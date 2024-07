Entre Angelelli y el honoris causa, el cardenal toca y juega

Por Bettina Marengo

Dos veces el cardenal Angel Rossi forzó movimientos en el oficialismo provincial. La primera fue cuando dijo que la ciudad de Córdoba estaba a meses de ser Rosario, alertado por los curas de barrio sobre el problema de la narcosobrevivencia en las zonas populares y tras el atentado a la obra del sacerdote Mariano Oberlin. La otra se dio cuando, también avisado por su gente, salió a pedir la derogación de la ley del juego online y Hacemos Unidos por Córdoba reaccionó con un proyecto de modificación de norma sancionada durante el gobierno de Juan Schiaretti que a la Iglesia le parece apenas “una postura de mínima” sobre el tema. “Si se molestaron por las palabras del obispo es un problema de ellos”, afirman cerca del purpurado en relación a la preocupación que hubo en las filas del gobernador Martín Llaryora sobre el reclamo del purpurado, que llegó a decir que la ley le instalaba un casino en el celular a cada chico. El planteo dolió porque fue mellizo al que hizo el principal opositor al gobierno provincial, el senador Luis Juez, cuyo bloque en la Legislatura parece haber morigerado su pretensión de derogar la ley Arduh y presentó un proyecto de “lucha contra la ludopatía on line”.

Dicen los actores de la curia local que el perfil de Rossi es parte de la impronta del papa Francisco y también parte de su propia historia “de opción por los pobres”. Recuerdan que fue creador nacional de la red Manos Abiertas que asiste a pobres, enfermos y vulnerables. “Es obispo por su opción, no es que ahora se mueve así porque es obispo”, explican los que lo quieren. Lo cierto es que varios reconocen que el religioso “escucha” a las diferentes áreas de la Iglesia y que sabe “abrir el juego” a los de abajo.

Parte del lote de prelados argentinos cercanos a Bergoglio (dicen que el porteño habla muy bien de él a quienes lo visitan en la santa sede), grupo que quizás encabece el ex primado Jorge García Cuerva, de CABA, la visibilidad social de Rossi no puede escindirse del fenómeno Javier Milei y el escenario de ajuste extremo con que el libertario sostiene el déficit cero en las cuentas fiscales. El porteño García Cuerva celebró una dura homilía el 25 de Mayo pasado en la catedral de Buenos Aires y con Milei en primerísima fila; Rossi hubiera ido, con su estilo más pastoral, seguramente por el mismo camino. De hecho, en pleno conflicto por la comida encanutada por el ministro de Capital Humano de Sandra Petovello, encabezó una ceremonia en Villa Angelelli para destacar el trabajo de las mujeres a cargo de comedores populares a las que llamó “heroínas”. Hace unos días, juntó en el colegio Taborín a la crema del sistema político provincial para decirles que pongan al ser humano y no al mercado al centro de sus preocupaciones.

Lo próximo que se viene es una misa para recordar al obispo Enrique Angelelli que se realizará el la parroquia del Cristo Obrero el 2 de agosto y celebrará el propio obispo cordobés. La exposición sobre el religioso víctima de la dictadura cívico-militar estará a cargo del dirigente de Derechos Humanos Vitin Baronetto, quien fue funcionario del área durante la intendencia de Juez. Será una charla denominada “Angelelli en Córdoba, un cura con los jóvenes y los pobres”.

A fin de mes, concretamente el 23 de agosto, la Universidad Siglo 21 le entregará a Rossi el doctorado honoris causa en reconocimiento a “la trayectoria e inestimables aportes al servicio de la comunidad, la paz y los derechos humanos”. Se descuenta que habrá autoridades provinciales en la ceremonia. La relación con Llaryora es buena y de diálogo dicen en ambos lados, más allá de la luz de alarma que encendió la postura drástica sobre el juego on line. Eso sí, aseguran que el viaje del gobernador a Roma para participar de la asunción de Rossi como obispo fue “por cuenta propia”, como para deslindar compromisos.

En la grey progrecristiana valoran al obispo. Dicen que Rossi tiene “excelente predisposición”, viene aceptando y participando en varias acciones con organizaciones populares que hacen planteos estructurales”. “ Él no los hace, pero acompaña. Por el catolicismo tradicionalista de Córdoba y otras limitaciones, sus planteos son más pastorales que políticos, pero deja hacer”, semblantea una fuente que tiene mirada desde los tiempos del menos visible ex arzobispo Ñañez.