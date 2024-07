La inseguridad no sabe de UBER

Por Javier Boher

La crisis le pega a todos, pero no todos tienen los mismos medios para rebuscárselas. El caso de los policías que hacen de UBER en sus días libres expone con fuerza el problema. Desde hace algunos días existe un debate sobre el tema en cuestión. Al principio se habló de que estaba permitido y posteriormente se terminó aclarando que los integrantes de la fuerza no pueden hacer changas en esa plataforma.

El problema tiene múltiples aristas, siendo el primero el más evidente: los policías ganan poca plata, especialmente en estos tiempos en los que ha aumentado el número de delitos y la violencia social está en alza. Entre $750.000 y $850.000 de bolsillo cobra un policía cordobés, que si necesita unos mangos más tiene que tener la suerte de que lo elijan para hacer adicionales, el único trabajo extra que se les permite.

Algunos hablan de conflicto de intereses, otros de que se rompe la cadena de mando y otros de que se pierde el respeto al uniforme. Lo evidente es que no se puede pedir exclusividad y pagar tan poco, lo que es válido también para otras profesiones en las que pasa lo mismo.

El siguiente problema es que con la decisión de prohibir esa doble tarea se crea un conflicto donde antes no había. Un conductor radial que se ha convertido en una voz importante de la gestión provincial aseguró en su programa que si les parece poca plata los policías deberían renunciar. Según distintas versiones, un conductor de UBER gana alrededor de $100.000 en una noche. Es decir que en alrededor de una semana de trabajo se consigue lo mismo que gana un policía por todo el mes, pero con la libertad de elegir horarios y momentos en los que se va a brindar el servicio. ¿Qué pasa si deciden dejar de ser policías para ir a ganar más plata en este contexto de inseguridad?.

Incluso si decidieran quedarse en la fuerza, los policías podrían poner un almacén en la casa, hacer de remis ilegal para la gente del barrio o salir a cortar el pasto sin decirle nada a nadie y al margen de lo legal. Eso si se quisieran mantener dentro de lo sano, evitando la tentación de la plata grande que ofrece el narcotráfico, el gran riesgo de creer que el policía solamente funciona por honor y no por plata. Quizás el ministro del área ni siquiera vio una película en la que nos cuentan por qué algunos policías eligen trabajar para los malos.

Claramente la provincia no puede pagar mejores sueldos a los policías, a los docentes, ni a los médicos. Para lo que sí parece que hay plata es para traer espectáculos artísticos, fomentar actividades automovilísticas o seguir nombrando funcionarios con rango de ministro para que tengan dónde pasar el rato. Lo absurdo es que los que trabajan un par de horitas y después dedican el resto del día a hacer política pagada con plata de todos son los que deciden que unos trabajadores a los que no les alcanza el sueldo no pueden hacer otra cosa para ganar unos pesos extra.

La decisión de ir contra los policías que hacen de UBER no va a frenar que los uniformados busquen otras formas de llegar a fin de mes, aunque quizás sí fomente que elijan caminos poco santos para ello. Parte del problema de lo ilegal tiene que ver con esto de reducir las opciones legales y legítimas para alcanzar los objetivos de vida y consumo socialmente establecidos. Si lo deseable está muy lejos de lo posible, esa brecha se termina cubriendo con lo que aportan los que detectan que allí hay una necesidad a ser cubierta. No debería haber sorprendidos si en dos años los ciudadanos somos rehenes del crimen organizado.