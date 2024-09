Sobreviviendo a la semana

Por Javier Boher

No se asuste, amigo lector. Acá me tocó volver para hacer un repaso veloz por lo que fue la semana, que tuvo más cosas que chori completo. Le juro que se va a sorprender cuando hagamos el repaso y vea a lo que sobrevivió.

Voy a arrancar con las cuestiones locales, porque el terruño tira. El lunes arranqué convencido de que iba a ser un gran día cuando escuché que habían detenido al ex concejal Kraisman por llevarse algunas cositas para la picada. Usted se va a reír, estimado, pero un compañero de trabajo más peronista que llevarse las cosas sin pagar de un supermercado me dijo que eso pasa porque con este gobierno la gente no llega a fin de mes. No importa que Kraisman era municipal y estamos a primeros días de septiembre. La lealtad es así.

A los días, ¡Zas!, atroden el subjefe de la Policía por encubrir una banda que reducía celulares en la Galería Norte, la catedral de lo ilícito en Córdoba. Es más, capaz que si uno pregunta y tiene paciencia, los tipos hasta tienen a Loan metido por ahí. ¿El humor negro es demasiado? No tanto como que el gobierno provincial se haga los rulos por el trabajo que hizo otro poder del Estado. Después hay que ver el kilómetro de camionetas nuevas desfilando por la circunvalación como si fuesen el trencito de la alegría. Le dejo a usted que decida quién es el payaso que conduce.

Ahora sí cruzamos el límite provincial para hablar del país. Otra vez volvieron los locos con las bombas, pero por suerte apareció Firmenich a recordarnos quiénes son los demócratas del otro lado. Nunca hay que olvidarse que a ese tipo lo indultó Carlos Saúl I de Anillaco -del partido de los ladrones de fetas de bondiola- y que sigue siendo culpable aunque no tenga que cumplir pena de cárcel.

Ya que estamos con el tema, en la cárcel deberíamos guardar a los responsables de la cuareterna, esa que según el Ministro Sarasa, Martín Guzmán, se debió a un tema político. Qué locura pasar de esos momentos de “Capitán Beto, bigote de nube espumosa” a esta realidad en la que no aparecen los papeles del nacimiento del pichón y en la que no pasa la cuota alimentaria. Hay que llamar a un escribano que certifique que a esta altura es Premio Guiness por la cantidad de artículos del código penal que ya puede tachar como violados. Menos mal que es profe de derecho en la UBA.

Al menos el tipo no cambió la ley de acceso a la información y nos enteramos de los tours amatorios a Olivos y del sofisticado menú con trufas y jamón de bellota que tenían a costa de la nuestra. Hoy nos enteramos que el presidente ojos de Clona se gastó una millonada en medialunas, quizás el último dato piola que nos quede a mano por el cambio que pusieron ahora -no sea cuestión de enterarse que Santi Caputo se hace las aplicaciones de botox con dinero del erario público-.

La semana cerró, estimado, con el cruce tuitero entre la ex presidenta y el presidente. No vamos a decir que estuvo armado, pero jugaron con absoluto fair play. Sin golpes bajos, cada uno buscó fidelizar. ¿Quiénes se llevan la peor parte con esas caricias fuertes? Todos los que esperan construir por el medio, por supuesto.

Nos quedamos sin espacio, estimado, así que lo voy dejando. Mire todo lo que pasó y tenemos las suerte de seguir vivos. En este momento de Argentina eso no parece ser poco. Tenga buena semana.