Por Gabriel Marclé

La Municipalidad de Río Cuarto y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM/SUOEM-RC) mantuvieron cuatro reuniones desde que comenzó abril para negociar el salario que los empleados percibirán en los próximos días. La última audiencia tuvo lugar ayer por la tarde, con un pronóstico inicial de resolución satisfactoria para ambas partes. Sin embargo, el último ofrecimiento del Ejecutivo fue rechazado por los trabajadores. Hoy se realizará un nuevo encuentro, a tan solo 24 horas de que inicie la liquidación de los sueldos de abril. Sobre la chicharra, la gestión de Guillermo De Rivas trabaja para evitar tensiones y amenazas de paro.

"Estamos al tanto de la difícil situación que atraviesan los municipios, pero debemos alcanzar la mejor opción posible para los trabajadores", expresó a Alfil la secretaria general del SUOEM-RC, Jorgelina Fernández, al término de la cuarta reunión con el secretario de Gobierno, Roberto Koch. La dirigente reconoció que, pese a la voluntad manifiesta de ambas partes, aún no habían logrado acercar posiciones.

Aunque desde el sindicato no se difundieron cifras oficiales, Alfil pudo saber que el Ejecutivo mantiene su propuesta estancada en un 2% de aumento, muy por debajo del índice de inflación informado por el INDEC para marzo. "Estamos atrasados un 10% respecto al incremento de la canasta básica", señalaron fuentes gremiales, aunque también reconocieron que la situación local es relativamente mejor que en otros municipios.

En el intercambio, los trabajadores propusieron incorporar una suma fija que permita aliviar las cuentas municipales antes de la próxima paritaria. La propuesta fue descartada por el Ejecutivo, que respondió ofreciendo incrementos "no remunerativos", es decir, que no impactan en las jubilaciones. Esta alternativa generó tensiones, dado que este tipo de ajustes no se aplicaba desde febrero de 2023 y habían quedado atrás por acuerdo entre las partes.

Aunque el sindicato destacó la "voluntad de mejorar la propuesta", las expectativas de un acuerdo siguen siendo bajas. Este martes podría producirse un nuevo encuentro para intentar sellar el entendimiento y evitar una escalada conflictiva. No obstante, desde el SUOEM-RC advierten que podrían activar medidas de fuerza si no se alcanza el "número mágico". "Estamos frente a una situación de urgencia", remarcaron.

Crisis económica

El Gobierno local enfrenta una disyuntiva entre la necesidad de equilibrar las finanzas y el manejo político del conflicto. Esta tensión explica, en parte, la dilatación de una negociación que debería haberse cerrado semanas atrás, pero que se vio atravesada por la crítica situación de recaudación advertida por el Ejecutivo. Mientras el ala política del "derrivismo" busca cerrar la paritaria sin conflictos, el área económica pone freno a cualquier mejora que supere el 2%.

Cabe destacar que el pasado viernes, el Gobierno municipal colocó con éxito una nueva letra de Tesorería, recibiendo ofertas por $5.000 millones y adjudicando $2.900 millones. Estos fondos ya habrían ingresado a las arcas municipales y su destino sería cubrir gastos operativos ante el déficit mensual. Aunque podría pensarse que esta inyección de fondos facilitaría un acuerdo paritario, desde el Ejecutivo aclaran que "la deuda no es solamente el pago de salarios". Un escenario grave que pone en riesgo la relación con los trabajadores, agravado por la caída en la coparticipación y la baja en la recaudación de Comercio e Industria.

Pese a las dificultades, es evidente el esfuerzo de la gestión De Rivas por evitar el conflicto y diferenciarse de la crítica situación que atraviesan otros municipios, en particular la capital provincial -con el versus entre Daniel Passerini y Rubén Daniele-, algo que el riocuartense ha logrado con éxito hasta el momento.

La situación actual parece de una dificultad mayor a la de otras épocas. Entre dudas, especulaciones y soluciones parciales, la negociación transcurre en un contexto particularmente sensible: en vísperas del 1° de mayo, todo indica que los municipales y el Ejecutivo no tienen nada que festejar.