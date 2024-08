Por Bettina Marengo





Hay tiempos ciudadanos, tiempos vaticanos y tiempos políticos. En estos últimos, se habla de las candidaturas para las elecciones legislativas que se celebrarán el año que viene, desde hace mucho difíciles para el oficialismo provincial. Antes, porque el electorado buscaba la oferta más anti K posible. Ahora, porque el huracán Javier Milei sigue muy fuerte en Córdoba. En ese marco, la ronda de nombres hace rato está girando, sobre todo porque es posible que Martín Llaryora no consiga que el exgobernador Juan Schiaretti encabece la lista de diputados nacionales. El oficialismo pone en juego dos bancas, la de Natalia de la Sota y la de Ignacio García Aresca, y las expectativas apenas llegan a reponerlas.

En ese escenario, en los últimos días también mandó señales de no querer ser candidata en 2025 la vicegobernadora Myrian Prunotto, a quien el sistema político venía destacando como número puesto en la lista de Hacemos Unidos por Córdoba o Hacemos por Argentina, sea cual fuere el nombre que defina la plana mayor del cordobesismo. No solo eso. La dirigente radical que hizo debutar al llamado “partido cordobés” en que descansa el armado de Llaryora mandó el mensaje de que le interesaría jugar para la intendencia de la Capital en 2027, cuando finalice su mandato en la Legislatura y el de Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio. Un lugar donde la esperan varios peronistas, desde Manuel Calvo a Miguel Siciliano, Victoria Flores o Juan Viola, y el actual viceintendente, el exPRO Javier Pretto, entre otros.

La posibilidad de que Prunotto integre la lista del oficialismo los comicios de medio término no nació sola, sino de las múltiples actividades políticas y territoriales que ella viene encabezando desde que asumió, y de la alta visibilidad que logró para un cargo que no suele dar para tanto al que no traía bagaje de antes. Y de los off de los muchachos peronistas, claro.

Ahora, tal vez porque las versiones ya no le suman o para mantener a raya a los que cuentan con ella para la oferta oficialista del 2025 y eventualmente enviarla a Buenos Aires, la ex intendenta de Estación Juárez Celman se encargó de decirle a su círculo íntimo que su intención es quedarse en Córdoba y finalizar el mandato de vicegobernadora para el que fue elegida cuando integró la fórmula con Llaryora en 2023. La explicación ética de que “le gusta finalizar los mandatos”, o la más política que indica que “no le interesa lo legislativo, lo suyo es la gestión, lo ejecutivo”, son formas de decir que no quiere alejarse de la política local. Prunotto es oriunda del departamento Colón y aún no cambió domicilio a la Capital. No sería un impedimento, como lo sabe el peronismo.

Más allá de la estrategia que se dé en un partido donde no deja de ser foránea, la dirigenta asume que si Llaryora o el propio Schiaretti le piden que deje el cargo actual para ir a la desigual pelea con la lista de Milei (que el senador Luis Juez hará todo lo posible para que sea también su lista), le será difícil decir que no, sea como primera o como segunda.

“Lo va a pelear todo lo que pueda, de todos modos”, advierten sus cercanos. En off, la propia Prunotto admite que secundar a Schiaretti, un dirigente con 70 puntos de imagen positiva, sería una buena oferta. Pero ya se dijo que el exgobernador no cedería al deseo del sanfrancisqueño, aunque seguramente querrá definir quién encabece la nómina. La semana pasada, la reunión de Schiaretti con Siciliano dio tela para cortar en ese sentido, y sugirió que el presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba se suma al lote de diputables donde están el mencionado ministro Calvo y el exministro de Finanzas Osvaldo Giordano, entre otros. Como la interna radical donde la vice juega de no tan lejos, esta historia continuará.