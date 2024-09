Por Bettina Marengo

Luego de una semana de postergación, el Senado sesionaría hoy para tratar la implementación de la Boleta Única de Papel para votar en las elecciones nacionales, un proyecto que tiene media sanción de Diputados y que al oficialismo le interesa sancionar.

En el orden del día que se conoció ayer al mediodía en el cuerpo que preside Victoria Villarruel se incluye la ley de Financiamiento universitario, que ya fue aprobada por Diputados, y el debate sobre el DNU 656 de los fondos para la Side, que llega al recinto con el previo rechazo de la cámara baja. En ambos casos, el gobierno de Javier Milei podría sufrir derrotas parlamentarias.

La senadora cordobesista Alejandra Vigo anunció que votará a favor de los fondos educativos, pero no aclaró su postura sobre el DNU presidencial. “Como ya lo expresé, Argentina no merece que se desfinancie la universidad pública. La educación superior significa progreso, representa oportunidades, movilidad social y económica, y contribuye a la igualdad. Acompañaré con mi voto la Ley de Financiamiento Universitario. No se puede perder esta oportunidad”, señaló la dirigente en un tuit. No está clara la postura de Luis Juez, el senador cordobés jefe del bloque PRO con buen diálogo con Milei que está jugando fuerte para posicionarse de cara al 2027 en Córdoba, un distrito con fuerte impronta universitaria.

De todos modos, Milei posiblemente no les dé el gusto. Si se aprueba el financiamiento, seguramente tendrá destino de veto presidencial igual que la movilidad jubilatoria, que Diputados no logró volver a instalar en la sesión de ayer. Y lo que suceda, según fuentes libertarias, será que el jefe de la Rosada incorpore esos fondos en el Presupuesto 2025 que presentará este domingo a las 21 en el Congreso de la Nación. Con lo cual la ley que pueda salir hoy quedaría “sin objeto”. Por su parte, los cien mil millones que el mencionado DNU 656 le otorgó al área inteligencia, un porcentaje importante ya fue gastado por el organismo que tiene como terminal al asesor presidencial Santiago Caputo. “No tendrá efectos prácticos” la derogación del decreto millonario, avisan aliados de los libertarios, que observan todo el proceso como una muestra de “falta de pericia política”.

Para mostrar que está en control de la estrategia en el Senado, Milei recibió ayer a un grupo de senadores nacionales entre los que estaba Juez. Además, estuvieron en la Casa Rosada el libertario Ezequiel Atauche, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi y los dos compañeros de Alejandra Vigo en el bloque Unidad Federal: el correntino Camau Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider. Ambos ingresaron con la boleta del Frente de Todos y ahora tienen reproches de los respectivos peronismo provinciales por su cercanía al gobierno nacional. El grupo que mostró el jefe del Ejecutivo se completó con los senadores Juan Carlos Romero, Beatriz Avila y Lucila Crexell. En la foto aparecen Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los vicejefes de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi.

Al gobierno nacional lo que le interesa es la aprobación de la reforma política con cambio de boleta para las próximas elecciones nacionales. Al ser una decisión de carácter electoral, necesita el voto de dos tercios de los senadores lo que, para algunos observadores finos, puede ser también motivo de derrota de La Libertad Avanza en la cámara alta. Igual, el dictamen tiene cambios sobre la media sanción y volvería a Diputados. El proyecto boleta única es también de interés del cordobesismo y en concreto de Juan Schiaretti en su posible aventura nacional con Hacemos Unidos, ya que le facilitaría la campaña en territorios áridos como el conurbano bonaerense. Al contrario, el PJ y Unión por la Patria se sienten más cómodos con la tradicional boleta partidaria en ristra. Esta tarde, si no hay cambios hoy, se empezará a despejar cómo se votará de acá en más.