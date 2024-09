Por Felipe Osman

El caricaturesco episodio protagonizado por el flamante ex director de Asuntos Comunitarios sigue captando la atención de la oposición, que ve en él la posibilidad de una nueva avanzada en contra del oficialismo, aprovechando el viento a favor que el humor social ofrece cuando de machacar sobre los pasos en falso de “la casta” se trata.

En ese tren, la UCR ha resuelto mostrar en los ámbitos legislativos los reflejos de los que carece en las redes sociales, desempolvando sus proyectos de Ficha Limpia y reclamando que sean urgentemente tratados por la Legislatura y el Concejo Deliberante.

La respuesta, cabe decirlo, luce incompleta. En realidad, las pintorescas imágenes que dejó el atraco a la fiambrería del Mariano Max, cuando no la naturaleza misma del asunto, resultaban mucho más aparentes para ser explotadas en la arena digital, y hasta quedaba abierta la puerta para que los tuiteros libertarios lo llevaran al mismísimo feed del presidente. Pero, en cualquier caso, algo es algo.

El pedido para que la Unicameral dé trámite de urgencia a los proyectos de Ficha Limpia fue dirigido por el legislador radical Miguel Nicolás directamente hacia la máxima autoridad de la Cámara, la vice gobernadora (también radical) Myriam Prunotto.

En un movimiento coordinado, la presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante, la edil Elisa Caffaratti, hizo lo propio y reclamo que el oficialismo habilite el tratamiento de un proyecto equivalente para el ámbito municipal.

En concreto, estas iniciativas buscan que no puedan ser candidatos a cargos electivos ni administrar recursos públicos quienes hayan sido condenados cualquier delito que comprometa la integridad y transparencia en la administración de tales recursos.

Se trata de una cruzada en la que la oposición ya ha fracasado. De hecho, el anterior proyecto en ese sentido era promovido por el ex legislador radical Marcelo Cossar durante la anterior gestión provincia, y a pesar de numerosas idas y vueltas, jamás vio la luz. De cualquier manera, el asunto tiene un cariz claramente político. Y lo primordial para la oposición (para cualquier oposición), no es aprobarlo, sino aprovechar la caja de resonancia que ofrecen las cámaras legislativas.

Ahora bien, así como el affaire tiene efectos hacia afuera del PJ, también los tiene hacia adentro.

En las estructuras del PJ Capital el episodio del pasado fin de semana sigue monopolizando la discusión. Además de los reproches hacia el funcionario directamente implicado, hay concejales, funcionarios y dirigentes territoriales del peronismo que no están nada contentos con que el edil peronista Diego Casado haya decidido llevar la representación de Kraismann.

Muchos de ellos entienden que, más allá de la camaradería que pueda (o no) existir puertas adentro, la mejor manera de manejar el asunto hacia afuera hubiera sido que el ex funcionario se hiciera de una representación legal por fuera de los rediles políticos. Ya que no faltaran quienes quieran confundir una defensa técnica con un apañamiento político. Tal era -insisten- la mejor manera de bajarle el perfil al asunto.

Pero no todos son lamentos dentro del PJ. Así como el espacio en su conjunto registra que el hecho puede acarrear costos políticos severos -y más aún, absolutamente innecesarios- a nivel colectivo, también hay quienes ven en él la oportunidad de que la renovación llegue hasta las napas subterráneas del PJ: las seccionales.

Entienden que el recambio generacional del partido tuvo lugar en la cúpula, en los ministerios y secretarías. Pero no en la estructura partidaria, donde muchos polémicos del PJ siguen plantados en el territorio, a pesar de ofrecer flancos muy vulnerables para la imagen del oficialismo.