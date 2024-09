Giordano, comodín de Schiaretti, suma credenciales hacia el ’25

Por Felipe Osman

Osvaldo Giordano disertó ayer, en un encuentro organizado por la conducción nacional de la UCR, sobre el acierto o desacierto en la decisión de Javier Milei de vetar el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el bloque radical y sepultado, ayer, con votos radicales.

El marco fue el cuarto encuentro (virtual) de un ciclo de charlas titulado “El radicalismo en el Siglo XXI – Club de Ideas”, y la opinión vertida por el ex ministro de Finanzas de Córdoba fue la que ya había dado a conocer en entrevistas previas.

Para Giordano, el veto, o al menos un veto “total”, no era necesario. Ya que la reforma jubilatoria -si se instrumentaba bien- no iba a generar un problema fiscal para el Gobierno Nacional. Por el contrario, el especialista ya había expresado que, a su modo de ver, un veto total representaba “una oportunidad perdida para resolver problemas del sistema previsional”, ya que mantener las jubilaciones atadas a un decreto no ofrece la seguridad jurídica que necesita un asunto medular para las cuentas públicas.

De igual modo, su postura es que el proyecto tenía algunos defectos. El principal de ellos, que si bien obligaba al Gobierno Nacional a saldar sus deudas con las cajas provinciales, no indicaba con qué fondos se debía afrontar esas obligaciones. Giordano señala que en el debate se estudió la posibilidad de financiar el pago de esas deudas de Anses con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero finalmente terminó descartándose.

Ahora bien, al margen de las definiciones de Giordano en materia de finanzas públicas, también resulta de interés ver cómo el ex ministro de Juan Schiaretti reúne consensos en una gran porción del espectro político. Después de ser una pieza fundamental en el esquema que acuñó el “modelo Córdoba”, Giordano pasó efímeramente por el Gobierno libertario, ocupando otro lugar clave: la Anses. Antes de salir de allí, señalado por el “entorno” de Milei por el voto de su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, en contra del primer borrador de la Ley Bases, Giordano destapó una enorme causa judicial por la intermediación en la contratación de seguros por parte del Estado Nacional.

Hoy está a cargo del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), ‘think tank’ de la Fundación Mediterránea, cuya presencia viene creciendo en Buenos Aires. A principios de mes, la fundación creada por la familia Astori organizó un almuerzo en el Alvear Palace Hotel, en Recoleta, donde Giordano coincidió con figuras nacionales como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, o el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Días antes, disertó en la cumbre del PRO organizada por Mauricio Macri en Entre Ríos, donde el tema de su intervención fue el federalismo. Y ahora ofrece una charla a un radicalismo que piensa cómo reconfigurarse.

El economista aparece cada vez más como un común denominador en la construcción transversal que imagina el schiarettismo para jugar en el tablero nacional, y crecen las especulaciones que lo ven en la boleta del 2025.