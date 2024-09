Enroque Corto

Picnic del PJ con la UCR

El oficialismo provincial salió a coro a fustigar a la UCR por la posición de parte del bloque en la Cámara de Diputados a favor del veto presidencial que dejó sin efecto el aumento de haberes jubilatorios.

Informante: Hasta que yo cerré Twitter, dos autoridades de la Legislatura, el presidente provisorio Facundo Torres y la vicepresidenta Nadia Fernández, salieron a pegarle a la UCR por la "doble vara". Un picnic se hicieron.

Alfil: ¿Qué dijeron?

Informante: Que los radicales dicen una cosa ante la televisión y otra en la cámara. "Disfrazan de sensatez los acuerdos políticos personales que tomaron en detrimento de los más vulnerables", señaló Fernández, por caso. Veremos qué sucede la próxima vez que en la unicameral reclamen por un ajuste o un cambio en las jubilaciones provinciales...

Bullrich y una aclaración sobre Quinteros

Antes de la sesión, la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, charló con el periodista.

Diputada: Bien vale hacer una aclaración sobre la idea política que está dando vueltas de que existe un apoyo implícito o explícito en particular de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Nada, pero nada que ver.

Periodista: La escucho.

D.: La ministra Bullrich aclaró que su relación con todos los ministros de las provincias es institucional, no existe preferencia ni apoyo político con ninguno. Bullrich no se mete en las estructuras funcionales de las provincias.

P.: Entiendo, o sea que usted dice que es errada la lectura que se hizo en Córdoba del supuesto apoyo al ministro Quinteros en medio del escándalo con la Policía y del pedido de renuncia que hizo la oposición…

D.: La ministra no se mete en esas cosas ni le corresponde opinar. Anunció que irá a Córdoba el próximo 23 de septiembre, una fecha que estaba en agenda desde hace tiempo, para realizar el primer encuentro del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos, un evento institucional.

P.: Clarísimo.

Avalancha de tuits y memes en las redes sociales

El periodista conversaba con su colega, que en un descanso de la jornada controlaba las redes sociales.

Periodista: Me imagino que con todo lo que está pasando, hoy tiene para hacer dulce.

Colega: Si le digo que no, le miento. Hoy hay muy buen material.

P.: A ver…

C.: Hay de todo. Por ejemplo, si miraba esta mañana (por ayer) iba a encontrar un ataque coordinado de los libertarios poniendo el foco sobre la resolución del ministerio de Economía de la nación para que las provincias y municipios no puedan cargar impuestos a las boletas de servicios públicos. Si bien la medida en Córdoba no alcanza a las facturas de la luz y el agua, la idea de los libertarios era maximizar el costo político del oficialismo provincial…

P.: Está bien, ahora… me imagino que el epicentro estuvo en Diputados…

C.: Con muchísima distancia. Lo que primero florecieron fueron los memes. Los hubo de todos colores. Algunos decían que los libertarios iban a sostener que la inflación sigue a la baja, porque los votos radicales están “más baratos que en marzo”. Otros, que ya se conseguían “en 12 cuotas sin interés”…

P.: Fuerte…

C.: Y bueno, después, al orden del día se sumaron los tuits del oficialismo provincial, acusando a los radicales de ser como los teros, que ponen el huevo en un lugar y gritan en otro, por haber presentado un proyecto, primero, y respaldar un veto en su contra después.

P.: ¿Contraataque no hubo?

C.: También hubo. Miguel Nicolás salió a decir que el oficialismo destrataba a los jubilados en Córdoba y salía a acusar contradicciones afuera. En fin, vio como es Twitter, hay para todos los gustos…