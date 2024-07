El fin de la licuadora coincide con la incertidumbre del círculo rojo

Las turbulencias en los mercados de los últimos días -coinciden los expertos- es porque los anuncios del viernes del equipo económico estuvieron por debajo de las expectativas; sólo se enfatizó acerca del lanzamiento de las Letras de Regulación Monetaria (Leremo) que traspasarán la deuda en pesos del Banco Central al Tesoro, confirmando que el levantamiento del cepo será en una tercera etapa, sin fecha. Esa debilidad de los anuncios provocó incertidumbre en el mercado de activos locales y la suba de los dólares financieros.

Un trabajo de Analytica, dirigida por Ricardo Delgado, señala que hay un “escenario económico más adverso”, dado que la brecha cambiaria perforó el 50%, el Banco Central no acumuló divisas en junio y aumentan el desempleo y la desigualdad.

Analiza que una mayor tasa de e interés persigue acercarse a un nuevo acuerdo con el FMI, siempre crítico de las tasas reales negativas; generar condiciones para levantar el cepo, fortaleciendo la demanda de pesos a través de remunerar el ahorro en moneda doméstica; y encarecer el crédito para evitar el adelantamiento de importaciones y la postergación de exportaciones.

El lanzamiento de las LEREMO resulta necesario dado que no es frecuente que la tasa de referencia de política monetaria se fije a través de los títulos del Tesoro - hoy Lecaps a 90 días-. Por ejemplo, en los Estados Unidos la Reserva Federal establece el costo de la liquidez interbancaria. En la Argentina, algo similar sucedía a través de los pasivos del BCRA, pero no de la tasa de interés de las colocaciones entre entidades. Por otra parte, la tasa de interés era validada cada 15 días en las licitaciones del Tesoro, y no todos los días como antes, con un plazo del instrumento mucho más largo (se pasó de 1 día a 90).

La actual situación genera múltiples inconvenientes. Por caso, no se está interviniendo en el mercado secundario de letras del Tesoro. La tasa “sólo” se consigue en las licitaciones primarias, en tanto en el secundario las Lecaps mostraban menores tasas efectivas mensuales. Por ejemplo, la Lecap S13S4, utilizada como referencia y tiene vencimiento el 13 de septiembre, rendía 3,95% mensual antes de los anuncios, cuando en la licitación primaria la tasa de corte fue 4,25%.

“Vemos que la efectividad de la política monetaria cayó sistemáticamente con la eliminación de la tasa mínima en marzo para dar otro salto cuando la tasa de referencia pasó de los Pases a las Lecaps, durante mayo -repasa el informe-. Por otro lado, la efectividad que surge de las tasas en mercado secundario es incluso inferior de la que se desprende de las licitaciones primarias”.

Aunque faltan conocer detalles sobre las Leremo y su implementación, Analytica deduce que serían similares a los Pases del BCRA. La diferencia es que el emisor será el Tesoro, con un plazo superior a un día, aunque inferior al de las Lecaps, y con capitalización diaria.

La política de licuación de esta primera fase de la gestión económica resultó eficiente principalmente sobre los agregados monetarios privados, reconoce el estudio pero advierte que algunos cambios normativos sobre los fondos comunes de inversión, que involucran a la cuenta corriente de los bancos en el BCRA, fueron un factor que ralentizó la licuación de la base monetaria. La acumulación de saldos líquidos y plazos fijos por parte del Tesoro, luego de varias licitaciones en las que se obtuvo más financiamiento que el necesario para hacer frente a los compromisos, explican la menor reducción en los agregados amplios.

“Así, en un escenario optimista, cuando se implementen las nuevas letras se resuelve la dificultad de la transmisión de la señal de tasa a través de las Lecaps -añade-. Sin embargo, la estrategia de tasas reales positivas enfrenta otros dos grandes desafíos. El primero es la reversión de la caída en la tasa de inflación. Aquí subyace el primer interrogante: ¿qué pasará con las tasas de interés si la inflación general sube, pero la núcleo se mantiene en los niveles actuales?” Ese es el escenario que proyectan para la evolución de los precios en junio. Quizás la respuesta sea que, como el equipo económico utiliza como referencia la inflación núcleo, es posible sostener el rendimiento de las Lecaps en 4,25% mensual, aun con una menor potencia del instrumento.

Concluyen que “abandonar la licuación obliga a un mayor compromiso con el superávit fiscal, reforzado con la implementación de las Leremo. Ahora, el Tesoro debe lograr superávits financieros suficientes para retribuir la liquidez de los bancos. Es necesario que el mercado financiero no dude de la capacidad de pago del Tesoro para garantizar tasas consistentes de roll-over. Caso contrario, principalmente cuando comience a desarmarse el cepo cambiario, aumentarían las chances de una nueva corrida cambiaria”.

El desafío no es menor: el resultado financiero comenzará a decrecer en los próximos meses, principalmente motorizado por el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria; el ajuste en el gasto en jubilaciones se redujo a la mitad en los últimos meses con relación a los inicios de la gestión. En consecuencia, la estrategia del gobierno de congelar tarifas como mecanismo para frenar la inflación acorta su posibilidad de perdurar.

Córdoba: la recaudación de junio cayó 17% real interanual

Los recursos totales de Córdoba de junio de 2024 sumaron $502.305 millones, una caída real de 17% interanual.

Por el lado de los recursos de origen provincial, se verificó una caída aproximada del 6% en términos reales. Ingresos Brutos explicó el 80% de la recaudación propia, y muestra una caída real interanual del 5%. En el caso de

Sellos, que tiene una participación del 8% en la recaudación propia, se produjo una caída del 14% interanual en términos reales.

Los impuestos patrimoniales, con una participación del 6% en la recaudación provincial se contrajeron aproximadamente un 32% en términos reales respecto de junio del 2023. En el caso del Inmobiliario, la caída real fue del 40% interanual. Por su parte, el Automotor presenta una caída interanual del orden del 11% en términos reales.

Los recursos de origen nacional, por su parte, registraron una baja de alrededor del 23% en términos reales respecto al mismo mes del 2023. Estos recursos representaron en junio cerca de un 62% de los recursos totales, proviniendo su mayor parte de la coparticipación de IVA y Ganancias.

El IVA neto de devoluciones muestra una caída interanual del 20% en términos reales. Por su parte, la recaudación de Ganancias, presenta una caída real del orden del 17%.