Por Felipe Osman

El Concejo Deliberante sancionó ayer, sobre tablas, una ordenanza que adhiere al marco normativo generado por la Ley Bases en relación al blanqueo de capitales que impulsó La Libertad Avanza.

En concreto, la iniciativa dispone, en su artículo 2, que “quienes adhieran al Régimen de Regularización de Activos (…) quedan liberados del pago de la Contribución Municipal que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, por ingresos no declarados respecto de obligaciones tributarias no prescriptas al 31 de diciembre de 2023.”

Esta ordenanza viene a atender a la invitación que el Gobierno Nacional había extendido a provincias y municipios para plegarse al blanqueo, que busca aumentar la base imponible hacia el futuro, haciendo que los capitales fuera de la formalidad empiecen a circular, dinamizando la economía y generando actividad que configure nuevos hechos imponibles.

Bajo su nueva composición, el concejo venía mostrando pocas coincidencias entre oficialismo y oposición. Hacemos Unidos solo votó junto a los concejales de la UCR (primera minoría) en tres oportunidades: la creación del Ente de Fiscalización y Control, que por Carta Orgánica requería del voto de dos tercios de los concejales; la ordenanza que modificó el uso de suelo en Villa Belgrano; y la reciente adhesión al blanqueo de capitales.

Esta última es la más amplia mayoría hasta el momento: solo la izquierda rechazó el proyecto, que fue tratado sobre tablas y que compaginó dos iniciativas: una, presentada por el edil radical Javier Fabre, y otra enviada por el Ejecutivo Municipal.

El trabajo para compatibilizar ambos proyectos fue llevado a cabo por la Comisión de Economía, y el buen diálogo entre Miriam Aparicio (presidenta de dicha comisión) y Fabre (vicepresidente) sirvió para que la iniciativa viera rápidamente luz verde, lo que resultaba crucial para que el blanqueo entrara en vigencia también respecto de los tributos municipales y no alterara la dinámica que la Ley Bases espera fomentar.

Así, la iniciativa pudo ser tratada sobre tablas (lo que requiere dos tercios de los votos) y rápidamente sancionada, sin necesidad de trajinar las comisiones.

Al momento de defenderla, Fabre apuntó "En principio, no es simpático presentar esta clase de proyectos, porque pueden generarse distorsiones en cuanto a la valoración de aquellos que cumplen y no cumplen y se igualan situaciones que no deberían ser iguales, pero se impone algo más fuerte en estos casos, que es la realidad. Atravesamos una crisis económica, y la necesaria ampliación de la base fiscal que tiene el municipio que debería además disminuir la asfixiante presión fiscal".

Luego, agregó “Ya están corriendo los plazos de este régimen que habilita la Nación para el recupero de activos y va a traer beneficios al municipio, ya que generará nuevas inversiones, más empleo y por lo tanto menos pobreza y más dignidad".

La convergencia de oficialismo y oposición por este tema entusiasma en el Concejo, donde la UCR viene elevando serios cuestionamientos a Hacemos Unidos por el funcionamiento de las comisiones, actitud que, según apuntan los opositores, busca demorar el tratamiento de las iniciativas presentadas por los bloques opositores. Habría, en principio, un compromiso del oficialismo de resolver este asunto.