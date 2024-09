Se viene la misa por De la Sota y la diputada eligió terreno no neutral

Por Bettina Marengo

En medio de las tensiones y pases de facturas por los escándalos político-judiciales que golpean al oficialismo, y cuando empieza el juego de los nombres para las elecciones legislativas de medio término, el delasotismo va a dar un paso al frente en ocasión del sexto aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota.

La diputada Natalia de la Sota, hija del tres veces gobernador, llamó a una misa que esta vez se realizará en la capilla de Villa Angelelli, el domingo próximo al mediodía, y que ya tiene la adhesión del PJ Capital y del sector sindical cordobés que conduce José Pihén, además de organizaciones políticas y civiles cercanas a la legisladora nacional.

En el entorno de De la Sota aseguran que todos los dirigentes del PJ serán invitados a la conmemoración de quien fuera fundador junto con el exgobernador Juan Schiaretti del proyecto de poder que puso al peronismo en el gobierno de Córdoba desde 1999 a la fecha. El año pasado, para los cinco años del fatal accidente en la ruta 36, asistieron a la misa el entonces gobernador Schiaretti y la senadora Alejandra Vigo, Martín Llaryora y Daniel Passerini, hoy gobernador e intendente de la ciudad, y Manuel Calvo, hoy ministro de Gobierno y entonces vicegobernador, entre otros. Fue en la tradicional y peronista iglesia de Santo Domingo.

Este año, De la Sota eligió localizar la conmemoración en una zona vulnerable de la ciudad, donde funciona una olla popular que tiene registro crítico al presidente Javier Milei, en el marco de la caída en la pobreza o directamente a la indigencia de grandes sectores de la población. No es inocente la elección político-territorial de la capilla. Quiere linkear con el presente, en un momento donde la plana mayor del cordobesismo, sobre todo Schiaretti, está jugando un amistoso con el libertario y parece armar electoralmente a futuro más cerca de la UCR y del PRO que del PJ, de modo que aún reivindicando el rol del Estado, es difícil que el exgobernador emita críticas al libertario. En su reciente paso por el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Mendoza, eligió pegarle muy duro a Sergio Massa y al peronismo nacional y suavizar con el jefe de La Libertad Avanza.

El telón de fondo es más que el libro de asistencia al recordatorio de un líder. De la Sota finaliza su mandato como diputada nacional el año que viene y ya hizo saber que tiene interés en repetir en la cámara baja. En el oficialismo entienden que la cosecha de bancas será magra, pero más vale estar anotado que no, aunque el interés principal de la diputada sea hacer política en la provincia de Córdoba, algo que se le negó en 2023 cuando no quedó como compañera de fórmula de Llaryora.

Para repetir la banca nacional, habrá que ver si pasa el filtro de Schiaretti, quien no será candidato a diputado, es casi un hecho, pero sí quien defina la lista de Hacemos. La relación entre la hija del socio y aliado y el hombre fuerte del cordobesismo nunca quedó del todo bien luego de la elección de Myrian Prunotto para candidata a vice para Prunotto. Partido cordobés mató peronismo y ahora la radical también dice que prefiere no integrar listas de Diputados en 2025: y quedarse a hacer política en Córdoba.

Como capital propio, De la Sota juega con el perfil crítico a Milei que viene cultivando desde la cámara baja y desde donde busca un lugar en el PJ provincial tempranamente fatigado con la benevolencia con el presidente de la Nación y con la amplitud con la UCR, los exjuecistas y los PRO.

“Nunca tuvo una posición ambivalente sobre los libertarios”, rescatan sus colaboradores, y recuentan los votos en contra de las iniciativas de Milei y los costos internos que tuvieron para la dirigente. La discusión más fuerte con la conducción cordobesista fue por la votación de la ley Bases y el paquete fiscal impulsados por Milei-Luis Caputo, donde luego de la primera derrota libertaria de enero, Llaryora se encolumnó con el presidente.

Para el entorno de la exlegisladora provincial, el lugar anti Milei que representa en el bloque Córdoba Federal es un activo y no una traba para los intereses de Hacemos Unidos. Creen que ese encuadre captaría en 2025 el voto del peronismo tradicional que quiere votar peronismo y no radicales ni liberales, como el mencionado Osvaldo Giordano. ¿Quién va a ir a la búsqueda de ese voto?” se preguntan. Desde los espacios no cordobesistas, otros se hacen la misma pregunta y por eso Federico Alessandri y Pablo Carro intentarán un lugar bajo el sol.

Con esas inquietudes, la estrategia de De la Sota será consolidar ese lugar “rebelde” frente a la sintonía interesada Panal-Rosada y esperar que tarde o temprano, entiende, llegue la autocrítica y la autoevaluación del oficialismo provincial para avanzar hacia el 2027.

En medio de esas aspiraciones, claro, la estrategia de Schiaretti, que está armando Hacemos por Argentina en varios distritos con la intención de presentar listas al Congreso, con perfil de centro moderado y con corrimiento de límites a otros espacios políticos. Falta mucho para todo, pero el domingo hay misa y en terreno no neutral.