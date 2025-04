Sobre el límite, el Municipio apela a desactivar posible conflicto con SUOEM

Por Julieta Fernández

Mientras en el gremio no ocultaban el pesimismo frente a la instancia de negociación, desde el Ejecutivo procuraban mostrarse expectantes de que este miércoles se llegue a un acuerdo entre las partes. Se trata de una paritaria que ya lleva al menos cinco reuniones para tratar de negociar un aumento salarial superior al 2% (cifra que habrían ofrecido inicialmente desde el gobierno). En la edición anterior, Alfil advirtió que el Sindicato de Empleados Municipales de Río Cuarto no descartaba llevar a cabo alguna medida de fuerza en caso de no obtener una oferta acorde al proceso de recomposición salarial que atraviesan los empleados municipales.

Cabe recordar que la propuesta del SUOEM apuntó a anexar una suma fija previo a la próxima paritaria pero el Ejecutivo ofreció sumas no remunerativas, lo que acrecentó el malestar en el sindicato. Al cierre de esa edición, se estaba llevando a cabo una asamblea entre la comisión directiva y los delegados paritarios para definir si aceptaban la última oferta del Ejecutivo que superaría el 2%, cifra a la que (al menos durante las primeras reuniones) se aferraban desde la secretaría de Economía.

Uno de los argumentos más contundentes del Ejecutivo tiene que ver con la situación financiera del Municipio: se ha registrado un déficit mensual de $700 millones. A su vez, ha caído la coparticipación, los ingresos en concepto de Comercio e Industria y, sobre todo, el peligro que advierten desde la gestión ante la posible pérdida de la contribución que realiza el Banco Nación (que busca que la Justicia suspenda el cobro de Comercio e Industria para la entidad en Río Cuarto). A esto, se suman los compromisos de deuda en Letras que se debieron pagar durante abril y la nueva deuda en Letras que se tomó en los últimos días (por aproximadamente $2900 millones).

Previo a la última reunión con el Ejecutivo, la secretaria general del SUOEM Río Cuarto, Jorgelina Fernández, había señalado en diálogo con La Ribera que el Municipio aduce que hay una falta de recursos que no permitiría una mejora salarial como la que pretende el sindicato. “Nosotros venimos de un proceso de recomposición y recuperación salarial y de defensa de los puestos de trabajo que sí o sí debemos llevar adelante. Cueste lo que cueste”, señaló la dirigente.

Por otra parte, el espacio opositor a la conducción del SUOEM local (Lista Azul) lanzó un mensaje en redes sociales planteando que el acuerdo estaría prácticamente cerrado entre el Municipio y el sindicato. La agrupación apuntó a Fernández, a quien señalaron por una supuesta “militancia” para el Ejecutivo Municipal y consideraron que “por eso no quiere hacer paro”. También señalaron que la comisión directiva “les hace creer a los delegados que si no aceptan el aumento, el Ejecutivo va a otorgar esos aumentos por decreto”. La organización opositora también cuestionó que el SUOEM adhiera a las distintas medidas de fuerza en contra de las políticas del gobierno nacional (como ocurrió con el último paro general) pero no apliquen medidas de un tenor similar en reclamo al Ejecutivo Municipal.

De cualquier manera y pese a las tensiones acumuladas durante casi un mes de negociaciones, al cierre de esta edición, el Ejecutivo mantenía sus expectativas de cerrar un acuerdo en la jornada del miércoles. De ser así, se desactivarían posibles medidas de fuerza que, de todos modos, serían difíciles de aplicar en la inmediatez (a partir del feriado del Día del Trabajador y del posterior día no laborable).