Enroque Corto

Schiaretti (y todo el arco político) celebraron a ‘Maligno’

La muy buena noticia de la medalla de oro de José ‘Maligno’ Torres en la especialidad BMX en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un oasis para la política local. Sobre todo, porque salieron en fila a resaltar y repasar las fotos de Instagram para volver a publicar el ‘recuerdito’. Por eso, el informante schiarettista llamó al periodista.

Informante Schiarettista: Se dio cuenta, ¿no?

Periodista: ¿De qué?

IS: Y, el primero que creyó en ‘Maligno’ fue ‘el Gringo’. ¿O le queda alguna duda?

P: Epa… subido con todo al caballo.

IS: No, en serio. No sea malo. Le cuento. Esto viene de la segunda gestión de Schiaretti donde, con el fuerte impulso de Mariano Schiaretti, se fomentó el BMX desde la Agencia Córdoba Deportes en toda la provincia.

P: Bien…

IS: Mariano fue un gran impulsor de los deportes extremos y la familia del pibe, por ejemplo, el hermano gemelo de ‘Maligno’ lo reconoció en muchos medios.

P: Es cierto.

IS: Yo entiendo que ustedes de la política a lo mejor lo vieron el año pasado con una foto en agosto, pero esto venía de antes. Anote ese poroto ahí. Le mando un abrazo.

Reunión Serenellini-Bornoroni

En medio de la tensión del bloque de La Libertad Avanza por la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza, donde visitaron a represores como Alfredo Astiz, el presidente del bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni, se reunió con el secretario de Medios de la Nación, Eduardo Serenellini.

Informante: Fue una reunión en la Rosada y se presentó como reunión de trabajo para analizar la marcha del gobierno.

Alfil: Bajo ese título entra todo. Pero estaría bueno saber de qué habló en ese cónclave.

Informante: Mucho ruido en el bloque y mucho laburo del diputado en esto de armar La Libertad Avanza en los distritos. Más temprano que tarde vendrá a Córdoba a pulir el armado, le digo.

Alfil: Así parece. Hay varios que lo están esperando.

Vuelve Bartolacci

El periodista con vasta trayectoria en la comunicación institucional vuelve a la estructura de la Provincia de la mano del gobernador Martín Llaryora. A qué ministerio va.

Informante: En los últimos días, Mario (Bartolacci) mantuvo contacto con algunos periodistas de Córdoba para avisar de su regreso a la comunicación en el llaryorismo.

Periodista: Mire usted, ¿va a Gobierno?

I.: No, manejará el área de prensa del ministerio de Seguridad, con Juan Pablo Quinteros.

P.: Apa, que lindo dato. ¿Lo pidió el ministro?

I.: Mmm… no, hasta donde sé es una orden que viene “de arriba”. Conoce usted del estrecho vínculo que mantiene Bartolacci con Llaryora. Se conocen hace años y han trabajado juntos en casi todas las etapas políticas de Llaryora.

P.: Sí, justamente, ¿por qué a Seguridad, entonces?

I.: Y bueno, Juan Pablo es un ministro con un perfil altísimo y eso, a veces, genera celos internos. Quizá, pienso, quizá, Bartolacci haya sido designado para tener un mayor control en esa área. Usted entiende.

Cossar busca el ángulo

El informante radical llamó al periodista, para advertirle que no todo es juego online en la Legislatura.

Informante Radical: Le aviso, para que no se distraiga, que más allá de que el hit de momento sea el juego online, no nos olvidamos del problema de Seguridad.

Periodista: Me imagino… el otro será el hit del momento, pero los clásicos son los clásicos…

I.R.: Ja, ja. Así es. Por eso, desde su fundación “Ciudadanos”, Marcelo Cossar organizó un evento al que bautizó “La Seguridad Pública con un Abordaje de Época”, y puso a hablar a tres especialistas para que, desde el campo de expertíz de cada uno, contaran sus diagnósticos y soluciones posibles para contribuir a una Córdoba más segura…

P.: A ver… tíreme un resumen.

I.R.: Cortito y al pie: el Comisario General Retirado Julio Farías abordó la importancia de la capacitación y la disciplina policial, la Arq. Mónica Martínez, Profesora Titular de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, habló de “Ciudades seguras para la gente”, y el Lic. Diego Dequino, Director del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología, de “Economía y Tecnología en la Gestión de la Seguridad Pública”.