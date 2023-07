Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Mestre, también en gira larretista

El informante radical llegaba a la periodista con un comentario sobre la presencia del ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre, en la gira larretista por el sur de Córdoba.

Informante: ¿Así que anduvo (Ramón) Mestre por acá? Porque me pareció verlo en las fotos de la reunión de Horacio (Rodríguez Larreta) en la Sociedad Rural.

Periodista: Estuvo. También fue al campo privado en el que Larreta y Morales presentaron sus propuestas.

I: Mire usted. Algunos ya lo daban por perdido al ex intendente de Córdoba y no es para menos. Al menos desde hace un par de años que no se lo ha visto en lugares importantes.

P: Muchos dicen que no hace falta ocupar cargos para seguir teniendo injerencia en la política.

I: Cuando uno se pone a pensar, le ha quedado la puerta de (Gerardo)Morales. En Córdoba ha quedado bastante afuera de muchas cosas. Aunque muchos dirigentes en su momento se rajaban las vestiduras por él y ahora lo desconocen…

P: En ese momento había radicales de Río Cuarto en lugares expectables en la lista de Mestre. Se lo tenía que decir (risas).

I: En esa estuvo rápida. Pero no es mi intención señalar a nadie. Me parece que Mestre puede llegar a reflotar su carrera política si gana Rodríguez Larreta y eso no sería menor después de que quedó bastante relegado en los últimos años.

El juego de las diferencias de JpC

Tras la visita de Horacio Rodriguez Larreta a Río Cuarto y la región, el periodista recibía el mensaje de un dirigente que integra el comando de campaña de Patricia Bullrich.

Dirigente: ¡Señor! Le propongo un juego, el juego de las diferencias. ¿Sabe jugarlo? Usted tiene que mirar estas dos imágenes y después me dice las diferencias.

Periodista: Me encantaría tener tiempo para juegos, pero le juro que estoy a full con otra cosa. ¿Por qué no me spoilea la respuesta?

D: (Risas) ¡Lo entiendo! Cuando tenga tiempo las mira bien. Las dos son fotos de dirigentes de Juntos por el Cambio en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

P: Ya veo a lo que va usted. Ahí estoy viendo a Horacio Rodriguez Larreta.

D: ¡Nos vamos entendiendo! Horacio se juntó con la Rural unas horas antes de que nosotros los bullrichistas hagamos lo mismo. A primer vistazo, usted se dará cuenta de cuál fue la convocatoria más exitosa entre la del jefe de Gobierno de CABA y la nuestra.

P: Puede ser. Lo de exitoso es subjetivo, pero había más gente en la que organizaron ustedes. ¿Ofrecieron cena? Mucha gente está más libre por la tarde noche que a la mañana. Le digo lo que pueden argumentar los larretistas.

D: Que digan lo que quieran. Las imágenes hablan por sí solas. Si armamos este "lio" sin que venga nuestra candidata, imagínese lo que será cuando pise Río Cuarto. ¡Será histórico!

P: Espere, no se me emocione.

D: Es inevitable, amigo. No hay que confiarse y, sobre todo, hay que seguir trabajando. Pero la vemos muy cerca.

Jure, “como en las viejas épocas”

El dirigente radical le escribía al periodista para compartirle una apreciación respecto a los movimientos políticos de Juan Jure.

Dirigente: Parece que el ex intendente Jure está más presente en lo local, más que en los últimos 7 años. La semana pasada encabezó un acto con gente de su equipo y agrupaciones que lo siguen militando. Fue en la vecinal José Verdi. Por lo que me dicen, el legislador se está moviendo como en las viejas épocas.

Periodista: Son días de mucha actividad para el legislador. Volvió a juntarse con los muchachos de “La 30” y ahora esto. ¿Qué estará tramando?

D: Claramente quiere volver a estar en la escena, tener un lugar en el tablero local, volver a reposicionarse. No se olvide que en diciembre se le termina lo que tenía en la Legislatura, después que Luis Juez lo borrara de la lista. Me parece que ahora arranca una película de esas en las que el protagonista vuelve a sus orígenes para reconstruirse.

P: Todavía no me queda claro si eso implicará una candidatura en lo local. Quizá yendo por la intendencia otra vez.

D: Me parece que no. Al menos no dentro de la UCR tradicional. Me han dicho que Jure va a respetar que se haga la interna y que no va a participar con lista propia. Seguro va a terminar apoyando a alguno de los precandidatos, porque ¿a quién no le gustaría contar con el apoyo de un ex intendente? Ahora, es de los que no estaban de acuerdo con ir a una interna, porque entendía que primero tenía que definirse la elección presidencial.

P: ¿Y usted dice que no será candidato en lo local?

D: No puedo asegurarlo, pero me parece que está construyendo en la ciudad para volver a pegar el salto. Le está metiendo algo de su propia épica, de la que lo caracterizaba antes del 2016, cuando le ganó a la maquinaria oficialista de José Manuel de la Sota. Aunque todavía no está del todo en escena, ya empezó a generar entusiasmo.

Escudero apuntó a Lucchessi

La periodista recibía un mensaje del informante de la vecina localidad de Las Higueras. Esta semana, se suspendió el tratamiento del proyecto de ordenanza que autoriza al Municipio a disponer la adjudicación y posterior cesión de derechos posesorios de 29 terrenos ubicados en el Loteo Municipal II de Las Higueras. La oposición, con el concejal e intendente electo, Gianfranco Lucchessi, planteó que se trataría de terrenos adquiridos por funcionarios o familiares de funcionarios. En diálogo con el programa Así son las cosas, el intendente Alberto Escudero consideró que lo planteado por Lucchessi “es una chicana política de un niño”.

Informante LH: Se picó acá entre el intendente actual y el intendente electo. Parece que ya se fue el clima de aparente paz de cuando habían empezado a dialogar para la transición.

Periodista: Algo supe pero no sabía que Alberto Escudero había salido a responder.

I LH: Estuvo áspero. Dice que Lucchessi supuestamente no quiere que la gestión actual, antes de terminar su mandato, venda esos terrenos porque “quiere regalarlos como hizo el padre”, en alusión al ex intendente Gino Lucchessi. Eñ concejal negó que esto fuera así y dijo que quiere que se vendan a vecinos de la localidad que vayan a hacer un uso de vivienda familiar en ese lugar. Que se priorice a la gente del pueblo.

P: Algo así había planteado hace un tiempo y en la campaña también lo reflotó.

I LH: Claro. No es un tema que salga recién ahora. Pero el intendente estuvo sin pelos en la lengua y hasta le diría que ninguneó al joven Lucchessi. Dijo que le había abierto las puertas a Gianfranco para una transición tranquila “y esto es lo que se gana”. Escudero insiste en que no hay ningún impedimento legal para que esas personas accedan a esos terrenos.