy enfático.

O: No, tranquilo. Pero nos molesta ver algunos en cancheros. Tranquilo que falta.

Passerini presentó el plan de metas

El intendente Daniel Passerini pasó por el Concejo Deliberante y presentó el Plan de Metas 2024-2027, centrado en los pilares de la gestión: Conectar, Integrar y Humanizar. Por esto, el informante del Concejo llamó al periodista.

Informante Concejo: Pasó el intendente hoy…

Periodista: Y, ¿qué dejó esa visita?

IC: Bastante. Primero, lo de Daniel con el Plan de Metas que es producto de un intenso relevamiento de las necesidades de los barrios de la ciudad y la escucha activa del Municipio a los vecinos, vecinas y organizaciones de la sociedad civil.

P: Se lo aprendió bien.

IC: Obvio.

P: ¿Qué más?

IC: “Es un compromiso vivo con el futuro de nuestra ciudad”, dijo el intendente. En la sesión pasó de todo también. Una buena: el viceintendente Javier Pretto firmó, por iniciativa del concejal Diego Casado, un pedido para que autoridades nacionales intervengan para que no haya más despidos en los SRT. Bien Casado.

P: Buen resumen de todo, abrazo.

Fecha Cierta

El informante municipal llamó al periodista para conversar de los cambios que se vendrían en el gabinete. Ya agotado el tiempo de las suposiciones, pasaron a otro capítulo de la conversación.

Informante Municipal: Escuche, pasemos a otra cosa, le tengo una novedad. Se viene una nueva avanzada de la UCR en el Concejo.

Periodista: Ajá… bueno, lo dice con tanta pompa. A ver, ¿cuál es?

I.M.: El bloque presentó un proyecto para modificar el Código Electoral y fijar la fecha de los comicios el segundo domingo de septiembre del año en que concluyan los mandatos, para dar certidumbre a votantes y candidatos, y evitar el manoseo que hace el oficialismo, ubicando las elecciones en fines de semana largos para que baje la participación y pese más su aparato.

P.: Bueno, déjeme decirle que la iniciativa es razonable, pero no innovadora. Ya ha habido otros proyectos en ese sentido. Es más, si la memoria no me falla, el último fue de Juan Pablo Quinteros.

I.M.: Se equivoca. Quinteros propuso sancionar a quienes no fuera a votar. Pero el último en proponer fijar la fecha de las elecciones fue Rodrigo De Loredo. Por eso, la UCR avanza ahora en el camino de empujar, desde el Concejo, las propuestas que integraron su plataforma electoral.

P.: Tiene razón…

I.M.: Igual, si es por buscar antecedentes, sobran. Y el propio proyecto menciona algunos. Entre ellos, el dictamen de la Comisión Consultiva de Expertos del año 2007, previo a la reforma política provincial, que va en idéntico sentido que esta iniciativa.

Piumato en Cordoba

El jueves habrá asamblea en Tribunales Federales en el marco de las paritarias de los judiciales nacionales y el gremio tiene prevista una presencia nacional.Informante: Viene Julio Piumato este jueves y va a participar de la asamblea previa al paro de 24 horas del viernes 5.

Alfil: Me imagino que reclaman en contra del Impuesto a las Ganancias...

Informante: Si, por recomposición y contra Ganancias. A las 10 horas en el Hall de Tribunales Federales de barrio Rogelio Martínez se va armar un movidón. Y coincide con las asambleas convocadas por Judiciales de la Provincia, gremio que conduce Federico Corteletti, en Tribunales 1.