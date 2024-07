La humanidad desocupada

J.C. Maraddón

El nuevo milenio y sus adelantos tecnológicos han traído cambios en el mundo del trabajo que han afectado la vida de millones de personas, cuyos puestos laborales dejaron de tener sentido en un breve lapso y obligaron a quienes los desempeñaban a reconvertirse si no querían quedar en el camino. Al agregarle a este cóctel la sucesión de crisis económicas que se han producido a raíz de colapsos en mercados como el inmobiliario o el de las punto com, el resultado es una auténtica catástrofe para todos aquellos que crecieron en un ecosistema productivo del que hoy no restan más que escombros.

Como si hiciera falta algo más para empujar a esa gente al absoluto desamparo, la pandemia desarticuló redes sociales que habían demandado décadas de construcción y que mantenían a esos individuos aferrados a una esperanza de mejorar la condición de su existencia. Tras los largos meses de cuarentena, lo que afloró fue una humanidad que había retornado a un primitivo sálvese quien pueda, conformada por seres que se obstinaban en seguir aislados de sus congéneres, a pesar de que había finalizado el encierro al que obligó el Covid-19 para evitar el contagio y frenar la expansión del virus.

Muchas labores que reclutaban la habilidad de profesionales probados en su materia, se tornaron innecesarias porque se había demostrado que podían ser reemplazadas por máquinas o por mecanismos virtuales. Y la voracidad de los ciudadanos que solo piensan en poner a resguardo su propio pellejo, va retaceándole contención a aquellos que se ven afectados por el descarte y que se esfuerzan por encontrar una salida sin que instituciones privadas u oficiales les acerquen una ayuda para lograr ese objetivo. Las consecuencias de un cuadro de semejante patetismo se verifican con sólo auscultar la salud mental de la población.

El suceso que viene obteniendo la serie “The Bear”, cuya tercera temporada ya está disponible en Disney+, se debe a la perspectiva humana de su argumento, más allá de las enormes cualidades que posee en rubros como la actuación, el guion, la banda sonora o la fotografía. Sus personajes están dotados de una carnadura que conmueve: no son héroes, sino simples habitantes de Chicago que procuran sobrellevar sus problemas y gozar de algún momento de felicidad, como sucede con cualquier mortal, no importa a qué lugar pertenezca. Resulta fácil tomarles cariño, aunque su comportamiento no responda cien por ciento a lo que podría esperarse de ellos.

En el sexto de esta nueva tanda de episodios, titulado “Servilletas”, el creador de esta producción, Christopher Storer, ha convocado a dos mujeres, la guionista Catherine Schetina y la directora Ayo Edebiri (quien también asume un rol central en la tira), para que narren la historia de una señora que se queda en la calle, después de 15 años de cumplir funciones en un negocio. De origen latino y con más de 40 años de edad, ella deberá atravesar el calvario de una búsqueda de trabajo en la que sufrirá una desilusión tras otra, hasta hallar alguien empático que acceda a contratarla.

Mediante los recursos del spin off y la precuela a los que “The Bear” echa mano cada vez más, se nos cuenta cómo esa cocinera tan querible arriba a la sandwichería que ha estado en el centro del relato desde un comienzo. Pero la intención va mucho más lejos que una obvia explicación acerca del pasado de una coprotagonista. En esa pintura del fantasma de la desocupación, vemos cómo el espíritu de la época, con su individualismo y su impiedad, nos aleja cada vez más de los valores que nos constituyen como sociedad civilizada.