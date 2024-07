Por Carolina Biedermann

A pocos días de haber extendido los plazos en el calendario de la elección interna en el radicalismo, los correligionarios destacan que las negociaciones para no llegar a esa instancia, y lograr acuerdos en la provincia, marchaban sobre ruedas hasta que la capital se metió en el medio de la discusión. Marcos Ferrer sigue firme perfilando para la conducción del comité provincia, con buenos ojos de gran parte de los núcleos internos.

El panorama que complica la llegada del intendente de Río Tercero a encabezar el Comité Provincia, es la disputa por la capital, madre de todas las batallas. Una mega alianza de siete núcleos se enfrenta a la construcción del “oficialismo partidario” en este distrito, conducido actualmente por Diego Mestre a la cabeza, que postularía a Facundo Cortez Olmedo para sucederlo.

Mientras el ex intendente Ramón Mestre avanzaría en la construcción nacional, espacio en el que viene militando y consolidándose desde hace algún tiempo, su equipo local no quiere perder la conducción en la capital cordobesa y presiona con lo negociar en la provincia si no se compensa el poder.

Marcos Ferrer lleva las riendas en las negociaciones de la interna, justamente para evitar la instancia electoral, situación que gran parte del partido tampoco quiere enfrentar.

Según mencionan dirigentes de la ciudad en Córdoba, se habrían abierto hasta la semana pasada, canales de diálogo para acordar el equilibrio. El mestrismo quedarse con la capital y el deloredismo con la provincia. Este panorama habría sido vetado por De Loredo y por gran parte de los integrantes de esos siete núcleos.

Los dirigentes que forman parte de la mega alianza deloredista pretenden tomar la conducción de la capital con el objetivo de sentar la piedra basal para empezar a construir liderazgos para el 2027. A su vez, es el frente que cuenta con representantes en el Concejo Deliberante y en el Tribuno de Cuentas Municipal. Destacan que sería una buena sintonía para alcanzar una construcción que articule partidismo y gestión.

Si bien, y hasta ahora, todos los espacios insisten en no caer en la instancia de elecciones internas, justificándose en que la situación económica y social del país no lo ameritan, en un contexto de tanto tire y afloje entre negociaciones, y en el marco de una crisis de liderazgo en el partido centenario, otros dirigentes empiezan a remarcar que, una elección, sería un mecanismo sano y transparente para lograr avanzar con una conducción legítima, elegida por los afiliados, y no decidida en una mesas chica de poder.

La tercera fuerza

El equipo de Gonzalo Salvetti avanza en la capital, y a pesar del coqueteo que muestra cada uno de los espacios entre sí para cerrar acuerdos, por ahora todo huele a elección en la capital. Córdoba con Todos se arma para presentar lista en este distrito y en la Provincia. Cerrar acuerdos de este espacio con alguna de las “mega alianzas” se ve difícil porque sería ir en contra de lo que intentan combatir desde adentro.

La irrupción de un hecho inesperado

En el medio de la interna, este miércoles sucedió un hecho inesperado que podría irrumpir en el proceso electoral. El legislador provincial por la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, acudió a la justicia federal electoral ante la falta de una respuesta de su partido.

Hace más de un mes y medio, Rossi presentó más de siete mil quinientos avales para que el partido le otorgue el reconocimiento de su propio núcleo y poder participar de la interna. Ante la falta de una respuesta por parte del comité al respecto, el legislador se presentó en el juzgado federal, con competencia electoral, para solicitar que este anule los plazos de la elección interna y que la prorrogue. Además requirió que anule todos los núcleos internos que no cumplan con la carta orgánica, para que después se avance en el proceso electoral.