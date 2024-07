El segundo tiempo de Hacemos. Schiaretti reaparece en Córdoba para regar el modelo transversal

Por Yanina Soria

En un radio de acción distinto, pero con el mismo objetivo, el gobernador Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti vigorizan el trabajo político para ampliar la construcción transversal que piensan provincial y nacionalmente, en la antesala del ´25. Una parada electoral que, a priori, asoma compleja para el oficialismo que traza como plan A que el tres veces gobernador acepte encabezar la boleta. Una intención que, por ahora, tiene más de ficción que de realidad, según calibra el propio schiarettismo.

Lo cierto es que a horas de haber firmado el Pacto de Mayo y con ello mostrar que el cordobesismo tuvo sobrados gestos de apoyo e institucionalidad con el gobierno de Javier Milei, Llaryora dejó en claro por donde irá en este segundo tiempo de Hacemos Unidos por Córdoba.

En el acto del Día de la Independencia que celebró desde la ciudad de Río Tercero, el mandatario ratificó que el Partido Cordobés es la senda del armado oficialista y el modelo que propone para esta nueva era que conduce como jefe del oficialismo cordobés.

“Menos pasado y más futuro”, resumió una figura relevante del llaryorismo para explicar la impronta que pretende darle el gobernador al nuevo cordobesismo que avanza como Pac Man en la incorporación de extra partidarios, y que no muestra intenciones de reparar en las discusiones dogmáticas que propone el peronismo más nostálgico. Todo lo contrario, Llaryora se mueve pragmáticamente al calor de lo que le va dando resultado en términos políticos y de gestión.

Por eso, no participó del acto por los 25 años de gobierno peronista en Córdoba que organizó un sector del delasotismo histórico que se realizó el viernes en la sede de la CGT y que, en cambio, sí contó con la presencia del intendente Daniel Passerini y la diputada Natalia de la Sota.

El gobernador no está dispuesto a dar ninguna discusión interna sobre el Partido Cordobés que, en espejo, a su vez, construye nacionalmente Schiaretti. El tres veces gobernador de la provincia mediterránea le da forma al partido Hacemos por Argentina en el que pretende arrimar distintas figuras del escenario central con un único límite: el kirchnerismo. Fuera de ello, irá a pescar en todas las peceras.

Tampoco Schiaretti ni la senadora Alejandra Vigo asistieron al acto delasotista, para el schiarettismo querer anclar al oficialismo en la discusión de cuanto peronismo en sangre tiene el Partido Cordobés, es no interpretar los nuevos vientos que soplan. En cambio, el ex candidato presidencial, que hasta ahora se mostró muy activo fuera de la provincia, reaparecerá en Córdoba mañana, tal como lo anticipó Alfil.

Será en ocasión de conmemorarse los 30 años del atentado a la AMIA en Buenos Aires que dejaron como saldo 85 muertos y un pedido de justicia todavía abierto.

El ex mandatario será parte de la actividad oficial que propone la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) filial Córdoba para mañana en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I. Allí habrá un panel integrado por Schiaretti; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo; y Luis Czyzewski, padre de una víctima; que será moderado por Alejandro Fantino, un periodista con el que tanto el ex gobernador como Llaryora se sienten muy cómodos. Hay expectativa de lo que pueda decir, pues, públicamente Schiaretti no volvió a expresarse públicamente tras la campaña presidencial.

Reaparecerá en Córdoba tras su participación en la misa que se ofreció en la Catedral cordobesa por los 50 años de la muerte de Perón, hace algunos días, donde apenas hizo una semblanza de la fecha en las escalinatas de la Iglesia cuando lo abordó la prensa local.

Ahora lo hará en el marco de una fecha cara en la historia de los argentinos, y en un marco de discusión nacional donde el oficialismo libertario impulsa el proyecto de “juicio en ausencia” precisamente para poder juzgar a funcionarios y dirigentes iraníes quienes según la Justicia argentina estuvieron detrás del atentado hace tres décadas.

Antes que la Libertad Avanza, la senadora Vigo había retomado la iniciativa propuesta por el propio Schiaretti cuando fue diputado años atrás, para incorporar “juicio en ausencia” en el Código Procesal Penal de la Nación.

“Los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA avalan la necesidad de la modificación del Código Procesal Penal toda vez que estos atentados quedaron impunes ante la imposibilidad de realizar un juzgamiento en ausencia”, escribió en sus fundamentos la senadora nacional.