Jhon Boretto cae en su propia trampa y los SRT juntan fuerzas

Por Francisco López Giorcelli

Con un documento titulado “La importancia estratégica de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC” más de 4000 docentes y nodocentes brindaron su apoyo al multimedio universitario que atraviesa la peor crisis política y económica de su historia. Mientras tanto Jhon Boretto, rector de la UNC, elige no hablar públicamente al respecto y prefiere mover sus fichas (Barraco y Biga, presidente y vice del multimedio) para evitar el costo político.

El documento tiene como objeto que Boretto revea el proceso de recorte que aplica sobre los SRT y su vaciamiento, literal. En este sentido se difundieron numerosos videos de trabajadores, extrabajadores y ex becarios del multimedio donde se muestra que ya casi en su totalidad de oficinas no queda nadie que pueda atenderlas, muchas de esas oficinas incluso ya están cerradas bajo llave.

“Queremos expresar nuestra enorme preocupación por la delicada situación que se ha generado en relación con el normal funcionamiento y la continuidad futura de los SRT como empresa pública universitaria de medios, y en particular, por la incierta situación laboral y salarial de sus trabajadores”, expresaron en un comunicado que firman más de 4000 personas

Lo que también llamó la atención es que entre los firmantes se encuentran la ex rectora universitaria Carolina Scotto y el ex rector Francisco Tamarit, referentes de la oposición “K” dentro de los docentes universitarios. Por el momento esto no significa más que un apoyo político y social al multimedio pero no sería descabellado pensar en un reordenamiento opositor a partir de este conflicto.

Los firmantes les exigen a las autoridades universitarias que encabeza el rector Jhon Boretto, que garantice “la continuidad” de los SRT.

“Las dificultades presupuestarias que afectan desde hace años el funcionamiento del multimedio deberían alentar la elaboración de un plan de readecuación acordado, previsible y gradual en su ejecución, respetuoso de los derechos laborales de sus trabajadores y que no comprometa la continuidad de los objetivos de nuestro multimedio universitario”, resaltan en el comunicado, en medio de los reclamos y medidas de fuerza de las y los trabajadores.

“Las funciones estatutarias de la universidad, la enseñanza, la investigación y la extensión, se fortalecen y proyectan a través de un medio de comunicación universitario independiente y pluralista. Creemos, también, que es imprescindible reafirmar la significación estratégica de los SRT para la vida cultural, educativa, social y política de nuestra provincia”, sigue el comunicado que también cuenta con el apoyo de periodistas de otros medios de comunicación.

“Los SRT son inescindibles de la UNC por una historia de más de 60 años de esfuerzos y logros compartidos, aunque no integren su estructura organizacional, administrativa y presupuestaria.” continúa el documento que cuenta con la firma, además de los exrectores mencionados; las decanas María Inés Peralta, Ana Mohaded, Flavia Dezzutto, Mariela Parisi, entre otras; la escritora María Teresa Andruetto, el diputado Pablo Carro, el doctor Carlos Presman y el periodista Lalo Freyre, por nombrar algunos referentes.

Por último, el documento manifiesta la intención de que las autoridades de la SRT le brinden “certezas” sobre el futuro de los medios de comunicación universitarios. Concretamente piden la “elaboración de un plan de readecuación acordado, previsible y gradual en su ejecución, respetuoso de los derechos laborales de sus trabajadores y que no comprometa la continuidad de los objetivos de nuestro multimedio universitario”.

Finalmente, apelando al sentido común, dicen que confían en “que las autoridades universitarias comprenderán la enorme preocupación que han generado las decisiones adoptadas estos últimos meses y contribuirán con sus acciones a superar el clima de incertidumbre en el que actualmente desarrollan sus tareas los trabajadores de los SRT.”

Es de resaltar que los trabajadores de los SRT no cobraron la totalidad del sueldo de junio. Ante el compromiso en actas por parte del Directorio (integrado por Daniel Barraco, presidente, y por Andrés Biga, vice) de abonar lo adeudado entre este jueves y viernes, los profesionales del medio público se mantienen en asamblea permanente y con retención de tareas. Sobre el aguinaldo, también adeudado, no hubo por parte de la empresa ningún plazo para abonarlo.

Más allá de algún sector minoritario de la UNC y muchos perfiles de dudosa procedencia en redes sociales, John Boretto no parece tener una correlación de fuerzas que le permita llevar a cabo este plan sin tener repercusiones políticas en su imagen y en su gestión, la cual atraviesa su peor momento desde su asunción.

Al conflicto con los SRT hay que sumarle el tímido apoyo a los y las docentes de la Universidad que tiene que gestionar en el conflicto entre estos y el Ministerio de Capital Humano por la recomposición salarial, el cual ya en el año perdió alrededor de un 40% de poder de compra. La explicación de este tímido apoyo se puede explicar por su alineamiento con la línea bullrichista de Juntos por el Cambio, la cual está a punto de entrar a la estructura libertaria no sin romper la coalición que quedó tercera en las elecciones presidenciales, algo que debe quitarle el sueño a una parte de la UCR.