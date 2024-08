Enroque Corto

Conflicto con Uepc: desde la Provincia seguirán negociando

El enojo en los despachos del Panal por el insulto de Franco Boczkowski al gobeenador Martín Llaryora en la marcha del martes pasado continúa y arrojó todo tipo de versiones. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante Panal: Oiga, muy preocupados.

Periodista: ¿Qué raro? ¿Qué pasó?

IP: No me gaste. No, le digo la verdad, estamos siguiendo de cerca el tema docente y queremos llegar a una solución.

P: Pero si acá leo que decidieron suspender la negociación por el insulto de Boczkowski…

IP: No, es que por eso estuvimos hablando hoy acá. Nunca diríamos algo así. A ver, hay enojo, molestia, lo del insulto fue fuerte, desubicado y una falta total de respeto, es cierto… pero no creemos que por eso tengan que pagar el resto de los docentes. A fines de esta semana o el lunes vamos a retomar la conversación.

P: Bueno, veremos.

IP: Sí, quédese tranquilo que se resuelve.

Conmebol y un saludo particular para Instituto

El Instituto Atlético Central Córdoba cumplió ayer 106 años y recibió, entre tantos, un particular saludo de la Conmebol. Por eso, el informante de Alta Córdoba llamó al periodista.

Informante Alta Córdoba: Estamos de festejo...

Periodista: Lo imaginé...

IAC: Pasa que 'la Gloria', única entidad de las grandes de Córdoba que nunca dejó de ser club, cumple 106 años y por eso hay celebración.

P: Bueno.

IAC: El saludo que sorprendió es el de Conmebol porque el club no compite en un torneo sudamericano. Con lo cual, esto habla más de la relación personal de Juan Manuel Cavagliatto, el presidente de Instituto, con (Alejandro) Domínguez, el 1 de Conmebol...

P: Sí, puede ser. Igual, le podrían haber puesto en el tweet de Conmebol cuántos años cumplía Instituto, parece que el amigo paraguayo no tenía el dato. Lo dejo, abrazo.

Nuevos colectivos y ¿sube el boleto?

La Municipalidad informó ayer que Tamse completó su flota de 50 nuevos colectivos. Se viene el aumento de boleto.

Periodista: Anoche llegó la gacetilla municipal que consiga la presentación de 50 nuevos colectivos cero kilómetros para la Tamse que comenzarán sus recorridos desde hoy viernes.

Informante: Así es.

P.: Lo raro es que dice que el intendente Daniel Passerini las presentó e incluso mandaron fotos de esa presentación.

I.: ¿Qué tiene de raro?

P.: Que el intendente está en Panamá hasta el sábado.

I.: Bueno, habrán sido fotos de otro momento. También usted, ¡qué manera de buscarle el pelo al huevo, ¿eh?!

P.: ¿Sube el boleto entonces?

I.: El intendente fue claro que una vez que todas las unidades estén en funciones como corresponde entonces la tarifa se irá a 940 pesos. Pero no tengo fecha exacta para darle.

Detuvieron a Albareda El fiscal Juan Carlos Klinger ordenó la detención de Fernando Albareda, hijo de Susana Montoya, viuda de Fermín Albareda, expolicía víctima de la D2 durante la dictadura militar.

Informante: Un golpe tremendo para los organismos de DD.HH que lo acompañaron en la querella por la desaparición de su padre. Pero de entrada los investigadores apuntaron a Fernando como autor material. Viejos rencores y la posibilidad de cobrar una fuerte indemnización por el delito de lesa humanidad del que fue víctima Fermín. Alfil: ¿Y por qué demoró tanto el fiscal en hacer la detención? Informante: Porque el fiscal no se quiso apurar, pese a las presión que le hicieron para que lo hiciera. Buscó las pruebas y esperó el sepelio de la víctima. Luego, actuó. Alfil: La Provincia se salva de tener que dar explicaciones por el accionar de la patota policial desocupada u ocupada. Informante: Si, hubiera sido un tremendo problema para Llaryora si la pista era policial.