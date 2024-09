Por Yanina Soria

En el lanzamiento del nuevo sistema integrado de transporte metropolitano que encabezaron el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini esta semana, se presentaron los beneficios de un plan progresivo que, se supone, ordenará, modernizará y agilizará el servicio. Como se dijo, el principal objetivo es mejorar la conectividad entre las localidades que conforman la denominada Área Metropolitana.

Por eso, la hoja de ruta involucra, inicialmente, a las ciudades de Córdoba, Saldán, La Calera, Los Cedros, Villa Allende, Colonia Tirolesa, Malvinas Argentinas, Mi Granja, Malagueño, Estación Juárez Celman, Monte Cristo, Mendiolaza, Toledo, Bouwer, Agua de Oro y Salsipuedes. Se informó que el sistema será multimodal, integrado, bidireccional, con medios de pago unificados y tarifas diferenciadas.

Sin embargo, en la presentación oficial nada dieron plazos, sólo se insistió en que será un plan evolutivo, de aplicación y avance gradual. El Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, que conduce el actual secretario de Gobierno del municipio capitalino, Rodrigo Fernández, constituirá una Unidad Ejecutora que trabajará en de implementación del nuevo sistema.

Antes, el proyecto debe pasar por los distintos Concejos Deliberantes de cada ciudad involucrada y también por la Legislatura de Córdoba. Recién luego de ello, el plan se podrá poner en marcha; sin precisiones aún de por dónde arrancará.

Desde Hacemos Unidos tanto a nivel provincial como municipal descuentan que el paso legislativo en la Unicameral y en el resto de los recintos deliberativos del interior, será un trámite. De hecho, desde el propio oficialismo hablan de que en 30 o 45 días, con el convenio ya refrendado, se podría arrancar con el nuevo plan.

Sin embargo, desde la oposición capitalina aseguran que, lo poco que saben, es por los medios de comunicación y aseguran que aún no ingresó nada al Concejo. Por eso, los bloques no oficialistas se muestran cautelosos para opinar sobre el nuevo sistema, y aguardan con ansias conocer el detalle de la iniciativa; estudiar la propuesta para recién resolver si acompañarán o no.

En el interior pasa algo similar. No todos los intendentes y jefes comunales tienen aceitadas sus mayorías legislativas con lo cual, la discusión, podría retrasar los plazos imaginados en el Panal.

Por otro lado, desde la Provincia esperan que luego otros municipios que no firmaron el convenio esta semana, sean o no del Gran Córdoba, puedan sumarse al nuevo esquema. Por caso, la ciudad de Carlos Paz debería ser una de ellas en función a la lógica de cercanía con la Capital y la dinámica de sus vecinos con esta ciudad. Sin embargo, el intendente Esteban Avilés se encuentra en plena cruzada contra la Provincia por el envío de los fondos al transporte de su ciudad. De hecho, hace algunas semanas, en el marco del último incremento del boleto reiteró su reclamo al gobierno de Llaryora por esos subsidios.

Cambios

Cabe recordar que, en el caso de Capital, se prevé la creación de líneas anuales que permitan la vinculación entre barrios, sin necesidad de ir al centro de la ciudad. Además, habrá servicios urbanos extendidos, con las líneas 500 y 600; servicios circunvalares, con los corredores 700 y 701; un servicio por el segundo anillo de circunvalación, con el corredor 800; y servicios interurbanos, con expresos diferenciales norte y sur.

Por otro lado, se informó que el sistema contará con 12 centrales de transferencia entre urbano e interurbano y que los más de 400 colectivos que ingresan diariamente a la ciudad de Córdoba podrán poder levantar pasajeros en paradas predestinadas.