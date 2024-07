Por Julieta Fernández

Hoy vence el plazo para la presentación de alianzas y todo parece indicar que en la Capital Alterna y el departamento apostarán por una lista de unidad, tal como ha ocurrido en los últimos años. En tanto, el departamento podría romper con cierto acuerdo tácito que impulsaba a intendentes o dirigentes del interior departamental al frente de dicho comité. ¿La razón? Una de tantas es el “acecho” de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien incluso antes de asumir su actual función se mostró junto a varios mandatarios radicales de la región.

Cabe recordar que el último presidente de la UCR departamental (que se acordó también por consenso) fue el ex intendente de La Cautiva, José Luis Beltramone. En 2022 presentó su renuncia ante el partido a raíz de una denuncia de violencia de género en su contra. Fue reemplazado por la ex concejala de Río Cuarto, María del Carmen Cabral, quien ocupó el rol de manera temporal. Finalmente, la UCR departamental fue encabezada por el dirigente regional Sebastián Laborde, quien la preside en la actualidad.

Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, no hubo autoridades departamentales en el último encuentro en la casa radical, lo que podría tomarse como una muestra de ciertas rispideces entre algunos dirigentes locales y del departamento. Algunas diferencias comenzaron a advertirse el año pasado, a raíz de elecciones municipales como en Las Higueras. En ese momento, Laborde no ocultó su descontento ante sus correligionarios por la poca diferencia entre el candidato de Juntos por el Cambio, Sergio San Martín y el actual intendente, Gianfranco Lucchesi. El reclamo estuvo dirigido principalmente a radicales riocuartenses, quienes acompañaron al entonces candidato Matías Moreno Zamanillo.

Pero también se advirtieron algunas diferencias en cuanto al posicionamiento de la UCR departamental frente al ballotage presidencial. Aunque técnicamente se declararon neutralesl, el presidente del Comité Departamental se mostró más cercano al proyecto electoral del presidente Javier Milei, mientras que algunos radicales de Río Cuarto se alejaron del entonces candidato libertario.

La derrota en las municipales de Río Cuarto no parece tener, hasta ahora, un peso significativo en la inminente renovación de autoridades. Al menos no se advierte que se vaya a “castigar” al núcleo Evolución, que siga conteniendo una pata importante de la UCR local y cuenta con una fuerte estructura. Sin embargo, el núcleo Red Federal (referenciado en el ex concejal Marcos Curletto) podría encabezar el circuito Centro y seguir al frente de Banda Norte. Evolución apostaría a seguir en el circuito Alberdi, actualmente conducido por Jesús Cordero. El abrilismo también entraría en la disputa por algún circuito (actualmente, tiene a Gonzalo Losada como presidente del circuito centro).

Según pudo saber Alfil, en las últimas discusiones se habría planteado que el circuito principal en la ciudad (centro) sea conducida por algún dirigente con perfil “conciliador” y uno de los nombres que se deslizó en ese sentido es el de Curletto. En tanto, la Juventud Radical también atraviesa días de rosca que apuntarían a repetir una lógica similar a la vigente: Evolución encabezaría el centro y Alberdi, mientras que la Red Federal continuaría al frente de Banda Norte.