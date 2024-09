Por Bettina Marengo

Martín Llaryora reunió a los industriales de Córdoba en el marco del Día de la Industria con un discurso que buscó marcar diferenciarse del de Javier Milei ante la Unión Industrial Argentina (UIA), mensaje que provocó reacciones públicas entre los empresarios asistentes y respuestas en off entre los de esta provincia.

Con los datos oficiales de la caída de la actividad en casi todos los rubros, que en la recaudación provincial impacta por la incidencia de los impuestos vinculados a la producción, el gobernador usó el acto que se realizó en el Teatro Real para premiar a referentes de empresas, agradecerles el esfuerzo y citar la frase socialdemócrata que usa su antecesor Juan Schiaretti: aquello que tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario. Una definición que lo ubica lejos de la posición del libertario que el lunes habló de “sobreprotección” del Estado y de empresarios “prebendarios”. Lejos del reproche de Milei, que también sostuvo en la UIA que en Argentina “para proteger a la industria, se le robó al campo”, y que “esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado”, Llaryora les reconoció a los industriales locales la tarea que realizan en “tiempos difíciles y recesivos”, y destacó los “esfuerzos para no despedir a nadie”. En lo que pareció la única crítica a Milei en sus cortas palabras, el mandatario sostuvo que la industria está “mal reconocida” por su aporte al “progreso y al trabajo”. “Los países que progresan lo hacen con empleo digno, y si no hay industria, no hay trabajo”, subrayó.

La receta verbal dio resultado porque desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) valoraron las expresiones del jefe del Panal, aunque está claro que el oficialismo puso algo más que palabras al subsidiar empleo privado en el marco del recientemente lanzado programa +26, que Llaryora mandó a promocionar a sus funcionarios a los cuatro puntos cardinales de la provincia. El punto a favor equilibró el silencio llaryorista sobre la presión impositiva, un caballito de batalla de todo el sector y que en el plano nacional Milei explotó a favor con la celebración de la reducción en la alícuota del Impuesto PAIS, de 17,5% al 7,5%.

Sobre las palabras del presidente, muy en off the record, un empresario que banca la política de ajuste y de déficit cero de Milei, se quejó. “No creo que haya industriales prebendarios en Córdoba”, dijo y agregó: “Al que le quepa el sayo, que se lo ponga”. El hombre, que estuvo en el evento del Teatro Real sentado en lugar destacado, remarcó que “no suma generar antinomias” y que “el país necesita de todos los sectores y de un Estado bien administrado y no corrupto para salir de la decadencia crónica en la que hemos caído”.

Llaryora no se privó de mencionar la encuesta nacional de la consultora Synopsis que se conoció hace unos días y que pondera a Córdoba como la provincia cuyo modelo productivo es el más elegido por el resto del país. “Modelo Córdoba”, remarcó el mandatario, y hasta se permitió deducir que para que la provincia haya resultado ganadora, teniendo en cuenta que no es la más poblada del país, la tuvieron que votar “compatriotas de otras provincias”. Mensaje a Axel Kicillof, de cuya provincia más poblada salieron proporcionalmente los votos para la dichosa encuesta. “Gestión público-privada”, reforzó desde el andarivel del medio.

El principal homenajeado de la noche fue el hombre de la láctea Manfrey, Ercole Felippa, ex funcionario de la presidencia de Mauricio Macri, concretamente titular de Fadea. “Voy a pedir cambiar el protocolo para que Ercole Felipa, empresario del interior del interior, cierre el acto”, se explayó el sanfrancisqueño. Dato: entre los muchos galardonados de la velada en diferentes tópicos, no estuvo la firma Blangino, de Montecristo, cuyo titular jugó con Sergio Massa en las presidenciales del año pasado y cuyo hijo, el legislador de Río Segundo, Juan Blangino, participó junto al exministro de Desarrollo Productivo del Frente de Todos, Matías Kulfas, del panel “Producción y Trabajo: ejes para el despegue de la Argentina” del ciclo “Perón está en el Futuro” que realizó un sector del PJ Capital en la Casa Histórica CGT.