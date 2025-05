El Ejecutivo anunciará las medidas económicas para el uso de dólares "bajo el colchón"

Este jueves por la tarde, el Gobierno Nacional anunciará un paquete de medidas para flexibilizar el uso de dólares que miles de argentinos tienen "debajo del colchón". El Ejecutivo apunta a que las divisas puedan reingresar al sistema financiero sin que los ciudadanos sufran penalidades.

Originalmente, el equipo económico del ministro Luis Caputo iba a anunciarlo la semana pasada, previo a las elecciones legislativas porteñas, donde Adorni salió victorioso. Sin embargo, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, decidió suspenderlo debido a que faltaban detalles en el entramado legal.

Durante una conferencia en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Caputo consideró que las medidas que se presentarían hoy "no tienen nada que ver con un blanqueo" sino con un proceso "mucho más profundo" que implica el "inicio de un nuevo régimen".

"En Argentina, el nivel de informalidad es tan alto por el nivel de impuestos que cobramos en el Estado y el exceso de regulaciones. Es un país que se ha acostumbrado a regular para la excepción. Asume que el 99,99% de la gente es delincuente y vuelve loco a todo el mundo. Hace que la gente le escape a la formalidad. No es solo por un tema impositivo", expresó.

En ese sentido, el Ministro expresó que muchas de las regulaciones que realiza los organismos públicos podrían eliminarse para "hacerle más sencilla la vida a los argentinos". "Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas, es simplificar la vida a los argentinos", aclaró Caputo.

El ministro cuestionó el funcionamiento actual de los organismos de control: "Duplicamos la gente en ARCA, multiplicamos las regulaciones y la informalidad creció". Y añadió: "Este esquema apunta a ganar formalidad. Que cada ente regule lo que le corresponde, no que todos quieren pasarle información a ARCA, todos pidan lo mismo. No tiene ninguna lógica ni sentido. Y además, lo más importante, es que no funcionó".

De acuerdo con el Gobierno Nacional, los argentinos tienen en el colchón entre u$s 200 mil y u$s 400 mil millones que oscila entre el 33% o el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). Se trata de cifras a las que se llega a pesar del Régimen de Regularización de Activos que se aprobó en la Ley 27.743 y en cuya "Etapa 1" estaba la posibilidad de exteriorizar dinero en efectivo tanto en moneda nacional