Por Francisco López Giorcelli

Luego de una exitosa jornada de reclamos en la primera semana del segundo semestre los cuerpos docentes y no docentes siguen firmes en sus reclamos e impulsaron un paro por 48hs que concluye en los últimos minutos de hoy. Desde ADIUC y la Gremial San Martín (gremios que agrupan a docentes y no docentes de la UNC) hicieron pública sus posiciones respecto al conflicto.

ADIUC dejó asentado que “en la última reunión el gobierno se comprometió a reconvocar a las partes, pero al cabo de una semana, seguimos sin novedades” lo que motivó al gremio a convocar a una nueva jornada de paro.

“Continuamos demandando una respuesta urgente a la emergencia salarial y presupuestaria con acciones de visibilización y protesta en todas las universidades nacionales; y celebramos la media sanción en Diputados a la ley de Financiamiento Universitario como un importante avance en este sentido.” declararon desde el gremio.

El meollo de la cuestión es que tampoco se sabe con certeza si este último punto al que hacen referencia se va a llegar a buen puerto. La Ley de Financiamiento Universitario si bien cuenta con media sanción en Diputados (sólo se opusieron LLA y el PRO) y probablemente avance en el Senado, Javier Milei amenaza con vetar el proyecto si finalmente se aprueba.

Parece que los “degenerados fiscales” a los cuales el presidente hace referencia son los docentes, no docentes y estudiantes que quieren y bregan por una educación universitaria de calidad. De todas formas llegar a esas instancias implicaría hacerle caer en un error no forzado a un presidente que insiste en un plan económico al cual ya le quedan cada vez menos adeptos.

La denuncia por violencia de género que recae sobre el ex presidente Alberto Fernandez empieza a ser poco efectiva para tapar otros conflictos en el país. Por lo que un eventual veto a este proyecto de ley sería un puntapié para empezar a encarar una nueva etapa en la disputa con el gobierno libertario ya que la sociedad en su conjunto expresó masivamente el apoyo a las instituciones universitarias.

Los números que presentan desde el gremio respecto a la pérdida salarial y la inflación son bastante claros. “La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de este año alcanzó el 121%. En ese mismo período, el gobierno dispuso en forma unilateral “incrementos” salariales que totalizan un 70%. Nuestros salarios están en su mínimo histórico. “ alertan desde el gremio docente.

“Profundizamos el plan de acciones en todo el país, y aún así, en la última reunión paritaria, las autoridades de la cartera educativa ofrecieron una actualización del 3% para agosto, y del 2% para septiembre. Pero esta vez, según el comunicado oficial, la negociación continúa abierta.” dejando entrever así que la disposición del gobierno es seguir con el diálogo pero hay un manto de duda, la política económica libertaria empieza a encontrar un límite en la paciencia de la sociedad que cada vez se ve más apretada a la hora de pagar servicios, la comida y los alquileres.

En relación al Proyecto de Financiamiento Universitario que recibió media sanción en Diputados desde ADIUC dijeron que “se trata de un importante avance en relación a las demandas que venimos expresando. De aprobarse en el Senado, nos permitiría recuperar la pérdida salarial registrada desde diciembre de 2023, y comprometería al Gobierno a una actualización salarial mensual que acompañe la inflación hasta diciembre de 2024, entre otros importantes puntos.” resaltaron.

Como la posibilidad del veto está latente desde el gremio sentenciaron que “necesitamos que esta ley se apruebe, construir la fuerza necesaria para evitar el veto presidencial y sostener, a la educación superior y el sistema científico como pilares estratégicos para el desarrollo soberano de nuestro país.”

A nivel nacional quien se pronunció fue el secretario General de CONADU, Carlos De Feo, tras el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la entidad, en la que se ratificó por unanimidad la convocatoria a este paro de 48 horas, manifestó: “Ha sido un avance importante la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento para las Universidades Públicas, pero tenemos que tener presente que es solamente un paso. Hoy falta mucho camino para que esto quede consolidado, y los docentes universitarios tenemos que estar atentos” dijo el dirigente a los medios.

En esta nueva etapa del conflicto universitario parece que se abre una posibilidad al diálogo la cual no había ocurrido hasta el momento, de todas formas dialogar por dialogar no sirve más que para construir un relato que solo le sirve al oficialismo en su peor momento (la interna está más caliente que nunca y la economía no levanta), las universidades cuentan con un respaldo envidiable para un gobierno preocupado más por el 2025 que por lo que sucede ahora.

Dentro de la UNC esta nueva etapa en el conflicto coincide con el cambio de representantes en la FUC por lo que el claustro estudiantil ya está totalmente enfocado en contener al estudiantado y acompañar el reclamo fuertemente, esta en los estudiantes organizados poder generar esos puentes con los docentes y nodocentes para poder darle fuerza a una nueva e inminente marcha federal universitaria.