Elecciones UNC: en Derecho ya se conocen a los candidatos

Por Francisco Lopez Giorcelli

La Facultad de Derecho vivió semanas intensas en lo electoral. De hecho la semana pasada la junta electoral de Derecho había impugnado la candidatura de Pedro Yanzi Ferreyra, actual protector de Fortalecimiento Institucional de la UNC.

La decisión se apoya en que en el año 2008, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) modificó su estatuto e incorporó una cláusula que establecía que: “En ningún caso podrá ser elegida una misma persona para desempeñarse en los cargos rectorales indistintamente en más de tres oportunidades”. Siguiendo estos lineamientos, el reconocido abogado se quedó sin espacio.

Las abogadas de Yanzi Ferreira argumentaron que su antigua elección no debería tenerse en cuenta ya que hasta 2015 esa unidad incluía también a las escuelas de Trabajo Social y Ciencias de la Información, que luego se convirtieron en facultades independientes, por lo que alegaron una interrupción administrativa por dicha modificación.

No obstante, la Junta de Apelaciones de la UNC consideró que la Facultad de Derecho es la misma originada en 1791 con la Cátedra de Instituta, y que sus actos administrativos no se interrumpieron en 2015. Además, destacó que no se designaron autoridades normalizadoras y que la gestión académica y administrativa continuó con normalidad hasta la finalización de los mandatos vigentes.

Esta semana, a través de un comunicado emitido por la autoridad electoral correspondiente, se zanjó este conflicto planteado por la impugnación de una de las listas a la candidatura de Pedro Yanzi Ferreira, quien fue inhabilitado como candidato a decano de la Facultad de Derecho.

La Junta de Apelaciones de la UNC tomó la decisión luego de que rechazara el pedido del abogado de 85 años para postularse para un cuarto período.

En la jornada de este lunes, finalmente se oficializó la Lista 15 RECUPERACIÓN ACADÉMICA FD, luego de que se constituyó la Junta Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, a fin de considerar el tema.

Como la Junta de Apelaciones de la Universidad Nacional de Córdoba dispuso revocar lo resuelto por la Junta Electoral y emplazó a las apoderadas de la lista N°15 para que procedan a proponer quién ocupará el lugar de Vicedecano/a en la fórmula de candidatos/as a autoridades unipersonales de esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, se consideró que mediante expediente presentado por las apoderadas de la lista N°15 – RECUPERACIÓN ACADÉMICA FD se cumplimentaron en tiempo y forma el emplazamiento dispuesto por acta y presentaron fórmula de candidato a Decano y candidata a Vicedecana de la Facultad de Derecho para las elecciones a desarrollarse los días 14 y 15 de mayo del corriente año en esta Unidad Académica.

Además consideraron que los propuestos reúnen los requisitos exigidos por la normativa vigente en la materia y han aceptado la respectiva candidatura, se oficializó la fórmula de autoridades unipersonales. Así se resolvió oficializar la fórmula de autoridades unipersonales presentada por la Lista N°15 – RECUPERACIÓN ACADÉMICA FD, para los comicios electorales a desarrollarse los días 14 y 15 del corriente mes y año en esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, compuesta por: candidato a Decano: Profesor Doctor Alejandro Enrique FREYTES y la candidata a Vicedecana: Profesora Doctora María Cristina FILIPPI.

Para completar las postulaciones en esta unidad académica, recordamos que ya estaba oficializada la lista que apoya el radicalismo y el oficialismo, la Lista 7 “Otra Facultad es Posible”, lleva como candidatos/as a Carlos Alberto TOSELLI como candidato a Decano y Silvina María CHIAPERO como candidata a Vicedecana para participar en las próximas elecciones Decanales del corriente año, en la Facultad de Derecho.

En el ámbito estudiantil también se dieron a conocer las candidaturas al Centro de Estudiantes de Derecho (CED). Por un lado la UEU buscará recuperar la conducción del CED luego de haberla perdido el año pasado en manos del radicalismo.

La agrupación que pertenece al frente La Fuerza Estudiantil buscará recuperar ese lugar de la mano de Camila Colazo, candidata a Presidenta y Elina González, quien es candidata a Secretaría General.

Por otro lado se conocieron las candidatas que presentará Franja Morada para revalidar su año de conducción estudiantil frente al CED y que además buscará, al igual que la UEU, romper con la paridad que se dió en el Consejo directivo dónde se repartieron 2 asientos para cada agrupación (2 UEU, 2 FM y 2 Juntos por Derecho). Las candidatas del radicalismo serán María Inés Pioli, candidata a Presidenta, quien será acompañada de Sofía Aimetta, candidata a Secretaria General.

El tercer espacio que se metió en la discusión desde hace ya unos años es Juntos por Derecho que pertenece a Sean Eternos, que en la UNC decidieron dividir la oposición y jugarsela solos. En este caso en Derecho presentaron a Mora Salomón como candidata a Presidenta y a Joaquín Rodríguez como candidato a Secretario General.

De está forma, y luego de una semana intensa para la facultad, quedaron definidos claramente los espacios que buscarán ganar la representación gremial e institucional de la comunidad de la Facultad de Derecho.