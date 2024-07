Enroque corto

Reflejos opositores

El periodista recibió la llamada de un informante del Concejo Deliberante con el que hacía tiempo no conversaba.

Periodista: Estimado, tiempo sin saber de usted. ¿A qué debo el gusto?

Informante del Concejo: Amigo, tiene razón. Mala mía. Tenemos que arreglar un café. Pero ahora lo llamaba por un tema de agenda.

P.: Un tema de agenda en el Concejo, eso me interesa.

I.C.: Ja, ja. No empiece. Es asunto serio lo que tengo para contarle. Me imagino que supo del trágico incendio de calle Caseros. No se trató de un episodio aislado…

P.: Ajá.

I.C.: El asunto es que, desde el radicalismo, Balastegui ya había presentado hace tiempo un proyecto para que los edificios tengan que tener, obligatoriamente, detectores de humo, de monóxido de carbono y de gas. Y ese proyecto está cajoneado desde abril...

P.: Mire usted, hubiera apostado que la legislación vigente ya reparaba en esos asuntos…

I.C.: Aparentemente no. De hecho, el proyecto prevé una modificación al código de edificación.

P.: Ahora, ¿esos cambios serían exigibles a los edificios que se habiliten de ahora en adelante, o también retroactivamente?

I.C.: Entendemos que, dado a que se trata de elementos de muy bajo costo, que no requieren modificaciones estructurales en los edificios, se debería exigir su aplicación para los edificios ya habilitados.

Llaryora con un hombre del conurbano bonaerense

El gobernador Martín Llaryora, con agenda en seguridad, se mostró con un intendente de San Miguel, en el Gran Buenos Aires. Y por ello, el informante llamó urgente al periodista.

Informante PJ: ¿Vio con quién se mostró Martín?

Periodista: No, ¿con quién?

IPJ: Jaime Méndez.

P: Ajá. Mucho gusto.

IPJ: No sea irónico, hombre. Méndez es intendente de San Miguel, en el Gran Buenos Aires y hubo mucho elogio de Llaryora por el programa “Ojos en alerta”, que funciona muy bien en ese distrito y el gobernador lo incorpora. Porque, además, involucra también a los vecinos.

P: Bien.

IPJ: Tenga en cuenta dos cosas. La primera, obviamente estuvo acompañado por el ministro Juan Pablo Quinteros; la segunda, Méndez es hombre de los hermanos De la Torre, muy cercanos a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Gispert mete la cuchara en seguridad entre la Provincia y Avilés

Uno que se mostró activo en pleno receso de invierno en la Unicameral, fue el legislador del juecismo, Walter Gispert. Por lo que el informante de la Legislatura llamó al periodista.

Informante Legislatura: Metió una linda cuña, Walter.

Periodista: ¿Qué pasó?

IL: Resulta que los funcionarios de (Esteban) Avilés se largaron a reclamar más seguridad en temporada de vacaciones de invierno y Walter presentó un pedido de informes en la Unicameral para que la Provincia informe qué cantidad de patrulleros, efectivos… en definitiva, cuál es el programa de seguridad de la gobernación para con la villa serrana.

Reapareció Aguad

El ex ministro de Defensa y ex diputado Nacional Oscar Aguad participó del programa Meridiano 64 y opinó de todo.

Informante: El histórico radical estuvo en el programa de Gabriel Muñoz y habló de la gestión del presidente Milei.

Periodista: ¿Qué dijo?

I.: Que tiene el “deseo profundo” de que a Milei le vaya bien y que “hay que sacarse de encima lo anterior: el populismo”. Luego marcó algunos puntos en los que no está de acuerdo pero le reconoció al libertario estar haciendo transformaciones que ellos no pudieron hacer en su momento, por ejemplo, la reforma laboral. Igual, tiró algunos palitos, ¿eh?

P.: Cómo cuáles.

I.: Dijo que para acompañar estas medidas de ajuste el Gobierno debería llevar adelante políticas productivas y opinó que a ese equipo le falta gestión. “Demoraron seis meses en sacar la ley bases y ahora dice que necesita dos meses para reglamentarla”. También se refirió a (Luis) Petri.

P.: ¿En su rol de ministro de Defensa?

I.: Sí, lo considera un buen ministro. “Yo intenté impulsar un acuerdo de defensa del Atlántico Sur junto a Brasil, lo hablé con Luis. Es un camino que hay que profundizar y seguir explorando. La defensa del Atlántico Sur para la Argentina es un problema estratégico por las reservas económicas y por el litoral marítimo”.