Enroque corto

¿Radical con bloque propio?

A pesar del receso de invierno en la Unicameral, al parecer nadie se tomó el descanso y la rosca sigue. Por esto, el informante legislativo llamó al periodista.

Informante Legislatura: No me diga que se fue de vacaciones…

Periodista: Para nada. Y por lo visto, usted tampoco.

IL: No, nos quedamos todos en Córdoba. Le cuento algo ya que estamos.

P: A ver…

IL: Preste atención a cómo se van a acomodar en la oposición cuando vuelvan de vacaciones.

P: ¡Epa! Cuente algo más…

IL: ¿La tiene a la legisladora Graciela Bisotto? Es de La Carlota.

P: Algo…

IL: Bueno, es radical. Preste atención porque a lo mejor, cuando volvamos, se sienta con un bloque unipersonal. Dentro del interbloque de Juntos, pero con banca unipersonal. Anote.

Presencias y ausencias en la Bolsa

El tradicional almuerzo de la Bolsa de Comercio tenía como disertantes a los diputados nacionales Gabriel Bornoroni, hombre de La Libertad Avanza, y los dos integrantes del PRO, Martín Yeza y Damián Arabia. El primero hombre de Mauricio Macri y el segundo de Patricia Bullrich. Igual, hubo ausencias y otros que siguieron por redes la participación amarilla.

Informante PRO: Poquita tropa amarilla en la Bolsa…

Periodista: No sea injusto.

IP: Es la realidad, no había muchas caras conocidas. Faltaron diputados que estuvieron en el Congreso, otros que estuvieron de vacaciones. Sacando a la gente del Gran Córdoba, como de Mendiolaza o Villa Allende, no hubo mucha presencia. Algunos lugares vacíos…

P: Mmm… se está renovando el espacio.

IP: No, diga la verdad. Si hasta algunos que asistieron se fueron antes porque se aburrieron.

A la espera

El periodista llamó a su informante municipal, intrigado por los constantes anuncios de la Municipalidad en relación a locales clausurados.

Periodista: Estimado, me imagino que estará atento a todos los anuncios que viene haciendo la Municipalidad en relación a la clausura de locales bailables, bares y demás.

Informante Municipal: Amigo, así es. Los he estado siguiendo. El último, si no me equivoco, fue un local del abasto.

P.: Así es. La pregunta, en realidad, es cómo viene el tema del Ente de Fiscalización y Control, que con tanto trabajo consiguió aprobar el oficialismo a principios de año. Si no me fallan las cuentas, ya deberían estar por cumplirse los 180 días que la ordenanza había previsto como ventana para que entrara en vigencia la ordenanza. Una suerte de período de transición de las competencias, imagino.

I.M.: Está en lo cierto. Según los plazos, debería lanzarse en cualquier momento. Pero todavía no está activo. Estas clausuras las vienen haciendo las oficinas que históricamente estuvieron a cargo de la fiscalización y el control. Y le digo más… no se sorprenda si se multiplican, porque en Córdoba, casi no hay locales bailables habilitados como tales. Todos están habilitados como bares.

P.: ¿Por qué?

I.M.: Y bueno… si usted está bien habilitado, está en regla. Si está mal habilitado, está en infracción a la regla. Si está bien habilitado, no tiene que pagar ninguna infracción ni disuadir a ningún inspector de imponerle una multa. En cambio, si está en infracción… bueno, ya ve… se tiene que llevar bien con los muchachos…

P.: Ajá… y el Ente de Fiscalización y Control, ¿va a solucionar esos problemas?

I.M.: Qué pregunta… no sé, habrá que ver…

Capitani, el hombre de las buenas noticias

La primera semana de vacaciones de invierno resultó muy buena para Córdoba, dijeron desde la Agencia que conduce el aliado Darío Capitani.

Informante: De acuerdo al relevamiento del departamento de estadística de Córdoba Turismo, la provincia recibió unos 400 mil turistas. Este flujo de visitantes se debe a la amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas y recreativas que la provincia ofrece durante esta temporada.

Periodista: Claro, como no lo van a mirar de reojo los peronistas a Capitani si está en el lugar más codiciado por todos, dando siempre las “buenas noticias” de Córdoba (risas).

I.: Obvio. Pero no le quite mérito a él. Ojo, porque está haciendo una muy buena gestión. Los primeros registros de ocupación en nuestra provincia son muy auspiciosos considerando que ahora llegará el flujo de otras provincias como Santa Fe o Buenos Aires que recién arrancan las vacaciones.