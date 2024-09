UNC: ruidazo nacional mientras sobrevuela el veto presidencial

Por Francisco López Giorcelli

A partir del trabajo de un equipo de las universidades nacionales de Río Negro y de San Martín, el sistema universitario público argentino presenta un informe que muestra que los salarios de más del 85% de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los no docentes también se encuentran en esa situación.

Los mismos datos estiman una pérdida del poder adquisitivo del 33,3 % de los salarios de docentes y no docentes entre diciembre de 2023 y julio de 2024, sobre un contexto con una inflación acumulada del 134,5 % y una recomposición salarial de apenas el 56,9 % (77,6 % puntos porcentuales de diferencia).

La situación claramente se vuelve insoportable para el bolsillo de trabajadores universitarios que además, en Córdoba, sus familias tienen que cobrar por encima de aproximadamente unos $1.100.000 para no estar por debajo de la línea de pobreza y unos $610.000 para no estar por debajo de la línea de indigencia.

Con estos números que brinda el estudio realizado por las universidades nacionales de Río Negro y de San Martín, se revela que el 92% de docentes sin antiguedad cobran un salario por debajo de la linea de pobreza, mientras que este porcentaje cae levemente (87%) en quienes tienen 10 años de antiguedad. Es decir que casi el 85% de la docencia está por debajo de la línea de pobreza.

Para los no docentes la situación no es muy distinta ya que que el 79% de quienes no tienen antigüedad se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que el porcentaje baja para quienes cuentan con 10 años de antigüedad y son el 63% de este universo de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza. Es decir que más del 60% de la no docencia está por debajo de la línea de pobreza.

Si, los números asustan y son frívolos, detrás de cada estadística se encuentra una persona y una familia, por lo que entender estos números implica, también, un entendimiento sobre la compleja trama de la crisis económica y social que no parece tener fin en Argentina. Mientras a un pequeño sector de la sociedad argentina, el gobierno de Milei le perdona impuestos, a la otra gran parte del país parece que el plan es ahogarlos en la miseria.

Pero sin irse por las ramas y volviendo al contexto universitario es que docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba se sumaron a la actividad nacional que convoca a la comunidad universitaria a un “ruidazo” en defensa de la institución y para exigir al Senado de la Nación que apruebe la Ley de Financiamiento Universitario.

Al estar aún latente el veto a la movilidad jubilatoria crece la preocupación en el ámbito universitario por un posible veto de la Ley de Financiamiento, por eso la estrategia de las últimas semanas y de acá hasta que se trate en el Senado es crear lazos con la sociedad argentina que pueda generar consensos a favor del financiamiento universitario, uno de los pilares del desarrollo del país.

En este marco ADIUC definió un conjunto de acciones a desarrollar durante los próximos días por la aprobación y puesta en vigencia del proyecto que ya obtuvo media sanción Diputados.

Por un lado, continúa la campaña para reunir firmas en apoyo a esta lucha. Pero durante toda la semana habrá volanteadas y el “ruidazo” antes mencionado durante la Muestra de Carreras y distintos puntos de la UNC.

Al mismo tiempo, están convocando a un paro nacional universitario cuando la ley sea tratada en el Senado, con acciones simultáneas que se definirán para esa jornada. El otro dato importante es que ADIUC, junto a los sindicatos de las cuatro universidades nacionales de Córdoba, han solicitado audiencias con el Senador Luis Juez y con las Senadoras Vigo y Álvarez Rivero, para solicitar su inmediato tratamiento y apoyo al proyecto.

Mientras tanto Jhon Boretto se sigue moviendo en conjunto con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y junto a sus pares rectores se mostraron preocupados por la situación de la ciencia argentina.

“Convocamos a nuestras comunidades universitarias a velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional. “ expresaron desde el CIN luego del 92° Plenario de Rectores y Rectoras del CIN.

Finalmente las rectoras y rectores de las universidades nacionales dijeron que “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla".