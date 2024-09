La escena política provincial se caracteriza por estos momentos por la gran turbulencia y desacuerdo involucrando tanto a los partidos del gobierno como a los grupos opositores

En medio del torbellino político que sacude a la provincia, tanto el partido en el que se encuentra en el poder actualmente, como en la oposición, ambos se encuentran sumidos en un clima de gran polémica y disputa

Emerge un referente político muy importante en los denominados … “ dirigentes del interior del interior “ … como citara oportunamente nuestro actual gobernador Martin Llaryora

Gustavo Benedetti intendente del municipio de Arroyito un gran artífice de esta relación entre los municipios del departamento San Justo

Ya son 10 los municipios y comunas con los cuales Arroyito ha establecido lazos de vinculación.

Entre los municipios y comunas que orquesto armar “ … la liga de intendentes del departamento San Justo “

Miramar de Ansenuza, Las Varillas, Sacanta , La Puerta , La Para , mas todas las colonias del departamento San Justo entre otras ,hasta la misma ciudad de Córdoba capital firmando con el Intendente Daniel Paserini

Con una visión clara y sostenida el intendente Gustavo Benedetti siempre menciona que , La apuesta económica para el cordón productivo de la región. La pata social que se necesita .

El objetivo principal de estos acuerdos celebrados es compartir experiencias de gestión y fomentar la articulación socioeconómica entre las distintas localidades. Ya son 10 los municipios y comunas con los cuales Arroyito ha establecido lazos de vinculación.

Como nos ha comentado en reiteradas oportunidades sus pensamientos y acciones son ;

Como intendente de la ciudad de Arroyito, mi meta primaria es ser fiel a la voluntad del soberano pueblo que me eligió. Cada acción que tomo, cada decisión que pondero debe estar alineada con las demandas y necesidades de la gente a la que me debo. Pero, además, estoy comprometido con los principios de un partido que abracé desde que tengo memoria. No busco imponerme sobre la voluntad popular en nombre de ideas que se presentan como innovadoras. Si no todo lo contrario trabajando incansablemente por mis vecinos, por la gente que me deposito su confianza a mi junto con mi gran equipo de trabajo.

Desde mi humilde pero no menos importante posición, no busco imponerme, sino todo lo contrario, reformular un liderazgo humilde, sano, con valores morales y que todo el mundo sepa que los dirigentes que somos del interior del interior como supo definir acertadamente nuestro querido gobernador Martin Llaryora . Somos los precursores de un movimiento que lidere los designios de nuestra amada provincia de Córdoba. Aportando nuestro granito de arena día a día que nos corresponde no solo como ciudadano de provincia , si no como un dirigente político elegido por el pueblo .

Teniendo una empatía sin límites para escuchar, entender y accionar sin pausa para solucionar cada una de las inquietudes que poseen en sus vida , en sus familia , en la sociedad ….