Por Gabriel Silva

Cuando la agenda en la oposición cordobesa parece marcarla la interna radical, el senador nacional Luis Juez convocó a un plenario a los dirigentes del Frente Cívico en la capital para dar una fuerte imagen de músculo opositor. En el tradicional hotel de avenida Amadeo Sabatini, el líder del juecismo enfatizó en lo desarrollado por la Juventud del Frente Cívico, destacó el trabajo territorial en la capital cordobesa y dijo: “pensando en los tres años y medio que nos quedan... no sé si yo voy a ser, pero lo que sí sé es que vamos a llegar con una fuerza, una energía, una contundencia y un trabajo territorial con una gran presencia que no se vende, que no se alquila”.

“Ahí ponemos toda nuestra cabeza y nuestro corazón. No nos pasamos a la vereda del frente cuando las cosas se ponen difíciles”, lanzó Juez en un mensaje que, por lo bajo, fue interpretado como un disparo al seno de la interna radical. Sobre todo, después de los quiebres que se produjeron en el bloque de la UCR en la Unicameral desde el arranque en diciembre pasado y cuando, además, por estas horas, son contundentes las acusaciones entre los mismos correligionarios dentro de una semana decisiva para la interna.

Con radicales que se acusan, de un lado y del otro, de trabajar para el gobierno de Javier Milei o de ser sumados al Partido Cordobés del gobernador Martín Llaryora.

Así como el peronismo observa cómo se destraba la interna radical, Juez hace lo propio y empieza a condicionar el futuro de la sociedad entre el Frente Cívico y los radicales con una serie de mensajes en dosis. Desde hace meses, el coqueteo de parte del Frente Cívico con la posibilidad de jugar el año que viene en las Legislativas en una alianza con los libertarios, como lo empezó a contar Alfil en el primer trimestre de este 2024 altera los planes de la UCR que, con su interna, empieza a definir el borrador del armado 2025.

Y donde, particularmente el diputado Rodrigo de Loredo, se juega su futuro dentro de esa porción del Congreso.

Ahora, las frases de Juez de hace poco más de una semana en torno a la continuidad de Juntos por el Cambio y la dureza con la que los radicales -de todas las vertientes- aseguran que deben encabezar el armado de las próximas dos escalas legislativas le imprimió más tensión a la relación. Porque, incluso aquellos que están alineados con De Loredo en el control del partido, enfatizan que el 2027 la candidatura a gobernador debe ser para un radical.

Ahora, el mensaje de Juez este sábado, apuntó a una consolidación de lo construido en la capital cordobesa, piedra basal del Frente Cívico y lo afirmó al decir: “quiero estar en la apertura de cada local que hagamos para estar en las 14 seccionales de la nuestra capital”.

“En estos últimos años nadie pudo construir algo como lo que construimos nosotros. Hace 20 años que estamos en la política de Córdoba, lo nuestro no fue un arrebato de locura para obtener un cargo. Hemos armado una estructura para disputar el poder y aquí estamos. Hoy se escucha en la voz de la oposición a nuestros legisladores, nuestros tribunos y nuestros concejales”, lanzó el senador y jefe del bloque PRO en la Cámara alta.