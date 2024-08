Llaryora suma gestos con Milei con blanqueo, Rigi y Lijo

Por Bettina Marengo

Martín Llaryora cumplió el lunes uno de los anuncios que le hizo a los empresarios cordobeses con los que se reunió la semana pasada en el Panal: el lanzamiento del programa de empleo formal y privado para mayores de 26 años con subsidio del estado provincial de parte del salario.

Ese mismo día, en la cita donde estuvieron referentes industriales, del agro, de comercio y de servicios, el mandatario anunció que Córdoba adherirá al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, y al nuevo blanqueo de capitales, una medida para declarar activos que no han sido declarados previamente. Ambas leyes integran el cuerpo de la mega ley Bases y su anexo fiscal que aprobó el Congreso de la Nación, por impulso del presidente Javier Milei, el pasado mes de junio.

Al cierre de esta edición, el Ejecutivo provincial se disponía a enviar a la Legislatura el proyecto de ley de blanqueo de capitales. No será la primera provincia, como quería el Panal, porque el tucumano Osvaldo Jaldo, del peronismo mileista, envió la suya a la Legislatura unas horas antes.

El principal aporte que hace la administración del sanfrancisqueño es la eximición del impuesto a los Ingresos Brutos, que se suma a los beneficios que otorgó La Libertad Avanza a los tenedores de fondos en negro que los bancaricen voluntariamente. Es un gesto de Llaryora, teniendo en cuenta que Ingresos Brutos es un componente importante de los ingresos propios de la Provincia y ha caído un 13% interanual el mes pasado.

La decisión del Panal se conoce luego de la visita del viernes del ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, a Córdoba, donde se reunió con Llaryora en sus oficinas, y un día después de que el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, participara del almuerzo de la Fundación Mediterránea en Buenos Aires, donde el jefe de Gabinete con funciones de ministro de Interior, Guillermo Francos, fue el expositor principal. Antes de reunirse con Llaryora gobernador la semana pasada, Caputo habló para el círculo rojo y pidió a los gobernadores que hagan un esfuerzo para reducir ese ingreso que grava la actividad

Es posible que el proyecto de blanqueo se trate hoy en la Legislatura porque es un tema que va a alinear a opositores y a oficialistas en el visto bueno a la medida de Milei. Parece difícil que los legisladores que tienen terminal en Luis Juez o en el radical Rodrigo de Loredo jueguen en contra. En ese sentido, a Llaryora el movimiento le da doble rédito: el guiño al presidente libertario, lo que evita que el senador Juez quede solo con las cucardas de esa relación frente al electorado, y la foto de la unicameral con los bloques mayoritarios acompañando.

En cuanto al RIGI, en el entorno del mandatario provincial adelantaron que el proyecto de adhesión de Córdoba tiene que esperar la reglamentación nacional del régimen, algo que se daría esta semana. En asuntos entrados de la Legislatura hay dos iniciativas de adhesión, pero ninguna es del Ejecutivo. Una pertenece al libertario filo llaryorista Agustín Spaccesi, y la otra a la radical Mariela Szpanin. Ambas tienen que pasar por las comisiones de Economía y Presupuesto y de Legislación General, pero el oficialismo en la unicameral espera que sea el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas que comanda Guillermo Acosta, quien tome la posta, y que los otros proyectos se sumen al oficial.

Más allá de los “deberes” que hace Llaryora, las medidas de adhesión a las leyes libertarias no colman las expectativas de todos los sectores, y en especial no conforman al sector agroexportador, que reclama baja en las retenciones. Con esa mochila, el cordobés estuvo ayer en Buenos Aires para impulsar en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de biocombustible que el cordobesismo viene militando desde hace meses, sin lograr meter en el corpus Bases. Desde CABA, sumó gestos para con Milei. El mediterráneo le dijo al diario La Voz del Interior que no tiene objeciones con el juez Ariel Lijo, el candidato presidencial para la Corte Suprema de Justicia. “Es un tema del Senado, no tengo postura”, pateó, a horas de que se realice la reunión de la Comisión de Acuerdos de la cámara alta donde el magistrado defendera su nombramiento.

Mientras, el agro aclara que “todo bien”, pero que es poco. Uno de los empresarios del sector agro que estuvo con Llaryora y con Caputo aclaró que los dirigentes rurales apoyan tanto RIGI como blanqueo, pero “no sin dejar de resaltar que el RIGI tiene beneficios absolutamente opuestos a los castigos y discriminaciones que siguen pesando sobre el campo, y para los cuales no asoma ni un atisbo de eliminación más allá de declaraciones ampulosas pero sin especificaciones”.