Enroque Corto

Schiaretti en gira mixta

Informante: Hasta lo que se filtró, de la gira por Silicon Valley participan los legisladores nacionales Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Mlaximiliano Abad el gobernador jujeño, Carlos Sadir; el vicegobernador de Misiones, Lucas Spinelli; y la directora de Arsat, Noelia Ruiz. Además, la intendente kirchnerista Mayra Mendoza y el legislador macrista Darío Nieto. Alfil: Guau. Informante: Si, guau. Schiaretti es el único exgobernador. Se bajaron y subieron varios, y la verdad que ha resultado dificil saber exactamente quien viajó a esa por ahora misteriosa gira. El exgobernador Juan Schiaretti está en San Francisco, EE.UU, con un variopinto grupo de dirigentes políticos.

Otro radical que quiere dar el portazo

Ayer se contó en Alfil acerca de la salida que habían tenido del interbloque Juntos por el Cambio los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta, como coletazo de la interna radical. Y también se dijo que, probablemente, no fueran los únicos. Por eso, un informante del interior llamó al periodista.

Informante Interior: Sigue todo muy bravo adentro del partido, eh.

Periodista: Observo que sí.

II: Hay un tema con respecto a las últimas informaciones de salidas en la Legislatura.

P: A ver…

II: Esto es así, preste mucha atención al Foro de Intendentes. Hay enojo en el sur, atento con eso; y también en Traslasierra. El que va a presentar la renuncia y ya la tiene redactada es el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga.

P: ¡Epa!

II: Y sí, hay enojo en el interior. Calcule que a este jugador le quisieron bajar la lista en San Alberto, viene bravo el tema. Reitero, ya tiene lista la renuncia y en días se confirma eso.

Se suma un Passerini a la Provincia

El informante PJ estaba repasando el Boletín Oficial mientras disfrutaba de un cortado en la peatonal cuando se sorprendió y llamó al periodista.

Informante PJ: ¿Está?

Periodista: Por supuesto, ¿cómo anda?

IPJ: Acá, en la peatonal, el bar de siempre y el cortado en jarrito con vaso de soda grande.

P: Así me gusta.

IPJ: Lo molesto porque se me ocurrió repasar el Boletín Oficial de la Provincia.

P: Ajá, ¿y?

IPJ: Anote: Hernán Passerini, hermano del intendente Daniel, al Ejecutivo provincial.

P: ¿Cómo es eso?

IPJ: Es así, esto se publicó sobre el final de la semana pasada pero algunos amigos lo hicieron correr ahora. Como para que no pase desapercibido, vio. El tema es que el menor de los Passerini, excandidato a intendente en el sudeste y exconcejal en Marcos Juárez, se suma como Director General de Desarrollo Regional dentro del ministerio de Gobierno que encabeza Manuel Calvo. Todo queda en familia, le mando un abrazo. Tengo que pagar el cortado.

Tensión en la comisión de Género en la Unicameral

Estaba previsto que se llevara adelante la comisión de Género en la Unicameral en el día de ayer, pero se suspendió. Por esto, la informante de la Legislatura llamó de urgencia al periodista.

Informante Legislatura: Acá estamos, nos bajaron la comisión de Género.

Periodista: ¿Qué pasó?

IL: El tema es así. Desde la oposición sostienen que la presidenta de la comisión, que es Gloria Pereyra, convocó a la comisión por la inacción de la relatora de la misma. Lo hizo por correo electrónico a quienes la integran y los integrantes del oficialismo no asistieron, no dieron el quórum para la misma. Íbamos a discutir la denuncia en contra de Alberto Fernández y también la que va en contra de Martín Gill, pero el cordobesismo no asistió.

P: Sigo escuchando.

IL: Y ahí vinieron a decirnos que no se había convocado como debía ser. Vino Justo Casado y nos dijo esto. Igual, vamos a insistir para tratarlo sobre tablas mañana (por hoy). Así que veremos.

Socialistas con agenda cooperativista

En el marco de la recesión económica nacional las autoridades del Partido Socialista, Mónica Fein y Matías Chamorro, se reunieron con representantes del sector cooperativista.

Informante: La reunión fue con el presidente de Cooperar y miembro de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco para trabajar en iniciativas y políticas públicas para el desarrollo cooperativo.

Periodista: ¿Tienen algún número de como impacta la crisis en el sector?

I.: Desde diciembre hasta la actualidad se vienen cerrando empresas y PYMES de distintos rubros y sectores. Como dato hay más de 38.000 expedientes de Procedimiento Preventivo de Crisis ingresados en el país y en los ocho meses desde que asumió el nuevo gobierno nacional ya se perdieron más de 144.000 puestos de trabajo en el sector privado.

P.: ¿Y pudieron avanzar en algo concreto?

I.: La diputada presidenta de la Comisión de Pymes, y el legislador Chamorro, responsable del cooperativismo en la Unicameral, intercambiaron propuestas para promover el fomento de la Economía Social y Solidaria como una alternativa de generación de empleo sostenible y acompañar la realidad del entramado productivo cooperativo tan importante en nuestro país.