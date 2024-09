Ampliación y endeudamiento: las observaciones de la oposición

Por Julieta Fernández

Este miércoles se llevará adelante una nueva reunión de la comisión de Economía. Será en la previa a la sesión del jueves en la que se buscará la aprobación de la ampliación presupuestaria solicitada por el intendente Guillermo De Rivas. Aunque la iniciativa seguramente saldrá aprobada con los votos del oficialismo, ya hubo un acompañamiento del Partido Libertario (cuarta fuerza) en primera lectura, mientras que Primero Río Cuarto y La Fuerza del Imperio del Sur solicitaron la abstención. La reunión del día de hoy está destinada a responder las inquietudes planteadas por los bloques opositores, cuyos dardos apuntan especialmente al endeudamiento. Cabe recordar que la ampliación del presupuesto sería de un 30% (cerca de $24 mil millones) y contempla un endeudamiento de hasta $5000 millones.

La primera minoría planteó algunos interrogantes en torno a la ampliación del presupuesto para el área social; qué destino tendrán los $55 millones que figuran en concepto de transferencias del área 91 (Obligaciones del Tesoro y Refuerzo Presupuestario); qué destino tendrán todas las partidas de transferencias de cada secretaría; cuál será el destino de la ampliación de la partida de crédito de refuerzo (ya que se amplía en un 206%, un porcentaje mayor al de la ampliación promedio): y requirieron el cálculo actualizado del índice de endeudamiento.

Desde Primero Río Cuarto comentaron a Alfil que una de las argumentaciones planteadas por el oficialismo sería la inversión en seguridad y distintos programas abocados a la problemática. “Pero en la ampliación se habla de cerca de $200 millones destinados a eso, cuando hay $5000 millones de deuda. Sospechamos que gran parte del endeudamiento sería para pagar sueldos”, señalaron desde la primera minoría. El préstamo estaría planteado en tasa Badlar más un porcentaje de interés que, según señalaron desde la bancada opositora, aún no estaría muy claro. “El municipio entró en déficit primario en lo que es sueldos y gastos corrientes y el endeudamiento apuntaría a subsanar eso. La otra alternativa era aumentar impuestos. Algo que preocupa porque puede que lo observemos en el presupuesto 2025”, comentaron desde el bloque.

En tanto, desde La Fuerza del Imperio del Sur, el concejal Guillermo Natali había planteado su posición (más allá de la abstención del bloque en la primera lectura) en relación al endeudamiento. El edil (quien fue funcionario durante la primera gestión de Llamosas y presidente del bloque oficialista durante la segunda gestión) manifestó en el marco de la votación en primera lectura: “Me pasé años cuestionando la emisión de deuda, sobre todo la emisión de letra (durante la gestión Jure). Esto tenía que ver con que las cuentas del municipio, que lejos de estar saneadas, arrojaban un déficit primario de manera permanente. Todos los meses el municipio gastaba más de lo que ingresaba. Después de eso pasé años felicitándonos por estos casi ocho años de superávit en el municipio y ahora volvimos de repente al déficit primario. Esto seguro se puede explicar en las decisiones que está tomando el gobierno nacional pero no debe ser la única explicación”, señaló Natali.

“Más allá de la situación nacional, en este proyecto se prevé una ampliación por más de 23 mil millones y 5000 de la toma de deuda. Ahora, hay otros 18 mil millones que se explican solamente en la recaudación. Me parece que hay un optimismo exacerbado en cuanto a las previsiones de la recaudación. Nada nos dice que habrá una mayor recaudación de acá a fin de año. ¿Con qué va a pagar los impuestos la gente? Tenemos que trabajar todos juntos para que no volvamos a una cuestión permanente o normalizada de que el Municipio gaste más de lo que ingresa. Tenemos que evitar algo que Río Cuarto vivió durante dos gestiones y no fue bueno para la economía municipal”, concluyó el concejal nazarista.