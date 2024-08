Por Bettina Marengo

En medio de la profunda crisis en que está sumido el peronismo nacional, hay movimientos pre-pre electorales de referentes cordobeses vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con vistas a las elecciones parlamentarias del 2025. El legislador provincial y ex candidato a gobernador del Frente de Todos, Federico Alesandri, ya le avisó a CFK que quiere ser candidato a diputado nacional por Córdoba y que va a necesitar su apoyo. El ex intendente de Embalse se comunicó con Cristina hace unos días, cuando la exvicepresidenta declaró en calidad de víctima-testigo en la causa judicial por el intentento de asesinato que sufrió en 2022. Quedaron en verse un poco más adelante.

Alesandri ya se sacó fotos con “la jefa” y con el último candidato presidencial del peronismo K, Sergio Massa, marcando su distancia con el PJ de Juan Schiaretti y Martin Llaryora, pero todo indica que buscará resguardo más en el Instituto Patria que en la sede del Frente Renovador. Para el legislador de Creo en Córdoba, la unidad del peronismo a nivel nacional es una utopía pero Fernández de Kirchner sigue siendo un factor ordenador de un sector en el corto plazo que queda hasta los comicios de medio término.

El año que viene, Unión por la Patria pone en juego la banca de Pablo Carro, una de las dos que tienen los cordobeses en la cámara baja. La otra es la de Gabriela Estévez, que reporta directamente a Cristina y tiene mandato hasta 2027. En el entorno del ex intendente de Embalse admiten que no está hablando en términos electorales con la diputada camporista ni con la dirigencia PJ K o progresista de Córdoba. En cambio, aseguran que hay varios intendentes críticos al esquema Hacemos Unidos por Córdoba pero que sobrevivencia mata política y que sólo un rebelde como Fabián “Pipi” Francioni, de Leones, podría levantar la cabeza para posicionarse, por ahora.

La noticia de una lista cristinista o filoK en Córdoba es vista como desfavorable a los intereses del oficialismo provincial, porque implicaría drenaje de votos peronistas que el gobernador Llaryora se viene encargando de contener, por ejemplo, incorporando a su gobierno al sector de Carlos Caserio y Mariana Caserio, y adoptando al grupo de intendentes de Punilla cercanos al caudillo. Mariana es vocal del Ersep, por caso, y como presidente del PJ de Punilla está jugando fuerte en la Comunidad Regional de ese departamento que el ministro Manuel Calvo sigue de cerca desde el Panal. En el llaryorismo admiten que no la tienen fácil para el medio término nacional frente a la lista libertaria, con un Javier Milei muy sólido aun en la provincia, y admiten que el año que viene será difícil sostener las dos bancas que ponen en juego en Diputados, la de Natalia de la Sota y la de Ignacio García Aresca. ¿Tratará de hacer el sanfrancisqueño un acuerdo con el sector de Massa en Córdoba para contener votos y enfrentar la lista de Milei (con o sin Luis Juez)? Massa está trabajando con Tania Kyshakevych e intendentes como Agustin González, de Cruz Alta. Para el cristianismo es una posibilidad, aunque en la prematura especulación también ven posible que el ex ministro de Economía impulse una lista propia como Frente Renovador, lo cual dividiría el voto peronista no cordobesista.

Aunque falta mucho, sobran los números y los análisis. Si Llaryora/Schiaretti no salen a pegarle francamente a Milei, la oferta cordobesista podría ser una versión más prolija de la libertaria, lo que dejaría a la política local sin centro y al peronismo cristinista como opción antagónica. En Córdoba están pensando en siete u ocho puntos para acceder a una banca y así se lo hicieron saber a la expresidenta. “El año pasado hubo un digno ballotage de casi 26 puntos en Córdoba para Massa y una primera vuelta donde Unión por la Patria quedó en cuarto lugar con el 13,4 %”, resaltaron, aunque éstas fueron elecciones presidenciales y no había acontecido el escándalo de la violencia de género del ex presidente Alberto Fernández.