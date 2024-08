Por Javier Boher

El periodismo se está muriendo (si es que aún no murió). La evidencia se encuentra en todos lados, pero quizás sea el tipo de notas que hacen y difunden algunos medios o portales lo que mejor nos indique que esto es así. Hay temas que no se instalan en la discusión pública, mientras que otros no dejan de circular permanentemente. El Fernández-Yáñez gate es una muestra de ello.

El domingo apareció en un portal una nota de título sugerente: “Massa reaparece junto a Larreta y gobernadores patagónicos para hablar de energía en Texas”. Intuyo que apenas si se trata de un globo de exploración para empezar a sondear cómo verían algunos algún acercamiento, pero no se puede descartar nada en un país que ha visto alianzas de todo tipo y color.

Antes de las PASO de 2023 Larreta aparecía como candidato fijo de Juntos por el Cambio. Exhibía gestión en el distrito más visible del país y le caía bien a la mesa chica de la coalición, particularmente a los radicales. Al final sólo lo eligió uno de cada diez votantes.

El problema estaba en su objetivo, en el público que quiso representar. Intentó ir por el centro en una elección polarizada y en una interna con una candidata que se ubicaba a su derecha. Básicamente disputaba electorado con Massa en una zona gris de gente que se sentía cómoda con el intervencionismo estatal pero con algún prurito republicano, un imposible kirchnerismo civilizado.

Todo lo que se podía crecer estaba en la derecha y Milei lo supo aprovechar. Primero ganó las PASO, luego superó a Bullrich y finalmente se comió todo lo que estaba desde su espacio hasta Larreta. En ese lugar estaban los votantes que en el ballotage se fueron con Massa.

Hoy el gobierno está en una situación envidiable en lo que respecta a la oposición: casi no existe ninguna. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda aparecer. Massa, Larreta, Massot (ex JxC en el bloque de Pichetto), una diputada radical del espacio de Lousteau y algunos de los gobernadores que figuran en la nota (no alineados con La Libertad Avanza ni el kirchnerismo) probablemente hagan el intento de amalgamar ese polo estatista-progresista que dispute el poder desde el centro.

En ese conflicto en el que el Pro aún no sabe qué tan integrado está al gobierno y con los radicales definiendo cuál va a ser su piel hacia el futuro, hay margen para construir algo en ese lugar. El kirchnerismo en su fase “revolución cubana” es profundamente resistido, de allí que los que sepan venderse como liberalismo económico con rostro humano serán la opción más a la izquierda que tolere un electorado que viró decididamente a la derecha.

Hace unos días, tras un intercambio con un dirigente radical, me quedó muy en claro que existe una división en el partido respecto a qué hay que hacer. Como tantas veces lo hemos visto a lo largo de los años, los boinablancas debaten, gritan y eligen democráticamente seguir el sagrado rumbo de la necesidad electoral. A fin de cuentas, todo político profesional tiene como interés primordial su propia supervivencia en el sector público. El llano es para los zonzos.

La elección del año pasado sirvió para destruir los espacios políticos que se habían estructurado tras 2003, pero que sorpresivamente hoy se parece cada vez más a aquella elección: el radicalismo parece más propenso a ser aquella Carrió, el Pro trata de ser López Murphy, los libertarios son Menem y el kirchnerismo es el peronismo bonaerense “productivo” de Duhalde que llevaba a Néstor Kirchner de candidato. Llevó tres elecciones estructurar una oposición de derecha liberal al kirchnerismo; es difícil de creer que las fuerzas opositoras puedan esperar tres elecciones para armar algo contra Milei.

Hoy hay varios gobernadores con orígenes similares pero encabezando fuerzas provinciales, lo que podría significar un armado más federal si alguien quisiera hacerlo. Casualmente hay algunos de ellos en ese convite al que asistirán Larreta y Massa, dos caras de lo más porteñas para el tipo del interior.

Sea cual sea el caso, Larreta y Massa tienen un espacio a explorar para converger en una alianza en 2027. Quizás no sean los que hayan a poner la cara (los dos fueron duramente derrotados), pero tienen sendos aparatos que estarían de lo más interesados en colaborar para recuperar el poder. Como siempre, la ficha de este humilde servidor está puesta en Lousteau y un intento por reflotar UNEN, aquella alianza progresista que supo armarse en contra del kirchnerismo.

Por lo pronto nadie ha decidido largarse a la conquista de ese espacio de centro que quiere criticar las formas de Milei sin disputar la idea lógica de que el camino es el del capitalismo, en contraposición al kirchnerismo que copia formas y rechaza cuestiones básicas aceptadas en todo el mundo desarrollado. Aunque todavía no hayan decidido ir por todo, ya hay algunos exploradores sondeando la posibilidad de que ese diálogo que nunca se cortó se convierta en una relación un poco más seria.