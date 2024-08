El 27 y 28 de agosto, el Foro de Capital Emprendedor (FCE) volvió a reunir en Córdoba a inversores, emprendedores y líderes del sector tecnológico en un evento que se ha consolidado como un referente en el ecosistema de capital de riesgo en Argentina. Organizado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, en colaboración con la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), Pampa Start, Kalei Ventures, Alaya, Addventure y We Partner; esta quinta edición superó todas las expectativas en términos de participación y calidad de contenidos, con más de 300 asistentes presenciales.

Manuel Ron, presidente de la Agencia, encabezó la apertura y resaltó la importancia estratégica de la provincia en el ámbito de la producción y el desarrollo emprendedor: “Tenemos la misión de generar más emprendimiento e innovación. El venture capital, protagonista de este evento, es la herramienta principal para crecer y dar empleo de calidad”.

Por su parte, Mariano Mayer, presidente de ARCAP, destacó que "el venture capital tiene un impacto directo. Y puede haber una colaboración entre empresarios y emprendedores. Vale la pena cada minuto que le dedicamos a promover la industria de este capital en Córdoba. En América Latina hay mucho potencial para crecer. Estamos pasando un momento desafiante, pero hay tendencias para entusiasmarse”.

Charlas y paneles: Profundizando en las tendencias de inversión

El evento abrió con la charla "Tendencias globales y el impacto en la industria", donde Miguel Paredes Sadler subrayó la importancia de los datos, el talento humano y el diseño como elementos clave en la era de la inteligencia artificial.

Posteriormente, en el panel sobre los nuevos paradigmas de inversión, Eduardo Novillo Astrada, de Agrotoken, expresó que los blockchain crecerán aún más con la inteligencia artificial, anticipando una adopción más rápida en los países subdesarrollados. Gabriela Cibils Bernardes, de Cibersons, reflexionó sobre la accesibilidad tecnológica fuera de Silicon Valley, señalando que hoy se cuenta con acceso a tecnologías que generarán cambios significativos en otros espacios, mientras que Ignacio Hyland, de Beta Impacto VC, destacó que cuando el impacto está bien integrado al negocio, encontrarán aliados resolutivos para superar cualquier barrera.

Borja Martel, de Roxom, ofreció una perspectiva internacional elogiando la capacidad de los emprendedores latinoamericanos para resolver problemas, subrayando que construir empresas en la región es extremadamente difícil, pero que esto es lo que lo hace tan valioso. Michael Basch, de Atento Capital, complementó afirmando que Latinoamérica tiene un enorme potencial en tecnología única y diferenciada, especialmente en el ámbito de la biotecnología, y que aunque se han visto compañías replicar modelos de Estados Unidos, la verdadera oportunidad reside en la innovación que surge de la región, impulsada por investigadores y profesores.

La inclusión fue un tema central en el panel "Inversoras en acción: Mujeres que invierten", donde Silvia Torres Carbonell, de Alina VC, compartió que el gran problema es querer parecerse a los hombres, destacando que las miradas complementarias y diversas enriquecen y agregan valor. Por su parte, Lorena Sánchez García, del Founder Institute de México, instó a las mujeres a atreverse, ser conscientes del fracaso y crear negocios atractivos, recordando que no importa el género, si se tiene un negocio atractivo, se debe pensar en tecnología para el mundo.

La coyuntura económica también tuvo su lugar en el Foro de Capital Emprendedor. En la charla "Argentina en movimiento: ¿Momento de oportunidad?"Salvador Vitelli, de Romano Group, reflexionó sobre la situación económica del país, señalando que la volatilidad económica en Argentina es destructiva y que la historia económica del país es deficitaria, aunque hoy se apunta al superávit fiscal.

La innovación abierta fue otro de los temas protagonistas de esta edición, Santiago Delfino, de Grupo Murchinson, enfatizó la importancia de acompañar al negocio y escuchar los problemas para identificar oportunidades, mientras que Sebastián Spena, de Galicia Ventures, remarcó que invertir es a largo plazo y que es necesario aceptar que el retorno tardará en llegar.

Finalmente, la charla encabezada por Israel Pons, de Pitch at the Beach, cerró el evento con una reflexión sobre la importancia de la investigación previa al pitch, señalando que el 90% de las veces, los emprendedores presentan sus proyectos a la persona equivocada por no realizar una investigación adecuada.

Startup Competition

El 28 de agosto, la atención se centró en la Startup Competition, un espacio que reunió a 10 startups de la región, seleccionadas por su innovación, propósito y potencial de crecimiento.

El evento ofreció 8 millones de pesos en premios, repartidos entre los ganadores del primer y segundo puesto. Epiquilid se alzó con el primer premio, mientras que Tintte ocupó el segundo lugar. Aunque Tracestory no fue seleccionada entre los dos primeros puestos, despertó un gran interés entre los jueces por su innovador enfoque. Estuvieron también en competencia: Infira, Sylvarum, Beef Up, Scitrix, Bionirs, y Episense.

Los finalistas presentaron sus propuestas ante un jurado compuesto por inversores y referentes del capital emprendedor, brindándoles una oportunidad única para obtener visibilidad y atraer capital.

Este evento fue más que una competición; fue un espacio donde las empresas pudieron conectar con fondos, empresarios, aceleradoras e incubadoras, y donde los inversores tuvieron la oportunidad de descubrir nuevas oportunidades en un entorno altamente competitivo.

Un evento que sigue marcando el rumbo del capital emprendedor

El Foro de Capital Emprendedor 2024 reafirmó su posición como un evento indispensable para el ecosistema de venture capital en Argentina. La calidad de los speakers, la profundidad de los paneles y las oportunidades de networking ofrecieron a los asistentes una visión integral de las tendencias actuales y futuras del capital de riesgo.

Con una gran participación y un enfoque en la innovación y sostenibilidad, el FCE continúa impulsando el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, conectando a los actores clave que están moldeando el futuro de la inversión en Argentina y Latinoamérica.